Modern vámpír: a saját fia vérét fecskendezi magába a középkorú milliomos, hogy fiatal maradjon

Az örök fiatalság titkát keresi az az amerikai milliomos, aki egy modern vámpírfilmben képzeli magát, ezért meghatározott időközönként lecsapolja a saját kamasz fiát, hogy aztán az ő vérének segítségével érje el az áhított fiatalos külsőt.
Csúcsra járatta a biohackinget a Bryan Johnson névre hallgató modern vámpír
- Bryan Johnson egy amerikai milliomos, akinek minden vágya, hogy fiatalos maradjon.
- Ennek érdekében még attól sem riad vissza, hogy a saját tinédzser fiának vérét fecskendezze magába.
2026-ban már szinte semmire nem kapjuk fel a fejünket, ha a fiatalság megőrzéséről van szó: vannak, akik lazacspermát kennek az arcukra, hogy hidratálják a bőrüket, és akadnak olyan bátor emberek is, akik holttestek zsírját fecskendezik a testükbe, hogy azzal nagyobbítsák meg a feneküket. Persze egyáltalán nem új keletű, hogy a nők bármire hajlandóak a vágyott külsőért, hiszen már a viktoriánus korban is előfordultak förtelmes eljárások, mint a galandféreggel való fogyás, de már jóval előbb, Kr.e. 50-ben Kleopátra is híres volt arról, hogy nagyjából bármit megtett a szépségért.
Talán ezeken a sztorikon felbuzdulva gondolta a 45 éves Bryan Johnson, hogy remek ötlet a fia vérét felhasználnia arra, hogy egy pár évet letagadhasson.
Az amerikai milliomos évek óta a biohacking lelkes követője, de úgy tűnik, hogy most egy új szintre emelte.
Mi az a biohacking?
Ez egy gyűjtőfogalom minden olyan tevékenységre, ami az emberi teljesítményt hivatott optimalizálni technológia, tudományos eszközök és életmódbeli változtatások segítségével. Bryan az utóbbi időben kimaxolta a szigorú étrendet és az intenzív edzést is, de úgy érezte, ezzel nem képes elérni a kívánt célt. Persze nem azt látta megoldásnak, hogy módosítja a fogyókúráját vagy ne adj' isten más edzéstípust próbál ki, helyette minden bizonnyal Vlad Tepes életrajzi könyvét olvasgatta és egyszer csak megvilágosodott.
Egy olyan finoman szólva is innovatív eljárást próbált ki ugyanis, amelynek során idegenek testéből származó vérplazmát juttatnak a szervezetébe, majd a vélt sikeren felbuzdulva rábeszélte a 70 éves apját és a 17 éves fiát is, hogy adjanak neki az életető testnedvükből.
A különleges beavatkozás során a mintákat két részre osztották: az egyik részéből plazmát, a másikból pedig vérlemezkéket nyertek, ezeket pedig Bryan testébe juttatva abban bíztak, hogy segít kijavítani a sejtkárosodásokat és lassítja az öregedés folyamatát. A férfi egyébként évente több millió dollárt költ arra, hogy megfiatalodjon és bizonyos testrészein sikerrel is jár:
A bal fülem 64 éves, az állóképességem a tesztek szerint egy 18 évesé, a szívem 37 éves, a rekeszizmom pedig 18.
– nyilatkozta a BBC-nek kihangsúlyozva, hogy esze ágában sincs leállni mindaddig, amíg az egész teste vissza nem fiatalodik. Sőt, a legboldogabb akkor lenne, ha a saját fiával egyezne meg a biológiai életkora. A férfi egyébként rendkívül népszerű a TikTokon is, ahol rendhagyó szépségtippjeit osztja meg a több mint félmillió követőjével, illetve az Instagramon is, ahol több mint 2 millió ember figyeli a hétköznapjait.
