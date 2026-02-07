Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Leonardo DiCaprio barátnője, Vittoria Ceretti képviselte Olaszországot a téli olimpia megnyitóján

Komáromi Bence
2026.02.07.
Hatalmas megtiszteltetésben részesült Vittoria Ceretti. A 2026-os téli olimpia megnyitóján ugyanis Leonardo DiCaprio barátnője vitte az olasz nemzeti zászlót.

Megdöbbentő belegondolni, de már 3 év telt el azóta, hogy kiderült, Leonardo DiCaprio és Vittoria Ceretti egy párt alkotnak. A szerelmesekről több fotó is készült, amint a filmsztár jachtján csókolóztak, azóta pedig sokszor látni kéz a kézben őket. A két híresség szinte kivirágzott a szerelemtől, ugyanis sorra halmozzák a szakmai elismeréseket. DiCapriot például újfent Oscar-díjra jelölték, Vittoria pedig egy gyönyörű hófehér, Armani ruhában jelent meg a 2026-os Milánó és Cortina közös rendezésű téli olimpia megnyitóján, ahol ő cipelte az olasz nemzeti zászlót a válogatott tagjai előtt.

Leonardo DiCaprio barátnője, Vittoria Ceretti a 2026-os téli olimpia megnyitóján
Leonardo DiCaprio barátnője, Vittoria Ceretti a 2026-os téli olimpia megnyitóján
Leonardo DiCaprio barátnője hazája egyik legkeresettebb szupermodellje

A PageSix szúrta ki, hogy Vittoria Cerettit érte az a megtiszteltetés, hogy ő cipelhette az olasz nemzeti lobogót a téli olimpiai játékok megnyitóján. A február 6-án kezdődő hazai rendezésű viadalon számtalan olasz sportoló is képviseli az országot, a sportszövetségük pedig a szupermodellt kérte fel, hogy képviselje őket a színvonalas ceremónián. A lap tájékoztatása szerint Vittoria egy hófehér Armani ruhát viselt magán, amelyet a híres divattervező, Roberto Cavalli tervezett.

Kicsoda Leonardo Dicaprio szerelme?

  • Vittoria Ceretti keresett modell, akit 2012-ben fedeztek fel az elite Model Look Model versenyen.
  • 2024-ig bezárólag 400 különböző divatbemutatón vett részt, és legalább 24 alkalommal szerepelt a Vogue nemzetközi címlapjain. 
  • 2025-re pedig Vittoria a generációja egyik legjobban fizetett szupermodelljévé vált
  • Nem mellesleg 27 éves, amely egyben azt is jelenti, hogy megtörte a DiCaprio-átkot, amely szerint a filmsztár 25 évesen mindig lecseréli az aktulis partnereit.

