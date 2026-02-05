A Grammy-díjas Olivia Dean a Burberry HER Parfum arca – az új illat cseresznye és vanília jegyekkel hódít

A brit luxusmárka HER illatcsaládja új fejezettel gazdagodott: megérkezett a Burberry HER Parfum, amely a metropolisz energiáját és a természet harmóniáját egyesíti egyetlen illatkompozícióban.

A Burberry HER Parfum az üvegbe zárt tavasz

Megérkezett a Burberry HER Parfum!

A kampányfilm London szívében játszódik, ahol a város ipari panorámája és a parkok zöld végtelensége egyszerre tárul a néző elé. A történet főszereplője Olivia Dean, a neves brit énekes-dalszerző, aki mozdulataival a seregélyrajok táncát idézi, ezzel megjelenítve a ritmus, az erő és a szabadság érzését.

Cseresznye, ámbra és vanília egy üvegbe zárva

Az illatban Dean összetéveszthetetlen zenei világának érzelmi gazdagsága is visszaköszön: a nosztalgia és a modernitás, a személyes hangvétel és a mély mondanivaló egyaránt megjelenik a HER Parfum merész, intenzív jegyeiben. Az illat kompozíciója lágy cseresznyés tónusokkal indul, majd a meleg ámbra révén bontakozik ki, végül pedig a selymes vaníliában teljesedik ki, egyszerre hordozva a merészséget és a kifinomultságot.

„A cseresznye illatáról a tavaszi London jut eszembe, amikor a cseresznyefák virágoznak, és a szirmok rózsaszínbe borítják a város utcáit” – mesélte Olivia Dean. „Ez a pezsgés mindig feltölt energiával, és arra emlékeztet, hogy megérkezett a tavasz.”

A HER Parfum nem csupán illat, hanem vizuális és érzelmi utazás London utcáin és az önkifejezés szabadságában. Az új illat már elérhető a parfümériákban, illetve online a Douglas webáruházában, és a tavasz első hírnökeként a gyümölcsös jegyekkel és élénk rózsaszín vidámságával garantáltan felkelti a figyelmet.

Olivia Dean Grammy-díjat nyert

A Burberry HER Parfum legújabb nagykövete Olivia Dean idén a Best New Artist ( Legjobb új előadó) kategóriában kapta meg a díjat a Grammy-gálán. A fiatal brit énekes-dalszerző nemcsak a színpadon ragyogott a jeles eseményen, hanem díjátadói beszédében is elbűvölte a közönséget, miközben megköszönte a támogatást és az elismerést. A Burberry választása tökéletesen illik az illat merész, friss és fiatalos karakteréhez, így Olivia Dean nemcsak arcként, hanem inspiráló személyiségként is képviseli az új HER Parfumot.