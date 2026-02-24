Óvszerolimpia: hiánycikk lett a gumi – Szakértők mondják el, befolyásolja-e a sportteljesítményt a szex

Elképesztő hírek érkeztek a 2026-os téli olimpia, vagyis gúnynevén az „óvszerolimpia”, harmadik napján: kiderült ugyanis, hogy az olimpiai faluban – vagy inkább falvakban, hiszen a játékok Milánóban és Cortina d’Ampezzóban kerültek megrendezésre – hiánycikk lett az óvszer. Ez viszont komoly sportkérdéseket vet fel.

Nagy sikert aratott ez a szuvenír az „óvszerolimpia” helyszínein.

Téli olimpia 2026, vagyis a méltán híres „óvszerolimpia”

Farkaskutya üldözte a célig a sífutónőket, megcsalásos vallomásnak lehettünk a fültanúi, lánykérések tömkelegét láthattuk, és azt is megtudhattuk, hogy Snoop Dogg 5 olimpiai jegyet ajándékozott el, miután nem tudott fizetni egy étteremben – vagyis a 2026-os milánó-cortinai téli olimpia lett az új kedvenc valóságshow-nk.

Az egyik legérdekesebb hír mégis az volt, hogy már a harmadik napon elfogyott az óvszerkészlet, az olimpiai faluban ugyanis mintegy 10 ezer gumit vettek magukhoz a sportolók.

Szex az olimpián

Nincs új a nap alatt: senkinek nem okoz nagy meglepetést az, hogy az olimpiai játékokon a sportolók kissé elengedik magukat. Ráadásul az 1988-as szöuli olimpia óta hagyomány, hogy a sportolóknak ingyen osztogatják az óvszereket: akkoriban, az AIDS-járvány idején ezzel a szexuális úton terjedő betegségekre akarták felhívni a figyelmet. És bár az óvszerkészlet egyre szűkösebben jelenik meg a játékokon, azért az igen megnyugtató, hogy a szervezők még mindig ilyen nagy gondot fordítanak a terhesség megelőzésére és a nemi betegségek kiküszöbölésére.

Természetesen nem biztos, hogy a versenyzők mindegyik óvszert azonnal elhasználták, hiszen meglehet, hogy egy-kettőt olimpiai szuvenírként vagy mementóként raktak el. De természetesen naivitás lenne azt gondolni, hogy az a 10 ezer kondom mindegyike ajándékként végezte.

Több dolog miatt is igazán híres lett az idei téli olimpia.

Sport és szex: a szex hatása az edzésre és a teljesítményre

De ha a játékosokat tényleg semmilyen szabályozás nem köti, legalábbis az intimitás terén, akkor felmerül a kérdés, hogy az erotika vajon milyen hatással lehet az olimpiai szereplésükre.

Egy 2022-es kutatás kimutatta, hogy a nemi aktus nincsen közvetlen és jelentős fizikai hatással az állóképességre vagy erőre, feltéve persze, ha ez a pihentető alvást nem zavarja meg. Sőt más szakértők szerint a szexuális együttlét igenis jó hatással lehet a sportolók teljesítményére.