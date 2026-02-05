16 év után válik Rob Schneider: a színész harmadik házassága is zátonyra futott – Videó

Rob Schneider 16 év után válik feleségétől, Patriciától. A 62 éves sztár házassága véglegesen válságba került: a 37 éves Patricia még decemberben nyújtotta be a válókeresetet, arra hivatkozva, hogy kapcsolatuk helyrehozhatatlanul tönkrement, és nincs esély a kibékülésre.

Rob Schneidernek és Patriciának két közös gyermeke született.

Forrás: FilmMagic

Rob Schneider válik

A 62 éves színész számára ez már a harmadik házasság, amely véget ér. A hivatalos dokumentumok szerint Rob Schneider és Patricia 2010. január 27-én kötöttek házasságot Los Angelesben.

A beadványban az szerepel, hogy a kapcsolat visszavonhatatlanul megromlott, és nincs esély a kibékülésre.

A párnak két közös gyermeke született: a 13 éves Miranda Scarlett és a kilencéves Madeline Robbie.

A szakítás különösen azért érhette váratlanul a rajongókat, mert a család még 2025 júliusában is együtt jelent meg a nyilvánosság előtt: közösen pózoltak a Happy, a flúgos golfos második részének premierjén, ahol minden a harmóniáról árulkodott. Rob ráadásul a közelmúltban még a világ legcsodálatosabb nőjének nevezte feleségét. A válás körülményeiről és a további tervekről egyelőre egyikük sem nyilatkozott.

