„Ez egy segélykiáltás" A brutálisan lefogyott Amy Schumer a kritikák célkeresztjébe került

Komáromi Bence
2026.02.07.
A kommentelők betámadták a népszerű komikát, miután több képet is megosztott a rendkívüli átalakulásáról. A frissen elvált Amy Schumer rosszindulatú támadások sorát kapta az elmúlt napokban.

Felfoghatatlan: Amy Schumer fogyása gyűlölethullámot váltott ki a közösségi médiában. Jól olvastátok! Nem elég, hogy mindössze néhány hónappal ezelőtt vált el a színésznő, most a kritikus tömeggel is meg kell küzdenie az interneten.

Amy Schumer brutálisan lefogyott az elmúlt egy évben
Amy Schumer gyógyszerek segítségével szabadult meg a súlyfeleslegétől

A komika sosem titkolta, hogy a drasztikus átalakulása során igénybe vette különböző gyógyszerek segítségét is. A diéta és a mindennapos sportolás mellett ugyanis a főként cukorbetegeknek szánt Mounjaro nevű készítményt is rendszeresen szedte, amely csökkentette az étvágyát és szabályozta a vércukorszintjét. A rajongói azonban nem díjazták az őszinteségét, sőt pengeélre állították miatta Amyt.

A Page Six beszámolója szerint több ezer kritikus komment érkezett Amy friss képeire, amelyeken megmutatta, hogy milyen kirobbanó formában van. Sokan szóvá tették, hogy etikátlannak és csalásnak érzik, hogy gyógyszerek segítségével fogyott le a színésznő, mások pedig azt állították, hogy egy testképzavaros ember segélykiáltásait látják maguk előtt, amikor a fotóit nézik. Amy Schumer rá jellemző lazasággal reagált a kritikákra:

„Ezek a képek nem segélykiáltások, hanem az életem és az egészségem megünneplése. Végre erősnek és szépnek érzem magam. Szeretettel küldöm ezeket a képeket minden egyedülálló édesanyának" - írta a fotóihoz a színésznő.

Az Amy Schumer átalakulásáról készült képeket itt tudjátok megtekinteni:

Ha pedig Amy Schumer válásának részleteire lennél kíváncsi, arról itt olvashatsz bővebben:

