Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 24., kedd Mátyás

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt BAFTA 2026
toxikus kapcsolat

Ki a társaság fekete báránya? 6 jel, amely leleplezi az élősködő barátokat

toxikus kapcsolat baráti társaság barátság Fekete Bárány
Simon Benedek
2026.02.24.
Némely "barátok" különösen kellemetlenek, idegesítőek vagy nem kívánatosak.

Az élősködő barátok nem feltétlenül hangosak vagy feltűnően problémásak. Sokszor kedvesek, viccesek, de az is biztos, hogy mindig jelen vannak – akkor is, ha senki nem szeretné. Mutatunk néhány jelet, amivel leleplezhetitek a társaság fekete bárányát.

Egy baráti társaság a kanapén ülve élősködő barátokkal a köreikben nevetnek.
Te is ismersz élősködő barátokat? Így bizonyosodhatsz meg róluk!
Forrás: 123RF

Ki a társaság fekete báránya?

  • Te is ismersz valakit, aki mindig jelen van, de sosem tesz bele a közösbe?
  • Egyes barátok imádnak szórakozni, de csak mások költségén vagy energiabefektetése árán.
  • Figyelj az apró jelekre: lehet, hogy a társaság fekete bárányát könnyebb felismerni, mint gondolnád!

Így leplezd le az élősködő barátokat

Egy baráti körben könnyen kialakulhat aránytalanság. De ha valaki tartósan többet vesz ki a közösből, mint amennyit beletesz, akkor előbb-utóbb fekete bárányként kezdik emlegetni a társaságban. Íme 6 jel, ami segít felismerni, ha valaki élősködő barátként viselkedik.

  • A számla környékén mindig eltűnik

Amikor fizetni kell, akkor az élősködő barátoknak hirtelen mindig sürgős dolguk akad. Ismerősen hangzanak a következő mondatok: „Majd utalok”/ „Most nincs nálam a kártyám” vagy „Legközelebb én fizetek”? Az egyszeri feledékenység még belefér, de ha ez rendszeresen előfordul, akkor könnyű kiszűrni, hogy ki a társaság fekete báránya

  • A közösből bátran, a sajátból szűken

Szívesen eszik más tányérjáról, de a saját adagját oroszlánként védelmezi? Apróságnak tűnhet, de ez is egy jel, hogy többet vesz ki valaki a közösből, mint amennyit belead. 

  • Mindig van magyarázat

Nehéz hónap, váratlan kiadás, rossz időszak – az indokok néha teljesen érthetők, de egy idő után már kevés, ha mindig ugyanazokat a kifogásokat hozza fel valaki. Ha ezek állandóvá válnak, akkor a társaság toxikus barátként kezd tekinteni az illetőre.

  • A szervezés sosem a te dolgod

A kellemetlen barátok képtelenek bármiben részt venni, ami részükről energiabefektetést igényelne. Jönni szeretnek és szórakozni, de időt feccőlni a szervezésbe már nem igazán. Ha ebből valaki következetesen kimarad, az érthető módon hosszú távon frusztrációt szül a baráti körben.

  • Digitálisan is másokra támaszkodik

Ma már a rossz barátok nem csak a való életben mutatkoznak meg, hanem a digitális világban is. Ha egy barát a streaming, zene és egyéb előfizetésekben mindig van, akire rá tud telepedni, és az ő profilját használni – természetesen teljesen ingyen –, akkor ne csodálkozzon az illető, ha idővel a társaság kiveti magából. A digitális térben is léteznek élősködő barátok, és ez ugyanúgy feszültséget okozhat. Mindig fel kell ajánlani, hogy beszállsz az előfizetésbe. 

  • Már számítanak rá, hogy nem fizet

A legbeszédesebb jel, amikor a többiek automatikusan kifizetik annak a részét, aki sosem fizet. Nem rosszindulatból, hanem megszokásból. Ilyenkor — ahogy a Ranker is írja — már nem is kérdés, hogy élősködő barátként tekintenek az illetőre.

Ezek is érdekelhetnek a barátsággal kapcsolatban:

Egyre lesújtóbbak a barátságok: a legnagyobb vesztesek a Gen Z férfiak

Egyre kevesebb a közeli barát, egy kutatás pedig meglepő okokat tárt fel.

A barátság 5 fajtája, amelyre mindenképpen szükséged van az életben

A közeli barátságok szerepe rendkívül fontos a legtöbb ember életében. Vannak olyan barátságok, amelyeket érdemes mindenkinek fenntartania.

Aki a legtöbb embert ismeri, akit a legtöbben ismernek, mégsem fontos senkinek: ő a „lebegő barát”

A barátságok, amelyek egykor mindennapiak voltak, az élet természetes sodrásában sokszor átalakulnak: egyre több lesz a „lebegő barát”. Mit jelent ez, és miért válik egyre természetesebbé?

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu