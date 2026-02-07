Félrelépésre születtek – 5 csillagjegy, aki mellett nem nyugodhatsz meg

A szerelemben nem mindenki működik ugyanúgy: vannak, akik stabilitásra vágynak, másokat viszont folyamatosan hajt az újdonság izgalma. Az asztrológia szerint a személyiség több eleme – a Napjegy, az aszcendens és a Vénusz helyzete – együtt mutatja meg, mennyire lehet valaki hűséges vagy akár hűtlen a kapcsolataiban. Most megmutatjuk, mely jegyeknél érdemes résen lenni, kik a hűtlen csillagjegyek.

Hűtlen csillagjegyek, akik nem mindig ugyan annál a személynél keresik a boldogságot.

Forrás: Shutterstock

Hűtlen csillagjegyek: ők nem tudnak ellenállni a csábításnak

A csillagjegyek sokat elárulhatnak a személyiségünkről, így a párkapcsolati hűséghez való viszonyunkról is. Vannak jegyek, akik egyszerűen képtelenek ellenállni a csábításnak, míg mások akkor is kitartanak melletted, ha épp vihar dúl a kapcsolatotokban. Most megmutatjuk, kik a legcsapodárabb férfiak a horoszkóp szerint, és azt is, kikben bízhatsz szinte vakon.

Ikrek – A kettős természetű csábító

Az Ikrek férfi imád flörtölni. Természetéből fakadóan kíváncsi, társaságkedvelő és folyamatosan új impulzusokra vágyik. Bár nem feltétlenül szándékos a hűtlensége, egyszerűen nem bír sokáig egy kapcsolatban lenni, egy emberre koncentrálni. Nála gyakori az érzelmi megcsalás – mély, bensőséges beszélgetések más nőkkel, ami a párja számára legalább olyan fájdalmas lehet, mint egy fizikai félrelépés.

Nyilas – A szabadság megszállottja

A Nyilas férfi számára a szabadság szent és sérthetetlen. Ha úgy érzi, egy kapcsolat túl szoros keretek közé szorítja, hamar keresni kezdi a kijáratot, vagy legalább egy kis kalandot a háttérben. Hajlamos fizikai megcsalásra, amit gyakran nem is él meg árulásként, csak egy új élményként. Szeret utazni, új embereket megismerni, és ha egy nő elég izgalmas, nehéz neki nemet mondani.

Mérleg – A szeretetfüggő hódító

A Mérleg férfi a szerelmet idealizálja, de sajnos nem mindig ugyanazzal a személlyel. Imádja, ha csodálják, és könnyen elcsábul, ha valaki elhalmozza figyelemmel. Hajlamos lehet érzelmi vagy testi hűtlenségre, különösen, ha otthon nem érzi magát megbecsültnek. Nem bosszúból lép félre, hanem mert szüksége van az érzelmi megerősítésre.

Halak – Az álmodozó, aki elúszik

A Halak férfi érzelmekből él. Ha úgy érzi, hogy egy kapcsolatban elhanyagolják, gyorsan más vizekre evez. Gyakran keveredik érzelmi viszonyokba, mert nála az intimitás nem csak testi, hanem lelki szinten is létrejön. Sokszor nem is veszi észre, hogy amit tesz, az már megcsalás – szerinte ő csak vigasztalódik.

Kos – A vadász, akinek mindig kell az új zsákmány

A Kos férfi temperamentumos, szenvedélyes, és imádja a kihívásokat. Ha úgy érzi, a párkapcsolata ellaposodott, hajlamos lehet szexuális kalandokba bonyolódni. Nála nem az érzelem dominál, hanem az ösztön – ami sajnos sokszor megbánáshoz vezet. Egy pillanatnyi szenvedély miatt könnyen tönkretehet egy jól működő kapcsolatot is.