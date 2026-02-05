„Újra kellett éleszteni és hat vérátömlesztésen esett át” – Nick Jonas megrázó részleteket árult el kislánya születéséről

Nick Jonas őszintén beszélt lánya, Malti Marie születésének drámai körülményeiről. A Jonas Brothers énekese egy podcastban idézte fel azt a napot, amikor feleségével, Priyanka Chopra Jonasszal szülőkké váltak – jóval korábban és sokkal nehezebb körülmények között, mint arra számítottak.

Nick Jonas őszintén beszélt kislánya születésének körülményeiről.

Forrás: CBS

Nick Jonas egy podcastban idézte fel lánya születésének drámai pillanatait

Malti Marie 2022 januárjában, béranya segítségével jött világra, jóval a kiírt időpont előtt

A kislány kevesebb mint 800 grammal született, az orvosoknak azonnal újra kellett éleszteniük

Három és fél hónapot töltött a koraszülött intenzív osztályon

Összesen hat vérátömlesztésre volt szüksége

A világjárvány miatt Nick Jonas és Priyanka Chopra Jonas napi 12 órákat töltöttek a kórházban

Priyanka Chopra Jonas korábban elárulta: volt egy pillanat, amikor nem tudta, túléli-e a lányuk

Malti Marie ma már egészséges, élénk kisgyerek

A család számára a közösen eltöltött idő jelenti a legnagyobb értéket

Nick Jonas és Priyanka Chopra Jonas kislánya koraszülött volt

Jonas elmondta, hogy kislányuk 2022 januárjában, béranya segítségével jött világra, méghozzá rendkívül intenzív körülmények között. Eredetileg áprilisra várták a születését, amikor azonban telefonhívást kaptak, hogy a baba sokkal hamarabb érkezik, azonnal cselekedniük kellett. „Bementünk a kórházba, és megszületett. Kevesebb mint 800 gramm volt, és… lila” – emlékezett vissza az énekes.

Felidézte azt is, hogy a koraszülött intenzív osztály orvosai és ápolói azonnal közbeléptek. „Ezek az angyalok abban a pillanatban újraélesztették, nagyon gyorsan ellátták, intubálták, és mindent megtettek, amire szükség volt” – mondta. Malti születése idején a világjárvány miatt szigorú szabályok voltak érvényben, így Nick és a 43 éves Priyanka gyakorlatilag három és fél hónapon át napi 12 órákat töltöttek a kórházban.

Jonas szerint a kórházi lét mély nyomot hagyott benne. „Még mindig érzem, érzem a szagát. Vannak ezek a zsigeri emlékek. Egyszerre volt megnyugtató és ijesztő, hogy minden nap ott lehettem, és láthattam más családokat is, akik hasonló helyzeteken mentek keresztül.” Elmondta, hogy Malti három és fél hónapon át minden nap küzdött, lassan gyarapodott a súlya, és összesen hat vérátömlesztést kapott. Végül azonban elég erős lett ahhoz, hogy hazavihessék. „Remekül van” – tette hozzá.