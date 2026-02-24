Újra tanul járni Meghan Markle amputált édesapja: úgy tudni a hercegné semmilyen módon nem támogatja a férfit

Meghan Markle édesapja, Thomas Markle 2025 decemberében életmentő műtéten esett át, egy súlyos vérrög elzárta a bal lábában a vérkeringést, a végtagot térd alatt amputálni kellett. Fia, Thomas Markle Jr. elmondta, a 81 éves férfi protézist kap, amely lehetővé teheti számára, hogy újra járjon.

Meghan Markle édesapja, Thomas Markle protézist kap.

Meghan Markle édesapja intenzív rehabilitáción vesz részt

Lapinformációk szerint Thomas Markle az amputációt követően jelenleg intenzív rehabilitáción vesz részt. Erről fia, Thomas Markle számolt be. „Hamarosan protézist kap, hogy mielőbb újra járhasson” −idézi a RadarOnline.

Markle korábban két szívrohamon és egy sztrókon is átesett. Egyik szívrohama mindössze néhány nappal azelőtt történt, hogy lánya 2018 májusában feleségül ment Harry herceghez, így nem tudott ott lenni a nagy napon. Sally Bedell Smith királyi életrajzíró szerint egészen más állt a háttérben. Meghan ekkor megszakította a kapcsolatot az apjával, az oltárhoz is Károly király kísérte.

Úgy tudni, Meghan Markle nem segít édesapjának.

Meghan Markle nem járul hozzá apja orvosi költségeihez

Thomas Markle Jr. a nyilatkozatában élesen bírálta féltestvérét, amiért az amputáció után sem kereste fel édesapját. A család állítása szerint Meghan 2025 decemberében, amikor kritikus volt az Thomas állapota, sem rohant a kórházba. „Szívszorító. Szó szerint az életéért küzdött, és Meghan nem foglalkozott vele. Ez az a helyzet, amikor mindenki azt gondolta, itt az ideje a békülésnek, de nem történt meg” − nyilatkozta a család egyik barátja. Thomas Jr. szerint testvére anyagilag sem járult hozzá Markle egyre növekvő orvosi költségeihez. Állítása szerint Meghan meg tudná fizetni a legjobb orvosi ellátást apjuk számára, mégsem segített a kórházi kezelések számláinak rendezésében, noha egy 15 millió dolláros kastélyban él, designer ruhákban jár és drága ékszereket visel.

