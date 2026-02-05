„Újra kellett éleszteni és hat vérátömlesztésen esett át” – Nick Jonas megrázó részleteket árult el kislánya születéséről

Nick Jonas őszintén beszélt lánya, Malti Marie születésének drámai körülményeiről. A Jonas Brothers énekese egy podcastban idézte fel azt a napot, amikor feleségével, Priyanka Chopra Jonasszal szülőkké váltak – jóval korábban és sokkal nehezebb körülmények között, mint arra számítottak.
Nick Jonas és Priyanka Chopra Jonas kislánya koraszülött volt
Jonas elmondta, hogy kislányuk 2022 januárjában, béranya segítségével jött világra, méghozzá rendkívül intenzív körülmények között. Eredetileg áprilisra várták a születését, amikor azonban telefonhívást kaptak, hogy a baba sokkal hamarabb érkezik, azonnal cselekedniük kellett. „Bementünk a kórházba, és megszületett. Kevesebb mint 800 gramm volt, és… lila” – emlékezett vissza az énekes.
Felidézte azt is, hogy a koraszülött intenzív osztály orvosai és ápolói azonnal közbeléptek. „Ezek az angyalok abban a pillanatban újraélesztették, nagyon gyorsan ellátták, intubálták, és mindent megtettek, amire szükség volt” – mondta. Malti születése idején a világjárvány miatt szigorú szabályok voltak érvényben, így Nick és a 43 éves Priyanka gyakorlatilag három és fél hónapon át napi 12 órákat töltöttek a kórházban.
Jonas szerint a kórházi lét mély nyomot hagyott benne. „Még mindig érzem, érzem a szagát. Vannak ezek a zsigeri emlékek. Egyszerre volt megnyugtató és ijesztő, hogy minden nap ott lehettem, és láthattam más családokat is, akik hasonló helyzeteken mentek keresztül.” Elmondta, hogy Malti három és fél hónapon át minden nap küzdött, lassan gyarapodott a súlya, és összesen hat vérátömlesztést kapott. Végül azonban elég erős lett ahhoz, hogy hazavihessék. „Remekül van” – tette hozzá.
A pár kislánya, Malti Marie mára makk egészséges
Az énekes úgy érzi, kislányuk ösztönösen hordozza magában élete első fejezetének tapasztalatait.
„Úgy érzem, tudja, hogyan jött a világra, és min ment keresztül. Így minden egyes nap ajándék, és ez látszik is rajta: a viselkedésében, abban, mennyire izgalmas számára minden.”
Priyanka Chopra Jonas korábban szintén beszélt Malti első hónapjairól. A színésznő 2023 januárjában a British Vogue-nak mesélte el, hogy lányuk egy teljes trimeszterrel korábban született, és kisebb volt, mint a keze. Felidézte, hogy a műtőben volt, amikor Malti világra jött, és végignézte, ahogy az intenzív osztályon ellátják. „Isten munkáját végzik” – mondta az ápolókról. „Nickkel ott álltunk, miközben intubálták. Nem is tudom, hogyan találták meg egyáltalán azt, amire szükségük volt az apró testében.” A színésznő akkor azt is bevallotta: volt egy pillanat, amikor nem tudta, túléli-e a kislányuk.
Az azóta eltelt években a család már egy nyugodtabb, szeretettel teli mindennapokat él. Chopra Jonas 2025 júliusában a PEOPLE magazinnak árulta el, hogy van egy hagyomány, amit mindhárman különösen szeretnek. „A vasárnap reggeli összebújások az ágyban. Ennek meg kell történnie. Kötelező” – mondta mosolyogva. Hozzátette: számára a legnagyobb luxus az, hogy együtt lehetnek, időt tölthetnek egymással, lustálkodhatnak, és nem kell azon aggódniuk, hogy épp hová kell sietniük.
