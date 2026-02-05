A 44 éves Jessica Alba igazi Z generációs stílusikon: mutatjuk a legjobb szettjeit

Jessica Alba fiatalon a 2000-es évek egyik legnépszerűbb híressége volt. Elképesztő alakjával, vékony szemöldökével, és szuper alacsony derekú nadrágjaival divattörténelmet írt. A színésznő hamarosan tölti 45. életévét, de fiatalosabb, mint valaha. Mutatjuk a legjobb szettjeit az elmúlt egy évből!

Jessica Alba 2026-ban is stílusikon.

Forrás: Getty Images North America

Jessica Alba továbbra is divatpéldakép A színésznő megmutatta, hogyan öltözködhetsz fiatalosan 40 éves kor felett is.

Szettjei a Z generáció divattrendjeit követi, és elképesztően jól áll neki.

Miniszoknyák, magassarkúk és még a lenge oversize szabások is megtalálhatóak ruhatárában.

A legtöbben úgy emlékezünk Jessica Alba-ra, mint a Honey című film bombázójára. A film megjelenése óta 23 év telt el, de a színésznőn ez meg se látszik. Minden korszakban megtalálta a saját egyéni stílusát, és ettől olyan autentikus a megjelenése. A 2000-es években imádta az alacsony derekú nadrágokat, a mamuszokat és a fenékfeliratos melegítőket. Azonban az elmúlt egy évben Z generáció trendjeit kezdte el követni, amely 17 éves lányának is köszönhető. Nagyon kedveli a micro- és miniszoknyákat, a magassarkú csizmákat és az oversize blézereket is. A következőkben összegyűjtöttük a díva legjobb szettjeit az elmúlt hónapokból.

Jessica Alba igazi divatikonja lett a Z generáció és a millennial nőknek egyaránt!

Jessica Alba stílusa

Jessica Alba 2025 december elején részt vett a Red Sea Film fesztiválján, ahova egy oversize, lenge szabású öltönyszettben jelent meg. Fehér pólóval, bézs magassarkúval és hosszú hullámos loknikkal egészítette ki a megjelenését.

Jessica Alba a Red Sea International filmfesztiválon 2025 decemberében.

Forrás: Getty Images Europe

Októberben a színésznő visszatért ikonikus mély barna hajszínéhez, és ehhez egy nagy fekete blézert, egy gombos pánt nélküli felsőt és öltönynadrágot választott. Ezt a szettet egy klubban töltött rendezvényre viselte. A szűk felső és a túlméretezett blézer izgalmas kontrasztot alkotott.

Jessica Alba barna hajjal.

Forrás: Getty Images North America

Szeptemberben egy PR eseményen is tiszteletét tette, ahova egy tweed miniruhát választott. A mokaszin, a fodros zokni és a lenge ing is a Z generáció divattrendjeit idézte meg. Ezrre az alkalomra a régi védjegyét, a nagy karika-fülbevalót is felvette. Az elegáns összeállítás tökéletesen állt rajta.