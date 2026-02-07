Folytatódik a családi viszály: Gordon Ramsay szerint hazugságokat terjesztenek róluk a médiában

A családi viszályok heteit éljük. Nem elég, hogy a fél világ döbbenten figyeli, ahogy a Beckham család darabjaira hullik, közben egy másik híres brit dinasztiát is botrányok öveznek. Gordon Ramsay családját ugyanis súlyos konfliktusok mérgezik belülről. A sztárszakács újdonsült veje, Adam Peaty családja ugyanis továbbra sem akar kibékülni és az esküvő óta folyamatosa kritizálják az új rokonaikat. Mutatjuk a részleteket!
Holly Ramsay és Adam Peaty esküvője
- Holly Ramsay december 27-én ment férjhez az olimpikon úszó Adam Peatyhez
• A menyasszonyt édesapja, Gordon Ramsay kísérte az oltár elé a Bath Abbey-ben
• A mesés ceremóniát komoly családi konfliktus árnyékolta be
• A vőlegény édesanyja, Caroline Peaty nem kapott meghívót az esküvőre
• Adam Peaty családjából csak testvére, Bethany és ötéves fia, George volt jelen
• A vőlegény nagynénje, Louise Peaty kemény hangvételű üzenetet küldött Adamnek az esküvő előtt
• A családi viszály gyökerei az eljegyzési parti és a leánybúcsú kihagyásáig nyúlnak vissza
• Az esküvő várhatóan szerepel majd a Ramsay családról készülő Netflix-dokumentumsorozatban
- A decemberi esemény óta rendszeresen üzenget egymásnak a két család a nyilvánosságban, azonba a fiatal szerelmespárt nem hatja meg a balhé, már egy hónapja Mauritiuson töltik a nászútjukat
Gordon Ramsay szerint ők békejobbot nyújtottak, de a Peaty család inkább a balhét választotta
Most a Mirror számolt be arról, hogy miközben Holly és Adam a mézesheteiket töltik Mauritiuson, addig otthon nem állt még le a családi konfliktus. Az örömapa, Gordon Ramsay arról beszélt a lapnak, hogy a Peaty család hazugságokat terjeszt róla és a feleségéről, Tana Ramsayről.
„Nem volt közünk ahhoz, hogy nem hívták meg őket az esküvőre. Tana és én is szívesen láttam volna őket a vendégek között, de Adam és Holly úgy döntöttek, hogy kihagyják őket a meghívottak közül. Határt akartak szabni nekik. Azóta egyszerűen felkavaró, amiket nyilatkoznak. Úgy állítják be a dolgokat a saját szemszögükből, mintha mi durván bántunk volna velük. Ezzel szemben az eljegyzési buli előtt sofőrt és limuzint küldtünk értük. Azóta mégis a médiában szidnak minket. Ez nagyon rosszul esik Tanának" - kezdte mondanivalóját Gordon Ramsay.
A sztárszakács elárulta azt is, hogy továbbra is tartja magát ahhoz, hogy rendezhetik ezt a viszályt, ha a Peaty család is partner lesz ebben.
„Szeretnék elutazni Nottinghambe (Adam szülőföldje) Tanával, és látni őket. Szeretném tisztázni ezt a konfliktust mihamarabb. Adam és Holly kívánsága volt, hogy maradjanak távol az esküvőtől, ehhez nekünk semmi közünk. De tisztában vagyunk vele, hogy az ifjú házasok szeretnének új életet kezdeni együtt, ezt pedig szülőként tisztelteben kell tartanunk" - zárta sorait a Gordon család feje.
Gordon Ramsay lányáék nem foglalkoznak a médiában zajló szócsatával, már lassan negyedik hete vannak Mauritius szigetén, ahol a jelek szerint egy soha véget nem érős nászútat tartanak. Az ifjú házasok rendszeresen posztolnak fotókat a paradicsomi kikapcsolódásról és a mai napig hallgatnak az esküvőjükön történtekről.
