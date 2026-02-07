Rókás vagy cicás? A TikTok sminktesztje megmutatja, milyen make-up illik hozzád

Te milyen állat lennél az arcvonásaid alapján? A TikTok-trend sminktesztje megválaszolja az örök kérdést. Az elmúlt két évben egyre népszerűbbé vált a rókás szemsmink, a hűllős highlighter és a nyuszis arcpír. Az állatok inspirálta sminkeket ne úgy képzeld el, mint a vásári gyerekarcfestéseket — a specifikus make-up készítésekor egyes arcvonásokra jobban fókuszálnak, és arra terelődik a hangsúly, például a nyuszis sminkben az orrkontúrra, a rókás sminkben a szemekre és így tovább. A trend segítségével maximalizálhatod a megjelenésedet és a hétköznapi sminkrutinodat is.

Állatok inspirálták a legújabb TikTok trendet, töltsd ki a tesztet!

Forrás: Getty Image

Itt a legújabb TikTok-sminktrend A „milyen smink illik hozzám?” kérdésre a TikTok adja meg a választ.

A szuper könnyű sminkteszt megmutatja, milyen állat ihlette make-up illik az arcvonásaidhoz.

Az „állatsmink¨ tökéletesen kihangsúlyozza az adottságaidat.

Az elmúlt évben egyre népszerűbb a rókás szemsmink és a Bambi make-up. A következőkben töltsd ki a sminktesztet a rád jellemző adottságokat választva. Minden képen lesz egy A és egy B opció, és azt kell kiválasztanod, amelyik jobban illik rád. Jegyezd fel a betűket, és a teszt végén nézd meg a megfejtést.

Sminkteszt a TikTokról

Egyenes vagy hajlított az orrnyerged?

Forrás: shutterstock

Válaszd az A-t ha egyenes, magasan ülő az orrnyerged, és a B-t, ha hajlított, alacsonyan ülő az orrnyerged. Nézd meg, hogy az orrnyerged hogyan kapcsolódik a homlokod vonalához.

Vékony vagy vastag az ajkad?

Forrás: 123RF, shutterstock

Válaszd az A-t ha vékony, kicsi vagy egyenes formájú ajkaid vannak, és válaszd a B-t ha vastag, nagy és dús szád van. Ez különösen fontos, hiszen ez dönti el, hogy a smink hangsúlya a szádon vagy a szemeiden kellene, hogy legyen.

Kerek vagy V-formájú az állad?

Forrás: shutterstock

Válaszd az A-t, ha kerek, puha, és válaszd a B-t ha hegyes, V-formájú az állad. Ez meghatározza a fejformádat, ami segít a helyes kontúrozásban.

Milyen a szemformád?

Forrás: 123RF, shutterstock

Válaszd az A-t ha normál, kerek vagy nagy szemed van, ebbe a kategóriába tartoznak a legtöbben. Válaszd a B-t, ha szűk, mandula vagy ívelt szemformád van. Ez azért nagyon fontos, mert a szemek döntik el leginkább, melyik állat esztétikáját kell majd leutánoznod. A szemformád meghatározza, hogy a cicás vagy a rókás szemsmink illik majd hozzád.

Írd le egymás után a választott betűket és nézd meg a megfejtést!

Kutya: AAAA, AABB

Cica: ABBB, BAAA, BABA

Róka: BABB, ABAB, BBAB

Kígyó: BBBB, BAAB, AAAB

Őzike: ABAA, BBBA, BBAA

Nyuszi: ABBA, AABA

A sminkteszt eredménye szerinti állatra rákereshetsz TikTokon vagy Pinteresten is, ahol több ezer videót találsz. Adj egy esélyt ennek a sminknek, hiszen a trend szerint ez fogja legjobban kiemelni a vonásaidat.