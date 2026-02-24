Bántalmazó kapcsolatok, mellrák, SM: a nagybeteg Christina Applegate élete legsötétebb időszakairól vallott

Március 3-án jelenik meg Christina Applegate új memoárja, a You With the Sad Eyes, amelyben a Golden Globe-díjas színésznő élete meghatározó fordulópontjairól mesél.

Christina Applegate minden eddiginél mélyebben mesél az életéről új memoárjában, a You With the Sad Eyes-ban.

A színésznő a korán jött sikerről, a bántalmazó kapcsolatairól, az anyaságról, a mellrákkal való küzdelméről és a sclerosis multiplexről is ír.

Az SM diagnózisa ellenére Applegate neveli 15 éves lányát, Sadie-t.

Christina Applegate hálószobája olyan, mint egy szentély

Az 54 éves színésznőnél 2021-ben, a Halott vagy 3 évadának forgatásai alatt diagnosztizáltak szklerózis multiplexet. A központi idegrendszert érintő autoimmun betegség következtében ma már napjainak nagy részét ágyban tölti, erős fájdalmai vannak, mozgáskorlátozottsággal és emésztőszervi gondokkal is küzd. Hálószobája − saját megfogalmazása szerint – éppen ezért, szentéllyé vált. A betegség ellenére aktívan részt vesz 15 éves lánya, Sadie mindennapjaiban, akivel mindenben támogatják egymást.

„Az életem nem egy masnival átkötött csomag”

Christina arról is ír a könyvében, hogy az elszigeteltség és a szenvedés teljesen más tapasztalatokat és igazi őszinteséget hozott számára. „Az életem nem egy masnival átkötött csomag” – fogalmazott a színésznő, aki barátjával és színésznőtársával, Jamie-Lynn Siglerrel – aki szintén szklerózis multiplexszel él – közösen vezeti a MeSsy podcastet. „Az emberek élete, bocsánat, nem találok jobb szót, néha kib@szottul szörnyű. Szóval igyekszem annyira őszinte és nyers lenni, amennyire csak tudok” – tette hozzá, ahogy azt is, hogy memoárja sem inspirációs könyvnek készült. „Mindannyian máshonnan jövünk, némelyik hely fájdalmasabb, mint a másik, és gondolom, minden azon múlik, hogy mit kezdünk vele. Ez semmiképpen sem egy inspiráló könyv. De inspirálhat” – idézi Christinát a People. Az Egy rém rendes család Kellyje korábban arról is beszélt, mi minden van még a bakancslistáján.

Christina Applegate-nél 2021-ben, a Halott vagy forgatásai alatt diagnosztizáltak szklerózis multiplexet.

Egy szomorú szemű kislány, aki végül Christina Applegate lett

Christina Applegate új online platformot is indít Next in MS néven, ahol a szklerózis multiplexszel élők oszthatják meg tapasztalataikat. Saját történetét így foglalja össze: „Egy szomorú szemű kislányról szól, aki végül Christina Applegate lett. És még mindig ugyanolyan szomorúak szemei.”