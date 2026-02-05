Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ezzel a koreai diétával akár 13kg-ot is fogyhatsz egy hónap alatt

Fermentált ételek, időszakos böjt és szinte katonai fegyelem. A koreai Glow Diet nem a gyengék sportja. Mutatjuk a részleteket!

Ha mostanában felmentél TikTokra vagy Instagramra, jó eséllyel szembejött már egy videó, ahol porcelánbőrű koreai influenszerek mosolyogva mesélik, hogyan fogytak le akár 10–13 kilót egyetlen hónap alatt. A módszer neve: koreai Glow Diet, és állítólag nem izmot, hanem kizárólag zsírt éget. Jól hangzik? Persze. Gyanús? Nagyon.

A koreai Glow Diet, teljesen újraindíthatja az anyagcseréd.
A koreai Glow Diet titka: gyors fogyás, kevesebb zsír, több kontroll

  • Egy koreai diéta, ami nem az éhezésre, hanem az anyagcsere „bekapcsolására” épít
  • K-pop sztárok és koreai celebek is esküsznek rá, de nem veszélytelen
  • Így működik a Glow Diet

A diétát Dr. Park Yong-Woo koreai orvos dolgozta ki, és a lényege az anyagcsere „átkapcsolása” zsírégető üzemmódba. Nem pusztán kalóriamegvonásról van szó, hanem időzítésről, ételminőségről és hormonális egyensúlyról. Nem véletlen, hogy a K-pop sztárok karcsúságának titkaként is emlegetik ezt a módszert. 

Hogyan kezdjek neki a diétának?

A Glow Diet alapja a feldolgozatlan ételek fogyasztása, sok zöldséggel, tengeri herkentyűkkel, sovány fehérjékkel és fermentált fogásokkal, például kimchivel. 

A vörös hús, a tejtermékek, az alkohol és a cukor gyakorlatilag tiltólistás. 

A cél: csökkenteni az inzulinszintet, miközben a test a zsírból kezd energiát nyerni.

A 4 hetes program szakaszokra van bontva

Az első hét a méregtelenítésről és a bélrendszer regenerálásáról szól, proteinshake-ekkel és könnyű mozgással. A második héten megjelenik az időszakos böjt, a harmadik és negyedik hét pedig már kifejezetten a zsírégetésről szól, akár 24 órás böjtökkel. Igen, ez az a pont, ahol sokan elvéreznek.

Az étrendben kiemelt szerepet kapnak a fehérjedús ételek, amelyek segítenek az izomtömeg megőrzésében és a jóllakottságérzet fenntartásában. A fermentált ételek pedig nemcsak divatosak, hanem bizonyítottan támogatják az emésztést és a fogyást is.

De mielőtt fejjel rohannál a hűtőnek

A szakértők óvatosságra intenek. A túl gyors fogyás hormonális problémákhoz, fáradtsághoz és tápanyaghiányhoz vezethet. A magas sótartalmú ételek miatt a vérnyomásra is figyelni kell, és nem minden szervezet reagál jól az extrém böjtre. A Glow Diet nem egy laza életmódváltás, hanem egy kemény rendszer. Szóval, ha belevágnál, ne árt, ha előtte konzultálsz az orvosoddal. 

Ezek is érdekelhetnek:

Nem eszel többet, mégis hízol? Csúnya a bőröd? − Ez a betegség is állhat a hátterében

Az egyik leggyakoribb hormonális eredetű nőgyógyászati állapot, amely a termékeny korú nők jelentős részét érinti. A PCOS nemcsak a menstruációs ciklust befolyásolja, hanem az anyagcserére, a bőr állapotára és a testsúlyra is hatással lehet.

Galandféreg-diéta és nádszálbeöntés: a viktoriánus kor leghihetetlenebb fogyókúrás módszerei

Ha eddig azt hitted, hogy a mai fogyókúrás trendeknél nincsen durvább, akkor csekkold a viktoriánus kor méregtelenítő praktikáit, amiket olvasva egészen biztosan összeteszed a kezed, amiért napjainkban születtél!

Zsákállat ebédre? Éveket fiatalodhatsz tőle, persze csak, ha van hozzá gusztusod

A leginkább pacalhoz hasonlítható tengeri állat nem túl étvágygerjesztő egy nyugati ember számára, de a hatása már annál inkább.


 

