Félrelépésre születtek – 5 csillagjegy, aki mellett nem nyugodhatsz meg

A szerelemben nem mindenki működik ugyanúgy: vannak, akik stabilitásra vágynak, másokat viszont folyamatosan hajt az újdonság izgalma. Az asztrológia szerint a személyiség több eleme – a Napjegy, az aszcendens és a Vénusz helyzete – együtt mutatja meg, mennyire lehet valaki hűséges vagy akár hűtlen a kapcsolataiban. Most megmutatjuk, mely jegyeknél érdemes résen lenni, kik a hűtlen csillagjegyek.
Hűtlen csillagjegyek: ők nem tudnak ellenállni a csábításnak
A csillagjegyek sokat elárulhatnak a személyiségünkről, így a párkapcsolati hűséghez való viszonyunkról is. Vannak jegyek, akik egyszerűen képtelenek ellenállni a csábításnak, míg mások akkor is kitartanak melletted, ha épp vihar dúl a kapcsolatotokban. Most megmutatjuk, kik a legcsapodárabb férfiak a horoszkóp szerint, és azt is, kikben bízhatsz szinte vakon.
Ikrek – A kettős természetű csábító
Az Ikrek férfi imád flörtölni. Természetéből fakadóan kíváncsi, társaságkedvelő és folyamatosan új impulzusokra vágyik. Bár nem feltétlenül szándékos a hűtlensége, egyszerűen nem bír sokáig egy kapcsolatban lenni, egy emberre koncentrálni. Nála gyakori az érzelmi megcsalás – mély, bensőséges beszélgetések más nőkkel, ami a párja számára legalább olyan fájdalmas lehet, mint egy fizikai félrelépés.
Nyilas – A szabadság megszállottja
A Nyilas férfi számára a szabadság szent és sérthetetlen. Ha úgy érzi, egy kapcsolat túl szoros keretek közé szorítja, hamar keresni kezdi a kijáratot, vagy legalább egy kis kalandot a háttérben. Hajlamos fizikai megcsalásra, amit gyakran nem is él meg árulásként, csak egy új élményként. Szeret utazni, új embereket megismerni, és ha egy nő elég izgalmas, nehéz neki nemet mondani.
Mérleg – A szeretetfüggő hódító
A Mérleg férfi a szerelmet idealizálja, de sajnos nem mindig ugyanazzal a személlyel. Imádja, ha csodálják, és könnyen elcsábul, ha valaki elhalmozza figyelemmel. Hajlamos lehet érzelmi vagy testi hűtlenségre, különösen, ha otthon nem érzi magát megbecsültnek. Nem bosszúból lép félre, hanem mert szüksége van az érzelmi megerősítésre.
Halak – Az álmodozó, aki elúszik
A Halak férfi érzelmekből él. Ha úgy érzi, hogy egy kapcsolatban elhanyagolják, gyorsan más vizekre evez. Gyakran keveredik érzelmi viszonyokba, mert nála az intimitás nem csak testi, hanem lelki szinten is létrejön. Sokszor nem is veszi észre, hogy amit tesz, az már megcsalás – szerinte ő csak vigasztalódik.
Kos – A vadász, akinek mindig kell az új zsákmány
A Kos férfi temperamentumos, szenvedélyes, és imádja a kihívásokat. Ha úgy érzi, a párkapcsolata ellaposodott, hajlamos lehet szexuális kalandokba bonyolódni. Nála nem az érzelem dominál, hanem az ösztön – ami sajnos sokszor megbánáshoz vezet. Egy pillanatnyi szenvedély miatt könnyen tönkretehet egy jól működő kapcsolatot is.
És kik a leghűségesebbek?
Nem minden férfi hajlamos a félrelépésre! Vannak csillagjegyek, akik természetüknél fogva megbízhatóak és kitartóak:
- Bika: Stabilitást keres, és ha megtalálta az igazit, nem kockáztatja egy múló kalandért.
- Rák: Érzelmi kötődése mély, és ha szeret, akkor szívvel-lélekkel szeret.
- Szűz: Elvhű, hűséges, és ha kapcsolatban van, akkor komolyan veszi.
- Bak: Céltudatos és felelősségteljes – a párkapcsolatban is. Nem kalandokat keres, hanem társat.
- Skorpió: Bár szenvedélyes, ha igazán szeret, akkor totálisan elköteleződik.
A csillagjegy önmagában nem ítélet, de adhat némi támpontot arra, hogy mire számíthatsz. A bizalom, az őszinte kommunikáció és a kölcsönös tisztelet minden kapcsolat alapja, még akkor is, ha a horoszkóp szerint a párod hajlamosabb lenne a csábításra. Az érettség és a döntések azonban végső soron nem a csillagokon múlnak, hanem rajtunk.
Asztrológiai mélyfúrás: mi befolyásolja a hűséget a horoszkópban?
Ha kíváncsi vagy, a saját vagy a párod képletéből pontosan milyen párkapcsolati minták olvashatók ki, érdemes komolyabb asztrológiai elemzést kérni a részletek gyakran meglepően pontosan mutatják meg a hűség vagy hűtlenség irányába hajló tendenciákat.
Aszcendens – A külvilág felé mutatott én
Az aszcendens megmutatja, hogyan viselkedünk másokkal, hogyan kezdeményezünk, hogyan flörtölünk – vagy épp mennyire vagyunk hűvösek. Egy Bika napjegyű férfi lehet higgadt, nyugodt, de ha az aszcendense például Ikrek vagy Nyilas, akkor jóval mozgékonyabb, kísérletezőbb típus, mint a tipikus Bika. Így egy csapodár Bika férfi valójában az aszcendensén keresztül mutathatja a valódi arcát a szerelemben.
Vénusz – A szerelem, vonzalom és csábítás bolygója
A Vénusz állása az egyik legerősebben meghatározó elem a párkapcsolati viselkedésben. Aki például:
- Vénusz a Kosban: gyorsan lángra lobban, de a hódítás izgalma fontosabb lehet, mint a stabilitás.
- Vénusz az Ikrekben: intellektuális flörtmester, gyakran keveredik érzelmi háromszögekbe.
- Vénusz a Rákban vagy a Bikában: sokkal hűségesebb, mélyen kötődő típus.
Tehát egy Bika férfi Vénusszal az Ikrekben vagy Nyilasban már korántsem biztos, hogy hűséges és nyugodt típus lesz...
5-ös és 7-es ház – Szerelem és párkapcsolat területei
- Az 5-ös ház mutatja a szerelmi kalandokat, flörtöt, szexualitást – ha itt változékony jegyek (pl. Ikrek, Nyilas) vagy impulzív bolygók (Mars, Uránusz) találhatók, akkor a személy hajlamos lehet kalandokra, félrelépésre.
- A 7-es ház a hosszú távú kapcsolatok, házasság háza – ha itt van sok kihívás vagy instabil jegy, az megnehezítheti a hűség fenntartását.
A hűség nem csak csillagjegyfüggő. Egy Bika férfi lehet:
- Stabil és megbízható, ha az aszcendense mondjuk Szűz, a Vénusza Rákban, és a 7-es háza is földies.
- Igazi csapodár, ha az aszcendense Ikrek, Vénusza Nyilasban, az 5-ös házában pedig egy tüzes Mars trónol.
Ezért nem elég egy csillagjegy alapján ítélni – a teljes születési képlet ismerete nélkül sokszor csak a felszínt látjuk. Ha a párod csillagjegye alapján hűségesnek tűnik, de mégis meglepően csapodár, akkor jó eséllyel az aszcendense vagy Vénusza mutatja a valódi énjét szerelemben.
