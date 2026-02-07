Ettől kikészül Victoria Beckham: Brooklyn és Nicola szülők lesznek

Brooklyn Beckham és felesége elérkezettnek látják az időt, hogy gyerekük legyen. A pár az örökbefogadást fontolgatja. Bennfentesek szerint ez a lépés hatalmas pofon lenne Victoria és David Beckhamnek.

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz komolyan fontolgatják az örökbefogadást.

Forrás: Getty Images

Brooklyn Beckham fiatal apa lehet

Komoly lépésen gondolkozik Brooklyn Beckham és Nicola Peltz, akik már korábban is beszéltek a gyerekvállalásról. Egyelőre azonban nem saját babában gondolkoznak, hanem úgy vélik, hogy jó anyagi lehetőségeik és kiváltságos helyzetük lehetővé teszi számukra azt, hogy egy már megszületett gyerek életét megszépítsék − adta hírül a The Sun. „Szeretnénk örökbe fogadni néhány gyereket, és saját gyerekeket is szeretnénk. Ez lenne az álom” − idézi Nicola korábbi nyilatkozatát a Bors.

A családnak nincs beleszólása

Brooklyn néhány hete az Instagramon fejtette ki, hogy nem békül az őt sokáig kontroll alatt tartó szüleivel, majd eltávolíttatta testéről azokat a tetoválásokat, amelyeket korábban édesapja, David Beckham, valamint édesanyja, Victoria Beckham tiszteletére varratott magára, így természetesen az örökbefogadással kapcsolatban sem kíváncsi a véleményükre.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: