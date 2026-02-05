A 44 éves Jessica Alba igazi Z generációs stílusikon: mutatjuk a legjobb szettjeit

Jessica Alba fiatalon a 2000-es évek egyik legnépszerűbb híressége volt. Elképesztő alakjával, vékony szemöldökével, és szuper alacsony derekú nadrágjaival divattörténelmet írt. A színésznő hamarosan tölti 45. életévét, de fiatalosabb, mint valaha. Mutatjuk a legjobb szettjeit az elmúlt egy évből!
Jessica Alba továbbra is divatpéldakép
- A színésznő megmutatta, hogyan öltözködhetsz fiatalosan 40 éves kor felett is.
- Szettjei a Z generáció divattrendjeit követi, és elképesztően jól áll neki.
- Miniszoknyák, magassarkúk és még a lenge oversize szabások is megtalálhatóak ruhatárában.
A legtöbben úgy emlékezünk Jessica Alba-ra, mint a Honey című film bombázójára. A film megjelenése óta 23 év telt el, de a színésznőn ez meg se látszik. Minden korszakban megtalálta a saját egyéni stílusát, és ettől olyan autentikus a megjelenése. A 2000-es években imádta az alacsony derekú nadrágokat, a mamuszokat és a fenékfeliratos melegítőket. Azonban az elmúlt egy évben Z generáció trendjeit kezdte el követni, amely 17 éves lányának is köszönhető. Nagyon kedveli a micro- és miniszoknyákat, a magassarkú csizmákat és az oversize blézereket is. A következőkben összegyűjtöttük a díva legjobb szettjeit az elmúlt hónapokból.
Jessica Alba igazi divatikonja lett a Z generáció és a millennial nőknek egyaránt!
Jessica Alba stílusa
Jessica Alba 2025 december elején részt vett a Red Sea Film fesztiválján, ahova egy oversize, lenge szabású öltönyszettben jelent meg. Fehér pólóval, bézs magassarkúval és hosszú hullámos loknikkal egészítette ki a megjelenését.
Októberben a színésznő visszatért ikonikus mély barna hajszínéhez, és ehhez egy nagy fekete blézert, egy gombos pánt nélküli felsőt és öltönynadrágot választott. Ezt a szettet egy klubban töltött rendezvényre viselte. A szűk felső és a túlméretezett blézer izgalmas kontrasztot alkotott.
Szeptemberben egy PR eseményen is tiszteletét tette, ahova egy tweed miniruhát választott. A mokaszin, a fodros zokni és a lenge ing is a Z generáció divattrendjeit idézte meg. Ezrre az alkalomra a régi védjegyét, a nagy karika-fülbevalót is felvette. Az elegáns összeállítás tökéletesen állt rajta.
A színésznő nemcsak a vörös szőnyegen, de a hétköznapokban is egyedülállóan ízléses. Ezt a leopárdmintás szettet egy hétköznapi, városban töltött napján viselte. A szatén szoknyához cowboy csizmát, csokibarna kardigánt, hasított bőr táskát és nagy motoros dzsekit viselt. Mindezt egy nagy fekete esernyővel és egy retro aviátor szemüveggel koronázta meg.
Jessica Alba a szeptemberben megrendezett Tory Burch divatbemutatón is részt vett, aholegy ízlésesen szexi outfitben jelent meg. Egy áttetsző, csillogós felsőt viselt, karamellszínű bőrszoknyával és piros necc harisnyával. A monokróm árnyalatokban pompázó szett tökéletesen állt szőkés hajához. Bebizonyította, hogy a divat 40-en felett is változatos és trendi lehet.
Jessica Alba a 2025/2026 téli divathétre is hivatalos volt, ahova egy kis kosztümre hasonlító tweed miniben jelent meg. A színésznő tetőtől talpig Chanelben volt. A 44 éves híresség imádja a micro- és miniszoknyákat és a hozzájuk párosított harisnyákat is. Ez az outfitformula jellemzi legjobban stílusát. Jessica Alba gyerekei is inspirációként szolgálnak az öltözködésében. Instagramon gyakran osztanak meg közös fotókat és összeillő outfiteket.
