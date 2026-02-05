Mutatjuk a karmikus kapcsolat 6 jelét – Az egyiknél azonnal menekülj

A karma tanítása szerint azok az emberek, akiket különösen erős érzelmi szálak kötnek össze, valamilyen formában előző életükben is közel álltak egymáshoz. A közeli kapcsolatban álló lelkek későbbi életeikben is gyakran egymás mellé kerülnek, mert tanítaniuk kell valamit egymásnak. Mutatjuk a karmikus kapcsolat jeleit!

Forrás: Moment RF

A karmikus kapcsolatok arról szólnak, hogy mindenkinek létezik egy olyan személy az életében, akivel mágnesként vonzzák egymást. Egy ilyen kapcsolatot semmivel sem lehet összetéveszteni, annyira intenzív érzelmeket vált ki az emberből. Azonban éppen emiatt érdemes vigyázni is az ilyen összekapcsolódásokkal. Mutatjuk, hogy mik a karmikus kapcsolat jelei, és mi az az azonosítójegy, amit ha tapasztalsz, akkor azonnal menekülj.

Olyan mintha már ismernétek egymást: egy karmikus kapcsolatban a két léleknek már volt dolga egymással az előző életükben, ezért amikor újra találkoztok, akkor elfog „déjà vu” érzés. Ahogy egyre jobban megismeritek egymást, annál biztosabb vagy abban, hogy nem először találkoztatok. Nem tudod megmagyarázni a vonzalmad: mivel a karmikus kapcsolat elsősorban egy életlecke, ezért a szenvedély helyett gyakran kötelességtudatot érzel. Ismétlődő problémák: a karmikus kapcsolatok problémái hamar ismétlődővé válhatnak – különösen a közös jövő kérdéseit illetően –, hiszen ezek olyan régmúltból származó, megoldatlan belső feszültségek, amelyekkel mindkét partnernek foglalkoznia kell. A karmikus kapcsolatok jellemzője, hogy egyik nap a mennyországban, de másnap már a pokolban érzed magad. Minden félelmedet felerősíti: a karmikus kapcsolat lényege a fejlődés, ezért az ilyen kötődésekben a másik fél általában tükröt mutat nekünk. Ezzel együtt felszínre hozza a különböző félelmeidet, a traumáidat, de fontos, hogy felismerd: ez nem azért történik, hogy fájdalmat okozzon, hanem azért, hogy megtanítson valamire. Furcsán tekintesz régi önmagadra: ha úgy látod, hogy a múltban megtett hibákat ma már képtelen lennél újra elkövetni, akkor valószínűleg egy korábbi karmikus kapcsolat segített felülírni az ismétlődő hibákat. Egyre kimerültebb vagy: mivel nagy energiák dolgoznak minden karmikus kötődésnél, ezért rengeteg az érzelmi hullámvasút, amiben nap mint nap részed van, és egy idő után kimerültté tesz. Ha azt érzed, hogy felemészt ez a kapcsolat, akkor talán ideje kilépned belőle. Ha a kapcsolat tényleg karmikus volt, akkor úgyis visszatalál hozzád és majd máskor küzdesz meg a démonjaiddal.

