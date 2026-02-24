Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Durva elmélet terjed a TikTokon: Jeffrey Epstein okozhatta Michael Jackson halálát?

botrány Michael Jackson Jeffrey Epstein
Nagy Kata
2026.02.24.
Belegondoltál már abba, hogy mi van akkor, ha a pop királyának halála mögött nem csupán tragikus véletlenek állnak? A tiktokerek között egyre népszerűbb egy aggasztó elmélet, amely szerint Michael Jackson túl sokat tudott, és ezért kellett örökre elhallgatnia.

Michael Jackson a poptörténelem egyik legnagyobb ikonjaként él az emberek emlékezetében, de mi van, ha valójában ennél sokkal több volt? Egy érzékeny lélek, egy hős és egy igaz ember, aki semmi mást nem akart, csak megvédeni azokat, akik nem tudtak szembeszállni a náluk erősebbekkel. 

Michael Jackson akinek a neve szinték felmerült a Jeffrey Epstein-aktákban
 Michael Jackson neve szintén felmerült a Jeffrey Epstein-aktákban.
Jeffrey Epstein miatt kellett meghalnia Michael Jacksonnak? 

  • Hátborzongató összeesküvés-elmélet terjed a TikTokon. 
  • A felhasználók szerint teljesen egyértelmű, hogy Jeffrey Epstein miatt kellett meghalnia a pop királyának. 
  • Michael Jackson utolsó telefonhívása is sokak szerint perdöntő bizonyíték lehet. 

Mióta egyre több részlet kerül elő az Epstein-aktákból, a világ valósággal lázban ég: újabb és újabb nevek merülnek fel az ügy kapcsán és bár eddig főképp a kegyvesztett András volt célkeresztben, az összeesküvés-elméletek száma egyre csak nő.

A legtöbb ilyen teória a TikTokon terjed, ahol az utóbbi időben elképesztő népszerűségnek örvendenek azok a feltételezések, miszerint Jeffrey Epsteinnek köze Michael Jackson tragikus halálához. 

Az elmélet alapját egy nemrég előkerült fotó adja, amin Michael Jackson, Bill Clinton és Diana Ross látható egy magánrepülő fedélzetén, ami állítólag Epstein tulajdonában volt. A képet látva az egész világ felbolydult és újra reflektorfénybe kerültek Michael Jackson halálának rejtélyes körülményei, amelyek évek óta lázban tartják a világot és amikről még azóta is számos hipotézis terjeng. 

This photo provided by the US Justice Department on December 19, 2025 shows an undated picture of former US president Bill Clinton (C) with US singers Michael Jackson (L) and Diana Ross at an undisclosed location as the Justice Department began releasing the long-awaited records from the investigation into the politically explosive case of convicted sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by Handout / US DEPARTMENT OF JUSTICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / US Department of Justice" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Bill Clinton, Diana Ross és MIchael Jackson az ominózus fotón. 
Forrás: AFP

Mit tudunk eddig? 

A kép alapján jogosan feltételezhető, hogy Jackson járt Epstein szigetén, de a rajongók szerint teljesen más céllal ment oda, mint a többi meghívott. 

A tiktokerek ugyanis azt gondolják, hogy a popsztár ki akarta szabadítani az ott fogva tartott gyermekeket és a Neverlandet azzal a céllal hozta létre, hogy ott biztonságban élhessenek tovább addig, amíg fel nem nőnek.

Szerintük többek között Macaulay Culkint is ő óvta meg attól, hogy a szigetre kerüljön és azt tervezte, hogy az egész rendszert megbuktatja, és a világ elé tárja, hogy mi folyik Epstein birodalmában.

@truevoice13 Macaulay Culkin Breaks His Silence: Michael Jackson Used Neverland to Protect Kids from Epstein #MichaelJackson #MacaulayCulkin #Neverland #Epstein #Usa ♬ Spooky, quiet, scary atmosphere piano songs - Skittlegirl Sound

Itt jön képbe a rejtélyes telefonhívás, amin állítólag maga Jackson hallható a halála előtti estén.

Az utolsó telefonhívás

A felvételen ugyanis az hallható, ahogy a hívó azt magyarázza, hogy egy csoport el akarja őt tenni láb alól és még lehetséges módszereket is felsorol, köztük a túladagolást is. Ez már csak azért érdekes, mert Jackson állítólag valóban gyógyszer-túladagolásban hunyt el 2009-ben, de a legnagyobb rajongói a mai napig kételkednek abban, hogy valóban ez történt.  

Többek szerint ez egyértelmű bizonyítéka annak, hogy Jacksont Epstein emberei gyilkolták meg azért, hogy elhallgattassák őt és úgy tűnik, egyre többen hisznek ebben a teóriában, hiszen a videómegosztó portálon szélsebesen terjednek az ilyen témájú tartalmak.

@tiktoxic940 #fyp #michaeljackson #epstein #epsteinfiles #thetruth ♬ New Sun - Chihei Hatakeyama

Hogy mi az igazság, az talán sosem derül ki, de tény, hogy minél több dolgot tudunk meg az Epstein-aktákból, annál értetlenebbül állunk az előtt, hogy mi történik a világunkban és milyen emberekkel élünk egy bolygón. 

@life.hu_official

Jeffrey Epstein miatt kellett meghalnia Michael Jacksonnak Döbbenetes pletyka kering Michael Jackson halálával kapcsolatban. #life #hungary #magyar #neked #nekedbe #nekedbelegyen #foryoupage #foryou #life #JeffreyEpstein #MichaelJackson #botrány #pletyka #MacaulayCulkin #Hollywood

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

„15 éven át én finanszíroztam" – Epstein levele újabb vihart kavart Sarah Ferguson körül

A dokumentumok nemcsak Sarah Ferguson pénzügyeit helyezik új megvilágításba, hanem Andrew letartóztatásával együtt ismét reflektorfénybe állítják a brit királyi családot érintő botrányt.

Luxusutak, jachtok, álomnyaralások: Epstein finanszírozhatta Beatrix hercegnő fényűző életmódját is

20 ezer fontos fizetést kapott, mégis 17-szer ment nyaralni egyetlen év alatt András és Sarah Ferguson idősebb lánya. A 2015-ös költségeit 300 ezer fontra becsülték, amiben többnyire luxusutazások szerepelnek. A most 37 éves Beatrix hercegnő egykori életmódja az Epstein-akták nyilvánosságra kerülésével újra közbeszéd tárgya lett.

"Csak vegyél feleségül" − Sarah Ferguson Epsteinnek írt botrányos üzenete napvilágot látott

Nyilvánosságra kerültek olyan e-mailek, amelyekben York volt hercegnéje közvetlen, bizalmas hangnemben kommunikált Jeffrey Epsteinnel azután, hogy az üzletember kiszabadult a börtönből. Sarah Ferguson szinte udvarolt a bűnözőnek.

 

 

