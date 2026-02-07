Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 7., szombat Rómeó, Tódor

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szépség

Rókás vagy cicás? A TikTok sminktesztje megmutatja, milyen make-up illik hozzád

123RF -
szépség teszt smink
Hozzád a cicás vagy a rókás smink illik jobban? Töltsd ki a TikTok sminktesztjét és derítsd ki, melyik make-up állna jobban az arcvonásaidhoz!

Te milyen állat lennél az arcvonásaid alapján? A TikTok-trend sminktesztje megválaszolja az örök kérdést. Az elmúlt két évben egyre népszerűbbé vált a rókás szemsmink, a hűllős highlighter és a nyuszis arcpír. Az állatok inspirálta sminkeket ne úgy képzeld el, mint a vásári gyerekarcfestéseket — a specifikus make-up készítésekor egyes arcvonásokra jobban fókuszálnak, és arra terelődik a hangsúly, például a nyuszis sminkben az orrkontúrra, a rókás sminkben a szemekre és így tovább. A trend segítségével maximalizálhatod a megjelenésedet és a hétköznapi sminkrutinodat is. 

sminkteszt
Állatok inspirálták a legújabb TikTok trendet, töltsd ki a tesztet!
Forrás:  Getty Image

 

Itt a legújabb TikTok-sminktrend 

  • A „milyen smink illik hozzám?” kérdésre a TikTok adja meg a választ. 
  • A szuper könnyű sminkteszt megmutatja, milyen állat ihlette make-up illik az arcvonásaidhoz. 
  • Az „állatsmink¨ tökéletesen kihangsúlyozza az adottságaidat.

Az elmúlt évben egyre népszerűbb a rókás szemsmink és a Bambi make-up. A következőkben töltsd ki a sminktesztet a rád jellemző adottságokat választva. Minden képen lesz egy A és egy B opció, és azt kell kiválasztanod, amelyik jobban illik rád. Jegyezd fel a betűket, és a teszt végén nézd meg a megfejtést. 

Sminkteszt a TikTokról

Egyenes vagy hajlított az orrnyerged?
Forrás: shutterstock

Válaszd az A-t ha egyenes, magasan ülő az orrnyerged, és a B-t, ha hajlított, alacsonyan ülő az orrnyerged. Nézd meg, hogy az orrnyerged hogyan kapcsolódik a homlokod vonalához. 

ajakforma
Vékony vagy vastag az ajkad?
Forrás: 123RF, shutterstock

Válaszd az A-t ha vékony, kicsi vagy egyenes formájú ajkaid vannak, és válaszd a B-t ha vastag, nagy és dús szád van. Ez különösen fontos, hiszen ez dönti el, hogy a smink hangsúlya a szádon vagy a szemeiden kellene, hogy legyen. 

állforma
Kerek vagy V-formájú az állad?
Forrás: shutterstock

Válaszd az A-t, ha kerek, puha, és válaszd a B-t ha hegyes, V-formájú az állad. Ez meghatározza a fejformádat, ami segít a helyes kontúrozásban. 

szemforma
Milyen a szemformád?
Forrás: 123RF, shutterstock

Válaszd az A-t ha normál, kerek vagy nagy szemed van, ebbe a kategóriába tartoznak a legtöbben. Válaszd a B-t, ha szűk, mandula vagy ívelt szemformád van. Ez azért nagyon fontos, mert a szemek döntik el leginkább, melyik állat esztétikáját kell majd leutánoznod. A szemformád meghatározza, hogy a cicás vagy a rókás szemsmink illik majd hozzád.

Írd le egymás után a választott betűket és nézd meg a megfejtést!

  • Kutya: AAAA, AABB
  • Cica: ABBB, BAAA, BABA
  • Róka: BABB, ABAB, BBAB
  • Kígyó: BBBB, BAAB, AAAB
  • Őzike: ABAA, BBBA, BBAA
  • Nyuszi: ABBA, AABA

A sminkteszt eredménye szerinti állatra rákereshetsz TikTokon vagy Pinteresten is, ahol több ezer videót találsz. Adj egy esélyt ennek a sminknek, hiszen a trend szerint ez fogja legjobban kiemelni a vonásaidat. 

Nézd meg további sminktrendes cikkeinket is!

Sminktrend egyenesen a versailles-i báltermekből — Hódít a Marie Antoinette-pirosító

Nézd meg, hogyan készítik el a legnagyobb beautyguruk!

Vakító csillogás: visszatért a '70-es évek diszkósminkje

Vedd elő a flitteres ruháidat és a platformos cipőidet, mert a '70-es évek visszatért, legalábbis a make-up guruk szerint. A csillogó diszkósmink újra aranykorát éli — nézd meg a legfrissebb inspirációkat!

Új sminktrend hódít: visszatérnek a Doktor Szöszi-s korrektorok és púderek

Talán még nem is tudsz róla, de hidd el, a sminkrutinod egy Doktor Szöszi-s, rózsaszín korrektorért könyörög!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu