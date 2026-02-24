Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 24., kedd

Bántalmazó kapcsolatok, mellrák, SM: a nagybeteg Christina Applegate élete legsötétebb időszakairól vallott

Minden eddiginél szókimondóbb nemsokára megjelenő könyvében a színésznő. Christina Applegate a gyorsan jött népszerűségről, bántalmazó kapcsolatairól, az anyaságról és betegségéről is ír.

Március 3-án jelenik meg Christina Applegate új memoárja, a You With the Sad Eyes, amelyben a Golden Globe-díjas színésznő élete meghatározó fordulópontjairól mesél.

Élete mérföldköveiről ír memoárjában Christina Applegate.
  • Christina Applegate minden eddiginél mélyebben mesél az életéről új memoárjában, a You With the Sad Eyes-ban.
  • A színésznő a korán jött sikerről, a bántalmazó kapcsolatairól, az anyaságról, a mellrákkal való küzdelméről és a sclerosis multiplexről is ír.
  • Az SM diagnózisa ellenére Applegate neveli 15 éves lányát, Sadie-t.

Christina Applegate hálószobája olyan, mint egy szentély

Az 54 éves színésznőnél 2021-ben, a Halott vagy 3 évadának forgatásai alatt diagnosztizáltak szklerózis multiplexet. A központi idegrendszert érintő autoimmun betegség következtében ma már napjainak nagy részét ágyban tölti, erős fájdalmai vannak, mozgáskorlátozottsággal és emésztőszervi gondokkal is küzd. Hálószobája − saját megfogalmazása szerint – éppen ezért, szentéllyé vált. A betegség ellenére aktívan részt vesz 15 éves lánya, Sadie mindennapjaiban, akivel mindenben támogatják egymást. 

Christina Applegate és Sadie Grace LeNoble
„Az életem nem egy masnival átkötött csomag”

Christina arról is ír a könyvében, hogy az elszigeteltség és a szenvedés teljesen más tapasztalatokat és igazi őszinteséget hozott számára. „Az életem nem egy masnival átkötött csomag” – fogalmazott a színésznő, aki barátjával és színésznőtársával, Jamie-Lynn Siglerrel – aki szintén szklerózis multiplexszel él – közösen vezeti a MeSsy podcastet. „Az emberek élete, bocsánat, nem találok jobb szót, néha kib@szottul szörnyű. Szóval igyekszem annyira őszinte és nyers lenni, amennyire csak tudok” – tette hozzá, ahogy azt is, hogy memoárja sem inspirációs könyvnek készült. „Mindannyian máshonnan jövünk, némelyik hely fájdalmasabb, mint a másik, és gondolom, minden azon múlik, hogy mit kezdünk vele. Ez semmiképpen sem egy inspiráló könyv. De inspirálhat” – idézi Christinát a People. Az Egy rém rendes család Kellyje korábban arról is beszélt, mi minden van még a bakancslistáján.

Halott vagy forgatás: James Marsden, Linda Cardellini és Christina Applegate.
Egy szomorú szemű kislány, aki végül Christina Applegate lett

Christina Applegate új online platformot is indít Next in MS néven, ahol a szklerózis multiplexszel élők oszthatják meg tapasztalataikat. Saját történetét így foglalja össze: „Egy szomorú szemű kislányról szól, aki végül Christina Applegate lett. És még mindig ugyanolyan szomorúak szemei.”

LOS ANGELES - MARCH 15: Actress Christina Applegate attends the Hollywood Radio & Television Society's 28th Annual International Broadcasting Awards on March 15, 1988 at Century Plaza Hotel in Los Angeles, California. (photo by Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images)
