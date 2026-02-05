A 44 éves Jessica Alba igazi Z generációs stílusikon: mutatjuk a legjobb szettjeit

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A 2000-es évek egyik legnagyobb ikonja volt, és most 44 évesen is igazi bombázó. Jessica Alba évtizedek óta tartja a stílusikon címet. Az elmúlt évben népszerűvé vált fiatalos, Z generációs öltözködése. Mutatjuk a legjobb szettjeit!

Jessica Alba fiatalon a 2000-es évek egyik legnépszerűbb híressége volt. Elképesztő alakjával, vékony szemöldökével, és szuper alacsony derekú nadrágjaival divattörténelmet írt. A színésznő hamarosan tölti 45. életévét, de fiatalosabb, mint valaha. Mutatjuk a legjobb szettjeit az elmúlt egy évből!

Jessica Alba
Jessica Alba 2026-ban is stílusikon.
Forrás: Getty Images North America

Jessica Alba továbbra is divatpéldakép 

  • A színésznő megmutatta, hogyan öltözködhetsz fiatalosan 40 éves kor felett is. 
  • Szettjei a Z generáció divattrendjeit követi, és elképesztően jól áll neki. 
  • Miniszoknyák, magassarkúk és még a lenge oversize szabások is megtalálhatóak ruhatárában.

A legtöbben úgy emlékezünk Jessica Alba-ra, mint a Honey című film bombázójára. A film megjelenése óta 23 év telt el, de a színésznőn ez meg se látszik.  Minden korszakban megtalálta a saját egyéni stílusát, és ettől olyan autentikus a megjelenése. A 2000-es években imádta az alacsony derekú nadrágokat, a mamuszokat és a fenékfeliratos melegítőket. Azonban az elmúlt egy évben Z generáció trendjeit kezdte el követni, amely 17 éves lányának is köszönhető. Nagyon kedveli a micro- és miniszoknyákat, a magassarkú csizmákat és az oversize blézereket is. A következőkben összegyűjtöttük a díva legjobb szettjeit az elmúlt hónapokból. 

Jessica Alba igazi divatikonja lett a Z generáció és a millennial nőknek egyaránt!

Jessica Alba stílusa

Jessica Alba 2025 december elején részt vett a Red Sea Film fesztiválján, ahova egy oversize, lenge szabású öltönyszettben jelent meg. Fehér pólóval, bézs magassarkúval és hosszú hullámos loknikkal egészítette ki a megjelenését. 

Jessica Alba ruhái
Jessica Alba a Red Sea International filmfesztiválon 2025 decemberében.
Forrás: Getty Images Europe

Októberben a színésznő visszatért ikonikus mély barna hajszínéhez, és ehhez egy nagy fekete blézert, egy gombos pánt nélküli felsőt és öltönynadrágot választott. Ezt a szettet egy klubban töltött rendezvényre viselte. A szűk felső és a túlméretezett blézer izgalmas kontrasztot alkotott. 

SAN RAFAEL, CALIFORNIA - OCTOBER 03: Jessica Alba attends the world premiere of "Valentina" at The Outdoor Art Club on October 03, 2025 in Mill Valley, California. (Photo by Jerod Harris/Getty Images)
Jessica Alba barna hajjal.
Forrás: Getty Images North America

Szeptemberben egy PR eseményen is tiszteletét tette, ahova egy tweed miniruhát választott. A mokaszin, a fodros zokni és a lenge ing is a Z generáció divattrendjeit idézte meg. Ezrre az alkalomra a régi védjegyét, a nagy karika-fülbevalót is felvette. Az elegáns összeállítás tökéletesen állt rajta. 

Jessica Alba 44 évesen
Jessica Alba fiatalos stílusa.
Forrás: Getty Images North America

A színésznő nemcsak a vörös szőnyegen, de a hétköznapokban is egyedülállóan ízléses. Ezt a leopárdmintás szettet egy hétköznapi, városban töltött napján viselte. A szatén szoknyához cowboy csizmát, csokibarna kardigánt, hasított bőr táskát és nagy motoros dzsekit viselt. Mindezt egy nagy fekete esernyővel és egy retro aviátor szemüveggel koronázta meg.

Jessica alba
Jessica Alba hétköznapi megjelenése.
Forrás: Getty Images

Jessica Alba a szeptemberben megrendezett  Tory Burch divatbemutatón is részt vett, aholegy ízlésesen szexi outfitben jelent meg. Egy áttetsző, csillogós felsőt viselt, karamellszínű bőrszoknyával és piros necc harisnyával. A monokróm árnyalatokban pompázó szett tökéletesen állt szőkés hajához. Bebizonyította, hogy a divat 40-en felett is változatos és trendi lehet.

jessica alba
Jessica Alba a szeptemberi  Tory Burch divatbemutatón.
Forrás:  Getty Image

Jessica Alba a 2025/2026 téli divathétre is hivatalos volt, ahova egy kis kosztümre hasonlító tweed miniben jelent meg. A színésznő tetőtől talpig Chanelben volt. A 44 éves híresség imádja a micro- és miniszoknyákat és a hozzájuk párosított harisnyákat is. Ez az outfitformula jellemzi legjobban stílusát. Jessica Alba gyerekei  is inspirációként szolgálnak az öltözködésében. Instagramon gyakran osztanak meg közös fotókat és összeillő outfiteket.

Jessica Alba színésznő
Jessica Alba Chanel szettben.
Forrás:  Getty Image

