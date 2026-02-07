Folytatódik a családi viszály: Gordon Ramsay szerint hazugságokat terjesztenek róluk a médiában

A családi viszályok heteit éljük. Nem elég, hogy a fél világ döbbenten figyeli, ahogy a Beckham család darabjaira hullik, közben egy másik híres brit dinasztiát is botrányok öveznek. Gordon Ramsay családját ugyanis súlyos konfliktusok mérgezik belülről. A sztárszakács újdonsült veje, Adam Peaty családja ugyanis továbbra sem akar kibékülni és az esküvő óta folyamatosa kritizálják az új rokonaikat. Mutatjuk a részleteket!

Gordon Ramsay már a lánya esküvőjén is odapirított egyet a vádaskodó rokonságnak

Forrás: Getty Images Europe

Holly Ramsay és Adam Peaty esküvője Holly Ramsay december 27-én ment férjhez az olimpikon úszó Adam Peatyhez

• A menyasszonyt édesapja, Gordon Ramsay kísérte az oltár elé a Bath Abbey-ben

• A mesés ceremóniát komoly családi konfliktus árnyékolta be

• A vőlegény édesanyja, Caroline Peaty nem kapott meghívót az esküvőre

• Adam Peaty családjából csak testvére, Bethany és ötéves fia, George volt jelen

• A vőlegény nagynénje, Louise Peaty kemény hangvételű üzenetet küldött Adamnek az esküvő előtt

• A családi viszály gyökerei az eljegyzési parti és a leánybúcsú kihagyásáig nyúlnak vissza

• Az esküvő várhatóan szerepel majd a Ramsay családról készülő Netflix-dokumentumsorozatban

Gordon Ramsay szerint ők békejobbot nyújtottak, de a Peaty család inkább a balhét választotta

Most a Mirror számolt be arról, hogy miközben Holly és Adam a mézesheteiket töltik Mauritiuson, addig otthon nem állt még le a családi konfliktus. Az örömapa, Gordon Ramsay arról beszélt a lapnak, hogy a Peaty család hazugságokat terjeszt róla és a feleségéről, Tana Ramsayről.

„Nem volt közünk ahhoz, hogy nem hívták meg őket az esküvőre. Tana és én is szívesen láttam volna őket a vendégek között, de Adam és Holly úgy döntöttek, hogy kihagyják őket a meghívottak közül. Határt akartak szabni nekik. Azóta egyszerűen felkavaró, amiket nyilatkoznak. Úgy állítják be a dolgokat a saját szemszögükből, mintha mi durván bántunk volna velük. Ezzel szemben az eljegyzési buli előtt sofőrt és limuzint küldtünk értük. Azóta mégis a médiában szidnak minket. Ez nagyon rosszul esik Tanának" - kezdte mondanivalóját Gordon Ramsay.