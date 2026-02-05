Filmezés egy japán alakbarát mártogatóssal? Gyors okonomiyaki, avagy a japán káposztás palacsinta

Kedveled a japán ételeket? Egy hosszú nap végén valami melengetőre, mégis könnyedre vágysz? Nem akarsz sokat robotolni a konyhában, de nem találsz egyszerű ételt a kalóriaszegény receptek között? Akkor az okonomiyaki tökéletes választás lehet. A japán káposztás palacsinta remekül beleillik a gyors vacsoraötletek és a tudatos, filmezős nasireceptek közé, sőt, akár húsételek mellé, köretként is megállja a helyét. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy ez az alakbarát ultimate finomság.

A japán káposztás palacsinta elmaradhatatlan társa az okonomiyaki szósz.

Forrás: 123.rf.com

Miért tökéletes filmnézős vacsi az okonomiyaki? Gyorsan elkészül, és még azok is könnyen elboldogulnak vele, akik nem konyhatündérek.

Alakbarát alapanyagokból készül, így tökéletesen beleillik a finom, de kalóriaszegény ételek sorába.

Ideális, ha valami tartalmasabb, egészségesebb mártogatósra vágysz.

Az esti filmnézésekhez gyakran társul rágcsálnivaló, de nem mindegy, hogy mit majszolsz ilyenkor. Az okonomiyaki a klasszikus japán ételek közül talán az egyik legnyugatibb fogás. Elkészítésében és végeredményében is nagyon emlékeztet ugyanis a tócsnira, alias lapcsánkára. A japán káposztás palacsinta ráadásul könnyen alakítható, gyorsan elkészül, valamint jóval laktatóbb és egészségesebb, mint egy zacskó chips. A káposzta, a tojás és a mandulaliszt kombinációja egyszerre könnyű és tartalmas, a hozzá kínált mártogatós pedig feldobja az élményt.

Az okonomiyaki eredetileg egyike az utcai japán ételeknek. Neve nagyjából azt jelenti: „amit akarsz, süsd meg”. Ez a szabadságérzet pedig abszolút visszaköszön ebben a káposztás ételben. Azonban a mellé kínált tejfölös-csípős okonomiyaki szósz adja meg az igazi varázsát és a japán konyha életérzését.

Az okonomiyaki recept gyors és egyszerű, gyakorlatilag nem lehet elrontani.

Forrás: Shutterstock

Gyors okonomiyaki recept

Az okonomiyaki szósz hozzávalói:

4 ek tejföl

1 ek csökkentett sótartalmú szójaszósz

1 tk csípős szósz

A japán káposztás palacsinta hozzávalói:

200 g nyers káposzta, lereszelve

4 szál újhagyma, vékonyan felkarikázva

fél csésze finom szemcséjű mandulaliszt

4 nagy tojás

1 ek csökkentett sótartalmú szójaszósz

csipet fekete bors

1 ek friss fokhagyma, zúzva

2 ek avokádóolaj

Elkészítés