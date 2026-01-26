Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 26., hétfő Paula, Vanda

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
horoszkóp

Ezt árulja el a csillagjegyed a szexuális életedről

horoszkóp szex csillagjegy
Simon Benedek
2026.01.26.
A csillagjegyed nemcsak személyiségedet határozza meg, hanem ösztön szinten gyakorol hatást az életedre. A horoszkópod arról is sokat elárul, hogy milyen a szexuális életed.

A csillagok és a bolygók állása évszázadok óta foglalkoztatja az embereket, és sokan hisznek abban, hogy a csillagjegyünk nemcsak a személyiségünkre, hanem az intimitáshoz való viszonyunkra is hatással van. A szexuális élet sem kivétel: a horoszkóp szerint a jegyed árulkodhat arról, hogyan csábítasz, mire vágysz az ágyban, és mi az, ami igazán lázba hoz. Nézzük, mit mondanak erről a csillagok!

Egy fiatal pár szexuális életet él az ágyban.
A horoszkópod befolyásolhatja a szexuális életed. Mutatjuk, hogyan!
Forrás:  Getty Images

Horoszkóp: íme a csillagjegyek szexuális életének a jellemzői

Egyes jegyek – mint a Bika és a Rák – inkább a lassúbb, érzékibb megközelítést választják, miközben mások a szenvedélyességben teljesednek ki, akárcsak a Kos és a Skorpió. Ezúttal a szexuális élethez való hozzáállásuk alapján jellemezzük a különböző zodiákus jegyeket. Ha már régóta téma közted és a párod között a szexuális élet feldobása, akkor talán a horoszkópotokban rejlik a megoldás.

  1. Kos: amikor intim együttlétre kerül sor, akkor a Kosból feltör a latin szerető. A perzselő szenvedély bekapcsol és úgy leteríti partnerét, hogy utána mindketten csak annyit kérdeznek: „most meg mi a fene történt?”. A Kosok energikus és szenvedélyes természetük miatt igazi tüzes partnerek. Ez az impulzív hozzállás néha váratlan fordulatokat és felejthetetlen élményeket jelent az ágyban.
  2. Bika: az egyik legérzékenyebb állatövi jegy, és a libidója szorosan kapcsolódik a halláshoz, a látáshoz, az ízleléshez, a szagláshoz és az érintéshez. A szex rendkívüli élményt ad a Bika szerető számára, ami számukra leginkább a finom élvezetekről szól. 
  3. Ikrek: az Ikreket a szellemi és fizikai izgatás egyaránt foglalkoztatja: imádják a piszkos beszédet, erotikus beszélgetéseket és a szenvedélyes érintéseket.
  4. Rák: a Rák bizalomra és érzelmi biztonságra vágyik, ezért a szeretkezések során romantikus szemkontaktussal és odaadással lehet felkorbácsolni vágyait.
  5. Oroszlán: az Oroszlán szereti, ha kívánják és próbálják elcsábítani: a különböző huncut játékok és az udvarlás különösen felkorbárcsolja bennük a vágyakat.
  6. Szűz: a Szűz elemzően közelíti meg a szexet: törekszik a tökéletességre, ami magába foglalja a partner kielégítésének mesteri fokozatra emelését.
  7. Mérleg: a Mérleg kifinomult, odaadó és imád flörtölni. Meglepő lehet, de számukra a hát az egyik erogén zóna és különböző romantikus gesztusokkal is le lehet venni őket a lábukról.
  8. Skorpió: a Skorpió szenvedélyes és domináns partner az ágyban. Imádja a tabukat döntögetni, úgyhogy azért érdemes vele vigyázni. Egy skorpióval egyértelműen ki kell jelölni a határokat az ágyban is. 
  9. Nyilas: a Nyilas szabad természete és tüzes lénye miatt szívesen tapasztal újdonságokat és gyakran keresi is az izgalmasabb szexuális liezonokat, vagy akár egyéjszakás kalandokat. A bátorítással teli Jupiter bolygó hatása alatt a Nyilasok mindig szeretnék kitolni a határokat és új ösvényeket felfedezni.
  10. Bak: a Bak lassan oldódik, de nyitott. Nagyon szereti a különböző szerepjátékokat és a titokzatosságot. Elsőre távolságtartónak tűnhet, de a Bak mélyen érző csillagjegy, aki időt és energiát szentel az érzelmi és fizikai kapcsolatai ápolására.
  11. Vízöntő: egy Vízöntő hihetetlen lehetőségeket rejteget azok számára, akik értékelik a kreativitást és a változatosságot az egyének közötti kapcsolódás során. Bármi, ami újító és nem szokványos, attól gyorsabban fog verni egy Vízöntő szíve.
  12. Halak: a pszichikus érzelmi profiljával a Halak szexuális élete rendkívül „spirituális”, ezért a velük való szexuális aktus is különleges élmény lehet. 

Ezek is érdekelhetnek a témában a csillagjegyek szexuális életével kapcsolatban:

Négy csillagjegy, akiknek ellenálhatatlan a szexuális energiája

Ahhoz, hogy egy párkapcsolat hosszú távon is jól tudjon működni a lelki kötődések mellett nagyon fontos a két fél között lévő kémia.

3 csillagjegy óriási szexuális étvággyal — Mindenkinél erősebb vágy ég bennük

A csillagjegynek nagy befolyása van arra, hogy egy adott embernek milyen a szexuális étvágya.

Mit mond a csillagjegyed a szexuális életedről? Most kiderül

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu