Modern vámpír: a saját fia vérét fecskendezi magába a középkorú milliomos, hogy fiatal maradjon

Az örök fiatalság titkát keresi az az amerikai milliomos, aki egy modern vámpírfilmben képzeli magát, ezért meghatározott időközönként lecsapolja a saját kamasz fiát, hogy aztán az ő vérének segítségével érje el az áhított fiatalos külsőt.

Bryan Johnson, a modern vámpír mindent megtesz azért, hogy fiatalos maradjon. Forrás: YouTube

Csúcsra járatta a biohackinget a Bryan Johnson névre hallgató modern vámpír Bryan Johnson egy amerikai milliomos, akinek minden vágya, hogy fiatalos maradjon.

Ennek érdekében még attól sem riad vissza, hogy a saját tinédzser fiának vérét fecskendezze magába.

2026-ban már szinte semmire nem kapjuk fel a fejünket, ha a fiatalság megőrzéséről van szó: vannak, akik lazacspermát kennek az arcukra, hogy hidratálják a bőrüket, és akadnak olyan bátor emberek is, akik holttestek zsírját fecskendezik a testükbe, hogy azzal nagyobbítsák meg a feneküket. Persze egyáltalán nem új keletű, hogy a nők bármire hajlandóak a vágyott külsőért, hiszen már a viktoriánus korban is előfordultak förtelmes eljárások, mint a galandféreggel való fogyás, de már jóval előbb, Kr.e. 50-ben Kleopátra is híres volt arról, hogy nagyjából bármit megtett a szépségért.

Talán ezeken a sztorikon felbuzdulva gondolta a 45 éves Bryan Johnson, hogy remek ötlet a fia vérét felhasználnia arra, hogy egy pár évet letagadhasson.

Az amerikai milliomos évek óta a biohacking lelkes követője, de úgy tűnik, hogy most egy új szintre emelte.

Mi az a biohacking?

Ez egy gyűjtőfogalom minden olyan tevékenységre, ami az emberi teljesítményt hivatott optimalizálni technológia, tudományos eszközök és életmódbeli változtatások segítségével. Bryan az utóbbi időben kimaxolta a szigorú étrendet és az intenzív edzést is, de úgy érezte, ezzel nem képes elérni a kívánt célt. Persze nem azt látta megoldásnak, hogy módosítja a fogyókúráját vagy ne adj' isten más edzéstípust próbál ki, helyette minden bizonnyal Vlad Tepes életrajzi könyvét olvasgatta és egyszer csak megvilágosodott.