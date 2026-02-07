Szerelem, háború, szabadság és négy feleség – Ernest Hemingway magánélete, ahogy ritkán mesélik el

Ernest Hemingway neve egyet jelent a férfiassággal, a kalanddal, a tömör mondatokkal és a nagyregényekkel. De mi zajlott valójában a vadászatok, háborúk és Nobel-díjas művek kulisszái mögött? És főleg: kik voltak azok a nők, akik inspirálták, eltartották, kihívták vagy épp elhagyták őt? Hemingway magánélete legalább annyira drámai volt, mint az írásai, és meglepően sokat mesél a nő–férfi dinamikákról ma is.

Ernest Hemingway amerikai író és harmadik felesége, Martha Gellhorn újságíró. 1941.

Forrás: Archive Photos

Ernest Hemingway művei: Regényei : Tavaszi zuhatag, Fiesta — A nap is felkel, Búcsú a fegyverektől, Szegények és gazdagok, Akiért a harang szól, A folyón át a fák közé, Az öreg halász és a tenger, Szigetek az áramlatban, Édenkert.

: Tavaszi zuhatag, Fiesta — A nap is felkel, Búcsú a fegyverektől, Szegények és gazdagok, Akiért a harang szól, A folyón át a fák közé, Az öreg halász és a tenger, Szigetek az áramlatban, Édenkert. Novelláskötetei: Három elbeszélés és tíz költemény, A mi időnkben, Férfiak nők nélkül, A Kilimandzsáró hava, A győztes nem nyer semmit, Az ötödik hadoszlop és az első 49 novella

Minden nagyregényhez egy új szerelem?

Hemingway négyszer nősült, és egy barátja szerint nem véletlenül: minden fontos regényéhez kellett egy új nő. Szenvedélyesen, gyorsan és intenzíven szeretett – egészen addig, amíg az adott nő már nemcsak múzsa, hanem önálló célokkal rendelkező személy lett. Az író elvárta, hogy volt feleségei jó viszonyban legyenek egymással, támogassák az új kapcsolatot, sőt, lelki támaszt nyújtsanak neki, ha szüksége volt rá. Ma ezt talán toxikusnak neveznénk, de a korában is minimum szokatlan volt.

Igazi macsó – lányruhában

Hemingway egész életében hangsúlyozta maszkulinitását: bokszolt, vadászott, ivott, bikaviadalokra járt. Talán nem véletlenül. Gyerekkorában ugyanis uralkodó édesanyja gyakran öltöztette lánynak, míg apját gyengének látta. A természetben, vadászat közben kereste azt a férfiképet, amit otthon nem kapott meg. Ez az ellentmondás végigkísérte az életét és a szerelmeit is. Erős, független nőket választott, majd megijedt tőlük.

Hadley – az első nagy szerelem

Hemingway első felesége, Hadley Richardson nyolc évvel idősebb volt nála, tehetséges zenész, nyugodt és támogató. Párizsban éltek, a „Lost Generation” közepén. Hadley hitt benne, eltartotta, biztatta. Egy fiúk született. Aztán megjelent egy másik nő.