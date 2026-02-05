Ezzel a koreai diétával akár 13kg-ot is fogyhatsz egy hónap alatt

Ha mostanában felmentél TikTokra vagy Instagramra, jó eséllyel szembejött már egy videó, ahol porcelánbőrű koreai influenszerek mosolyogva mesélik, hogyan fogytak le akár 10–13 kilót egyetlen hónap alatt. A módszer neve: koreai Glow Diet, és állítólag nem izmot, hanem kizárólag zsírt éget. Jól hangzik? Persze. Gyanús? Nagyon.
A koreai Glow Diet titka: gyors fogyás, kevesebb zsír, több kontroll
- Egy koreai diéta, ami nem az éhezésre, hanem az anyagcsere „bekapcsolására” épít
- K-pop sztárok és koreai celebek is esküsznek rá, de nem veszélytelen
- Így működik a Glow Diet
A diétát Dr. Park Yong-Woo koreai orvos dolgozta ki, és a lényege az anyagcsere „átkapcsolása” zsírégető üzemmódba. Nem pusztán kalóriamegvonásról van szó, hanem időzítésről, ételminőségről és hormonális egyensúlyról. Nem véletlen, hogy a K-pop sztárok karcsúságának titkaként is emlegetik ezt a módszert.
Hogyan kezdjek neki a diétának?
A Glow Diet alapja a feldolgozatlan ételek fogyasztása, sok zöldséggel, tengeri herkentyűkkel, sovány fehérjékkel és fermentált fogásokkal, például kimchivel.
A vörös hús, a tejtermékek, az alkohol és a cukor gyakorlatilag tiltólistás.
A cél: csökkenteni az inzulinszintet, miközben a test a zsírból kezd energiát nyerni.
A 4 hetes program szakaszokra van bontva
Az első hét a méregtelenítésről és a bélrendszer regenerálásáról szól, proteinshake-ekkel és könnyű mozgással. A második héten megjelenik az időszakos böjt, a harmadik és negyedik hét pedig már kifejezetten a zsírégetésről szól, akár 24 órás böjtökkel. Igen, ez az a pont, ahol sokan elvéreznek.
Az étrendben kiemelt szerepet kapnak a fehérjedús ételek, amelyek segítenek az izomtömeg megőrzésében és a jóllakottságérzet fenntartásában. A fermentált ételek pedig nemcsak divatosak, hanem bizonyítottan támogatják az emésztést és a fogyást is.
De mielőtt fejjel rohannál a hűtőnek
A szakértők óvatosságra intenek. A túl gyors fogyás hormonális problémákhoz, fáradtsághoz és tápanyaghiányhoz vezethet. A magas sótartalmú ételek miatt a vérnyomásra is figyelni kell, és nem minden szervezet reagál jól az extrém böjtre. A Glow Diet nem egy laza életmódváltás, hanem egy kemény rendszer. Szóval, ha belevágnál, ne árt, ha előtte konzultálsz az orvosoddal.
