Britney Spears szerint csoda, hogy életben van – még most is retteg a családjától

Britney Spears újabb, őszinte vallomást tett közzé a családjával való kapcsolatáról. A 44 éves énekesnő a közelmúltban Instagramon osztotta meg gondolatait arról, milyen nyomott hagyott rajta a múlt, és hogy a mai napig tart tőlük.

Britney Spears kendőzetlen őszinteséggel beszélt családjáról.

Britney Spears Instagram-posztjában elmondta, hogy hihetetlenül hálás, hogy életben van a családja bánásmódja után, de még mindig retteg tőlük.

Hangsúlyozta, hogy bár az ember képes lehet megbocsátani, a múlt traumái nem tűnnek el nyomtalanul.

A posztban személyes pillanatokat is megosztott: például egy szomszéddal evett sajttortát, és beszélt arról, hogy egy hónapja nem táncolt, miután kétszer eltörte a lábujját.

Spears 13 éven át élt gyámság alatt, amelyet édesapja, Jamie Spears és Andrew Wallet ügyvéd felügyelt

A The Woman In Me című memoárjában Spears részletesen írta, hogy a gyámság évei megfosztották kreatív szabadságától.

Nem ez az első alkalom, hogy nyíltan beszél a családjáról: karácsonyi posztjában korábban ironikusan utalt arra, hogy soha nem kapta meg a megfelelő támogatást és tiszteletet.

Ugyanakkor bizonyos kötelékeket, például húga gyermekéhez fűződő kapcsolatát nem akarja elengedni.

„Hihetetlenül hálás vagyok, hogy egyáltalán életben vagyok mindazok után, ahogyan a családom bánt velem, de még mindig félek tőlük. Soha nem fogják vállalni a felelősséget a tetteikért” – írta Britney. A posztban beszélt arról is, hogy bár az ember képes lehet megbocsátani, a múlt fájdalmai nem tűnnek el nyomtalanul. A családja, ahelyett hogy támogatást nyújtott volna, sokszor elszigetelte és magára hagyta a nehéz időszakokban. Spears kiemelte az ember alapvető vágyát a kapcsolódásra, és hogy ezt ő gyakran nem élhette meg a saját családja mellett.

A bejegyzésben személyesebb pillanatokat is megosztott: elmesélte, hogy nemrég egy szomszéddal sajttortát evett, és arról is beszélt, hogy egy hónapja nem táncolt, miután kétszer is eltörte a lábujját.

Több mint tíz évig élt gyámság alatt

A bejegyzés rámutat arra is, hogy az énekesnő évek óta vitatott viszonyban áll családjával a 2021 novemberében véget ért 13 éves gyámság után. Spears gyámságát édesapja, Jamie Spears felügyelte, kezdetben társgyámként, majd 2008-ban hivatalosan is gyámként, míg Andrew Wallet ügyvéd 2019-ig töltött be hasonló szerepet. A gyámságot a bíróság rendelte el az énekesnő mentális állapota és a döntéshozatali képességei miatt, és Spears a 2023-ban megjelent The Woman In Me című memoárjában részletesen írta, hogy ez az időszak megfosztotta kreatív szabadságának nagy részétől.