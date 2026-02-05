Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Britney Spears szerint csoda, hogy életben van – még most is retteg a családjától

Rideg Léna
2026.02.05.
Az énekesnő újabb, őszinte vallomást tett a családjával való viszonyáról. Britney Spears a közelmúltban Instagramon írta le, hogy még ma is fél a saját családjától.

Britney Spears újabb, őszinte vallomást tett közzé a családjával való kapcsolatáról. A 44 éves énekesnő a közelmúltban Instagramon osztotta meg gondolatait arról, milyen nyomott hagyott rajta a múlt, és hogy a mai napig tart tőlük.

Britney Spears kendőzetlen őszinteséggel beszélt családjáról.
Forrás: Britney Spears Instagram/Northfoto
  • Britney Spears Instagram-posztjában elmondta, hogy hihetetlenül hálás, hogy életben van a családja bánásmódja után, de még mindig retteg tőlük.
  • Hangsúlyozta, hogy bár az ember képes lehet megbocsátani, a múlt traumái nem tűnnek el nyomtalanul.
  • A posztban személyes pillanatokat is megosztott: például egy szomszéddal evett sajttortát, és beszélt arról, hogy egy hónapja nem táncolt, miután kétszer eltörte a lábujját.
  • Spears 13 éven át élt gyámság alatt, amelyet édesapja, Jamie Spears és Andrew Wallet ügyvéd felügyelt
  • A The Woman In Me című memoárjában Spears részletesen írta, hogy a gyámság évei megfosztották kreatív szabadságától.
  • Nem ez az első alkalom, hogy nyíltan beszél a családjáról: karácsonyi posztjában korábban ironikusan utalt arra, hogy soha nem kapta meg a megfelelő támogatást és tiszteletet.
  • Ugyanakkor bizonyos kötelékeket, például húga gyermekéhez fűződő kapcsolatát nem akarja elengedni.

Britney Spears a családjáról vallott

„Hihetetlenül hálás vagyok, hogy egyáltalán életben vagyok mindazok után, ahogyan a családom bánt velem, de még mindig félek tőlük. Soha nem fogják vállalni a felelősséget a tetteikért” – írta Britney. A posztban beszélt arról is, hogy bár az ember képes lehet megbocsátani, a múlt fájdalmai nem tűnnek el nyomtalanul. A családja, ahelyett hogy támogatást nyújtott volna, sokszor elszigetelte és magára hagyta a nehéz időszakokban. Spears kiemelte az ember alapvető vágyát a kapcsolódásra, és hogy ezt ő gyakran nem élhette meg a saját családja mellett.

A bejegyzésben személyesebb pillanatokat is megosztott: elmesélte, hogy nemrég egy szomszéddal sajttortát evett, és arról is beszélt, hogy egy hónapja nem táncolt, miután kétszer is eltörte a lábujját.

Több mint tíz évig élt gyámság alatt

A bejegyzés rámutat arra is, hogy az énekesnő évek óta vitatott viszonyban áll családjával a 2021 novemberében véget ért 13 éves gyámság után. Spears gyámságát édesapja, Jamie Spears felügyelte, kezdetben társgyámként, majd 2008-ban hivatalosan is gyámként, míg Andrew Wallet ügyvéd 2019-ig töltött be hasonló szerepet. A gyámságot a bíróság rendelte el az énekesnő mentális állapota és a döntéshozatali képességei miatt, és Spears a 2023-ban megjelent The Woman In Me című memoárjában részletesen írta, hogy ez az időszak megfosztotta kreatív szabadságának nagy részétől.

Ez a mostani Instagram-bejegyzés nem az első alkalom, hogy Spears élesen fogalmaz a családjával kapcsolatban. Decemberben például karácsonyi posztjában ironikusan utalt arra, hogy családja soha nem támogatta őt, nem tisztelte, és súlyos traumákat okozott neki, amelyeket nehéz volt feldolgozni. Ugyanakkor korábban mindig hangsúlyozta, hogy bizonyos kötelékeket, például húga gyermekéhez fűződő kapcsolatát, nem akarja elengedni – írja a Radar Online.

