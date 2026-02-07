Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ettől kikészül Victoria Beckham: Brooklyn és Nicola szülők lesznek

Komoly döntés meghozatalát tervezi Victoria és David Beckham fia és annak felesége. Brooklyn Beckham és Nicola Peltz azt tervezik, örökbe fogadnak egy babát.

Brooklyn Beckham és felesége elérkezettnek látják az időt, hogy gyerekük legyen. A pár az örökbefogadást fontolgatja. Bennfentesek szerint ez a lépés hatalmas pofon lenne Victoria és David Beckhamnek. 

Brooklyn Beckham fiatal apa lehet

Komoly lépésen gondolkozik Brooklyn Beckham és Nicola Peltz, akik már korábban is beszéltek a gyerekvállalásról. Egyelőre azonban nem saját babában gondolkoznak, hanem úgy vélik, hogy jó anyagi lehetőségeik és kiváltságos helyzetük lehetővé teszi számukra azt, hogy egy már megszületett gyerek életét megszépítsék − adta hírül a The Sun.  „Szeretnénk örökbe fogadni néhány gyereket, és saját gyerekeket is szeretnénk. Ez lenne az álom” − idézi Nicola korábbi nyilatkozatát a Bors.

A családnak nincs beleszólása

Brooklyn néhány hete az Instagramon fejtette ki, hogy nem békül az őt sokáig kontroll alatt tartó szüleivel, majd eltávolíttatta testéről azokat a tetoválásokat, amelyeket korábban édesapja, David Beckham, valamint édesanyja, Victoria Beckham tiszteletére varratott magára, így természetesen az örökbefogadással kapcsolatban sem kíváncsi  a véleményükre. 

