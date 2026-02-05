Filmezés egy japán alakbarát mártogatóssal? Gyors okonomiyaki, avagy a japán káposztás palacsinta

Kedveled a japán ételeket? Egy hosszú nap végén valami melengetőre, mégis könnyedre vágysz? Nem akarsz sokat robotolni a konyhában, de nem találsz egyszerű ételt a kalóriaszegény receptek között? Akkor az okonomiyaki tökéletes választás lehet. A japán káposztás palacsinta remekül beleillik a gyors vacsoraötletek és a tudatos, filmezős nasireceptek közé, sőt, akár húsételek mellé, köretként is megállja a helyét. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy ez az alakbarát ultimate finomság.
Miért tökéletes filmnézős vacsi az okonomiyaki?
- Gyorsan elkészül, és még azok is könnyen elboldogulnak vele, akik nem konyhatündérek.
- Alakbarát alapanyagokból készül, így tökéletesen beleillik a finom, de kalóriaszegény ételek sorába.
- Ideális, ha valami tartalmasabb, egészségesebb mártogatósra vágysz.
Az esti filmnézésekhez gyakran társul rágcsálnivaló, de nem mindegy, hogy mit majszolsz ilyenkor. Az okonomiyaki a klasszikus japán ételek közül talán az egyik legnyugatibb fogás. Elkészítésében és végeredményében is nagyon emlékeztet ugyanis a tócsnira, alias lapcsánkára. A japán káposztás palacsinta ráadásul könnyen alakítható, gyorsan elkészül, valamint jóval laktatóbb és egészségesebb, mint egy zacskó chips. A káposzta, a tojás és a mandulaliszt kombinációja egyszerre könnyű és tartalmas, a hozzá kínált mártogatós pedig feldobja az élményt.
Az okonomiyaki eredetileg egyike az utcai japán ételeknek. Neve nagyjából azt jelenti: „amit akarsz, süsd meg”. Ez a szabadságérzet pedig abszolút visszaköszön ebben a káposztás ételben. Azonban a mellé kínált tejfölös-csípős okonomiyaki szósz adja meg az igazi varázsát és a japán konyha életérzését.
Gyors okonomiyaki recept
Az okonomiyaki szósz hozzávalói:
- 4 ek tejföl
- 1 ek csökkentett sótartalmú szójaszósz
- 1 tk csípős szósz
A japán káposztás palacsinta hozzávalói:
- 200 g nyers káposzta, lereszelve
- 4 szál újhagyma, vékonyan felkarikázva
- fél csésze finom szemcséjű mandulaliszt
- 4 nagy tojás
- 1 ek csökkentett sótartalmú szójaszósz
- csipet fekete bors
- 1 ek friss fokhagyma, zúzva
- 2 ek avokádóolaj
Elkészítés
Keverd össze alaposan az okonomiyaki szósz hozzávalóit egy kis tálban, majd tedd félre. Egy nagy tálban forgasd össze a káposztát, az újhagymát és a mandulalisztet. Egy külön edényben verd fel a tojásokat a szójaszósszal, borssal és fokhagymával, majd add hozzá a káposztás keverékhez. Dolgozd össze kézzel alaposan.
Hevítsd fel az avokádóolajat egy tapadásmentes serpenyőben közepesen magas hőfokon. Amikor elég meleg, elkezdheted egy adagolókanál segítségével belemerni a japán káposztás palacsinta halmokat. Ahogy beletetted, a kanállal lapítsd is szét. Akkor jó, ha a korongok kicsit kisebbek a tenyerednél, és körülbelül egy ujjnyi vastagok. Süsd oldalanként addig, amíg aranybarnák lesznek.
Melegen és kihűlve is fogyaszthatod, de az okonomiyaki szószt ne feledd mellé tenni tálaláskor! Jó étvágyat!
