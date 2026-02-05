Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 5., csütörtök Ágota, Ingrid

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Grammy 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
család

16 év után válik Rob Schneider: a színész harmadik házassága is zátonyra futott – Videó

család válása bejelentés Rob Schneider válás
Rideg Léna
2026.02.05.
A színész és Patricia kapcsolata kívülről stabilnak tűnt, a háttérben azonban már megszületett a döntés, amely most nyilvánosságra került. Rob Schneider és Patricia Azarcoya Schneider 16 év után válnak.

Rob Schneider 16 év után válik feleségétől, Patriciától. A 62 éves sztár házassága véglegesen válságba került: a 37 éves Patricia még decemberben nyújtotta be a válókeresetet, arra hivatkozva, hogy kapcsolatuk helyrehozhatatlanul tönkrement, és nincs esély a kibékülésre.

Rob Schneidernek és Patriciának két közös gyermeke született.
Rob Schneidernek és Patriciának két közös gyermeke született. 
Forrás: FilmMagic

Rob Schneider válik

A 62 éves színész számára ez már a harmadik házasság, amely véget ér. A hivatalos dokumentumok szerint Rob Schneider és Patricia 2010. január 27-én kötöttek házasságot Los Angelesben.

A beadványban az szerepel, hogy a kapcsolat visszavonhatatlanul megromlott, és nincs esély a kibékülésre.

 A párnak két közös gyermeke született: a 13 éves Miranda Scarlett és a kilencéves Madeline Robbie.

A szakítás különösen azért érhette váratlanul a rajongókat, mert a család még 2025 júliusában is együtt jelent meg a nyilvánosság előtt: közösen pózoltak a Happy, a flúgos golfos második részének premierjén, ahol minden a harmóniáról árulkodott. Rob ráadásul a közelmúltban még a világ legcsodálatosabb nőjének nevezte feleségét. A válás körülményeiről és a további tervekről egyelőre egyikük sem nyilatkozott.

Nézd meg a videónkat:

@life.hu_official

16 év után válik Rob Schneider A színész 37 éves felesége, Patricia Schneider még december 8-án nyújtotta be a válókeresetet, amiben kijelentette, hogy a házasságuk helyrehozhatatlanul tönkrement és nincs lehetőség a kibékülésre. #life #robschneider #válás #hollywood #divorce #sztárhírek

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Ezek is érdekelhetnek:

Véget ért a Vad angyal sztárjának házassága: minden, amit eddig tudni Facundo Arana válásáról

A Vad angyal színésze és felesége, María Susini 19 közös év után nyújtották be a válókeresetet. Facundo Arana most elárulta, hogy miért döntöttek úgy, hogy pontot tesznek a közös történetük végére.

Nicole Kidman hasonmásával költözött össze a színésznő volt férje, Keith Urban – Videó

Keith Urban összeköltözött jóval fiatalabb barátnőjével, aki nagyon hasonlít volt feleségére, Nicole Kidmanre.

7 hónap után véget ért a hollywoodi színésznő második házassága: Jaime Kingnek nincs szerencséje a szerelemben

Úgy tűnik, Jaime King továbbra sem találja az igazit. A Szívek doktora sztárja alig hét hónappal eljegyzése bejelentése után máris válik második férjétől, Austin Sosától – derült ki bírósági iratokból. A válópert a bankár férj január 22-én adta be.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu