Filmezés egy japán alakbarát mártogatóssal? Gyors okonomiyaki, avagy a japán káposztás palacsinta

Japán étel, ami tökéletesen beleillik a magyar gasztronómiába? Igen, ez az okonomiyaki, ami lényegében egy káposztás, szójaszószos palacsinta. Tökéletes, könnyű vacsora vagy egészséges nasi a kalóriaszegény ételek közül.

Kedveled a japán ételeket? Egy hosszú nap végén valami melengetőre, mégis könnyedre vágysz? Nem akarsz sokat robotolni a konyhában, de nem találsz egyszerű ételt a kalóriaszegény receptek között?  Akkor az okonomiyaki tökéletes választás lehet. A japán káposztás palacsinta remekül beleillik a gyors vacsoraötletek és a tudatos, filmezős nasireceptek közé, sőt, akár húsételek mellé, köretként is megállja a helyét. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy ez az alakbarát ultimate finomság. 

okonomiyaki, avagy a japán káposztás palacsinta
A japán káposztás palacsinta elmaradhatatlan társa az okonomiyaki szósz.
Forrás: 123.rf.com

Miért tökéletes filmnézős vacsi az okonomiyaki?

  • Gyorsan elkészül, és még azok is könnyen elboldogulnak vele, akik nem konyhatündérek.
  • Alakbarát alapanyagokból készül, így tökéletesen beleillik a finom, de kalóriaszegény ételek sorába.
  • Ideális, ha valami tartalmasabb, egészségesebb mártogatósra vágysz.

Az esti filmnézésekhez gyakran társul rágcsálnivaló, de nem mindegy, hogy mit majszolsz ilyenkor. Az okonomiyaki a klasszikus japán ételek közül talán az egyik legnyugatibb fogás. Elkészítésében és végeredményében is nagyon emlékeztet ugyanis a tócsnira, alias lapcsánkára. A japán káposztás palacsinta ráadásul könnyen alakítható, gyorsan elkészül, valamint jóval laktatóbb és egészségesebb, mint egy zacskó chips. A káposzta, a tojás és a mandulaliszt kombinációja egyszerre könnyű és tartalmas, a hozzá kínált mártogatós pedig feldobja az élményt.

Az okonomiyaki eredetileg egyike az utcai japán ételeknek. Neve nagyjából azt jelenti: „amit akarsz, süsd meg”. Ez a szabadságérzet pedig abszolút visszaköszön ebben a káposztás ételben. Azonban a mellé kínált tejfölös-csípős okonomiyaki szósz adja meg az igazi varázsát és a japán konyha életérzését.

okonomiyaki recept
Az okonomiyaki recept gyors és egyszerű, gyakorlatilag nem lehet elrontani.
Forrás: Shutterstock

Gyors okonomiyaki recept

Az okonomiyaki szósz hozzávalói:

  • 4 ek tejföl
  • 1 ek csökkentett sótartalmú szójaszósz
  • 1 tk csípős szósz

A japán káposztás palacsinta hozzávalói:

  • 200 g nyers káposzta, lereszelve
  • 4 szál újhagyma, vékonyan felkarikázva
  • fél csésze finom szemcséjű mandulaliszt
  • 4 nagy tojás
  • 1 ek csökkentett sótartalmú szójaszósz
  • csipet fekete bors
  • 1 ek friss fokhagyma, zúzva
  • 2 ek avokádóolaj

Elkészítés

Keverd össze alaposan az okonomiyaki szósz hozzávalóit egy kis tálban, majd tedd félre. Egy nagy tálban forgasd össze a káposztát, az újhagymát és a mandulalisztet. Egy külön edényben verd fel a tojásokat a szójaszósszal, borssal és fokhagymával, majd add hozzá a káposztás keverékhez. Dolgozd össze kézzel alaposan. 

Hevítsd fel az avokádóolajat egy tapadásmentes serpenyőben közepesen magas hőfokon. Amikor elég meleg, elkezdheted egy adagolókanál segítségével belemerni a japán káposztás palacsinta halmokat. Ahogy beletetted, a kanállal lapítsd is szét. Akkor jó, ha a korongok kicsit kisebbek a tenyerednél, és körülbelül egy ujjnyi vastagok. Süsd oldalanként addig, amíg aranybarnák lesznek. 

Melegen és kihűlve is fogyaszthatod, de az okonomiyaki szószt ne feledd mellé tenni tálaláskor! Jó étvágyat!

Ezek is érdekelhetnek:

Felhőtorta egyenesen Japánból, amiből akár 6 szeletet is megehetsz − Recept

A torta, ami nem csak puha, de szinte súlytalan is és a dietetikusokat is mosolyra fakasztja.

Dobd messzire az evőpálcikáidat: a TikTok feltalálta a lusta sushit

Bemutatjuk az új kedvenc vacsorádat: a lusta sushi az eredeti recept minden előnyével bír, ugyanakkor 10 perc alatt még bekötött szemmel is könnyedén összerittyented!

Ettől lesz forróbb és édesebb a francia csók: az ananászos citromos pite receptje

Egy romantikus vacsora nem is záródhat mással, mint egy ínycsiklandó desszerttel.

 

 

