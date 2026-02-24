Óvszerolimpia: hiánycikk lett a gumi – Szakértők mondják el, befolyásolja-e a sportteljesítményt a szex

Elképesztő hírek érkeztek a 2026-os téli olimpia, vagyis gúnynevén az „óvszerolimpia”, harmadik napján: kiderült ugyanis, hogy az olimpiai faluban – vagy inkább falvakban, hiszen a játékok Milánóban és Cortina d’Ampezzóban kerültek megrendezésre – hiánycikk lett az óvszer. Ez viszont komoly sportkérdéseket vet fel.
Téli olimpia 2026, vagyis a méltán híres „óvszerolimpia”
Farkaskutya üldözte a célig a sífutónőket, megcsalásos vallomásnak lehettünk a fültanúi, lánykérések tömkelegét láthattuk, és azt is megtudhattuk, hogy Snoop Dogg 5 olimpiai jegyet ajándékozott el, miután nem tudott fizetni egy étteremben – vagyis a 2026-os milánó-cortinai téli olimpia lett az új kedvenc valóságshow-nk.
Az egyik legérdekesebb hír mégis az volt, hogy már a harmadik napon elfogyott az óvszerkészlet, az olimpiai faluban ugyanis mintegy 10 ezer gumit vettek magukhoz a sportolók.
Szex az olimpián
Nincs új a nap alatt: senkinek nem okoz nagy meglepetést az, hogy az olimpiai játékokon a sportolók kissé elengedik magukat. Ráadásul az 1988-as szöuli olimpia óta hagyomány, hogy a sportolóknak ingyen osztogatják az óvszereket: akkoriban, az AIDS-járvány idején ezzel a szexuális úton terjedő betegségekre akarták felhívni a figyelmet. És bár az óvszerkészlet egyre szűkösebben jelenik meg a játékokon, azért az igen megnyugtató, hogy a szervezők még mindig ilyen nagy gondot fordítanak a terhesség megelőzésére és a nemi betegségek kiküszöbölésére.
Természetesen nem biztos, hogy a versenyzők mindegyik óvszert azonnal elhasználták, hiszen meglehet, hogy egy-kettőt olimpiai szuvenírként vagy mementóként raktak el. De természetesen naivitás lenne azt gondolni, hogy az a 10 ezer kondom mindegyike ajándékként végezte.
Sport és szex: a szex hatása az edzésre és a teljesítményre
De ha a játékosokat tényleg semmilyen szabályozás nem köti, legalábbis az intimitás terén, akkor felmerül a kérdés, hogy az erotika vajon milyen hatással lehet az olimpiai szereplésükre.
Egy 2022-es kutatás kimutatta, hogy a nemi aktus nincsen közvetlen és jelentős fizikai hatással az állóképességre vagy erőre, feltéve persze, ha ez a pihentető alvást nem zavarja meg. Sőt más szakértők szerint a szexuális együttlét igenis jó hatással lehet a sportolók teljesítményére.
Dr. Carol Queen, amerikai író és szexológus szerint, ha a nemi kapcsolat konszenzuális, és mindkét fél jól érzi magát az alkalmi kapcsolatban akkor „az fel is pörgetheti őket, nemcsak energia szempontjából, de abban a tekintetben is, hogy szimplán jól érzik magukat”. Vagyis az extra pozitivitás és felszabadultságérzés miatt az olimpikonok könnyen érezhetik azt egy-egy aktus után, hogy „ez az, meg tudom csinálni!”.
Nan Wise neurológus és szexterapeuta szerint:
Az agyunk egy gyógyszertár, és a szexuális stimuláció nagy hatással van arra, hogy milyen »gyógyszereket« bocsát ki. Az orgazmushoz vezető folyamat pozitív hatással bíró és jó közérzetet keltő neurokémiai anyagok kibocsátását váltja ki, amitől motiváltnak és koncentráltnak érezheted magad.
Mikor lehet negatív hatása?
A szakértők szerint szinte csak akkor lehet az intim együttlét negatív hatással a teljesítményre, ha az eset után kellemetlenül vagy csalódottnak érzi magát az egyik fél. Sőt mivel a gondolatnak nagyobb ereje van, mint hinnénk, ezért a nocebohatás miatt a sportoló akár azt is bemesélheti magának, hogy az együttlét biztosan rossz hatással lesz a teljesítményére – miközben ezt valójában semmilyen kutatás nem támasztja alá.
Hogyan hat a szexuális együttlét a sportteljesítményre?
Ha tehát a szexuális együttlét nem vonja el a sportolók figyelmét életük egyik legfontosabb eseményéről, valamint az alkalmi kapcsolat konszenzuális volt, és abban jól is érezték magukat a felek, akkor egy-egy aktus megnyugvást, önbizalmat, motivációt és jó érzést kelthet a sportolóban, akinek egy igen nagy stresszhelyzetben kell a lehető legjobban teljesítenie. Tehát nyugi, ha épp arra gyúrsz, hogy olimpikon légy, akkor a szexuális együttlét fizikai hatásaitól nem kell tartanod!
Ha még többet olvasnál ebben a témában, akkor ezeket se hagyd ki!