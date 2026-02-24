Durva elmélet terjed a TikTokon: Jeffrey Epstein okozhatta Michael Jackson halálát?

Michael Jackson a poptörténelem egyik legnagyobb ikonjaként él az emberek emlékezetében, de mi van, ha valójában ennél sokkal több volt? Egy érzékeny lélek, egy hős és egy igaz ember, aki semmi mást nem akart, csak megvédeni azokat, akik nem tudtak szembeszállni a náluk erősebbekkel.

Michael Jackson neve szintén felmerült a Jeffrey Epstein-aktákban.

Forrás: WireImage

Jeffrey Epstein miatt kellett meghalnia Michael Jacksonnak? Hátborzongató összeesküvés-elmélet terjed a TikTokon.

A felhasználók szerint teljesen egyértelmű, hogy Jeffrey Epstein miatt kellett meghalnia a pop királyának.

Michael Jackson utolsó telefonhívása is sokak szerint perdöntő bizonyíték lehet.

Mióta egyre több részlet kerül elő az Epstein-aktákból, a világ valósággal lázban ég: újabb és újabb nevek merülnek fel az ügy kapcsán és bár eddig főképp a kegyvesztett András volt célkeresztben, az összeesküvés-elméletek száma egyre csak nő.

A legtöbb ilyen teória a TikTokon terjed, ahol az utóbbi időben elképesztő népszerűségnek örvendenek azok a feltételezések, miszerint Jeffrey Epsteinnek köze Michael Jackson tragikus halálához.

Az elmélet alapját egy nemrég előkerült fotó adja, amin Michael Jackson, Bill Clinton és Diana Ross látható egy magánrepülő fedélzetén, ami állítólag Epstein tulajdonában volt. A képet látva az egész világ felbolydult és újra reflektorfénybe kerültek Michael Jackson halálának rejtélyes körülményei, amelyek évek óta lázban tartják a világot és amikről még azóta is számos hipotézis terjeng.

Bill Clinton, Diana Ross és MIchael Jackson az ominózus fotón.

Forrás: AFP

Mit tudunk eddig?

A kép alapján jogosan feltételezhető, hogy Jackson járt Epstein szigetén, de a rajongók szerint teljesen más céllal ment oda, mint a többi meghívott.

A tiktokerek ugyanis azt gondolják, hogy a popsztár ki akarta szabadítani az ott fogva tartott gyermekeket és a Neverlandet azzal a céllal hozta létre, hogy ott biztonságban élhessenek tovább addig, amíg fel nem nőnek.

Szerintük többek között Macaulay Culkint is ő óvta meg attól, hogy a szigetre kerüljön és azt tervezte, hogy az egész rendszert megbuktatja, és a világ elé tárja, hogy mi folyik Epstein birodalmában.

Itt jön képbe a rejtélyes telefonhívás, amin állítólag maga Jackson hallható a halála előtti estén.