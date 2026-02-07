Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 7., szombat Rómeó, Tódor

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szerelem

Tom Hanks hatalmas áldozatokat hozott a 38 éve tartó házasságáért

szerelem Tom Hanks házasság Rita Wilson
Komáromi Bence
2026.02.07.
A kétszeres Oscar-díjas színész már 38 éve él boldog házasságban Rita Wilsonnal. Azt viszont kevesen tudják, hogy Tom Hanks és a felesége milyen kalandos úton találtak egymásra. Most kiderült, hogy a filmsztár milyen áldozatokat hozott azért, hogy működhessen a házasságuk.

Egy jól működő házasság rengeteg erőfeszítést igényel. Kompromisszumokra, odaadásra és bele tett energiára van hozzá szükség mindkét fél részéről. Ezt jól tudja Tom Hanks és a felesége, Rita Wilson is, akik 38 évvel ezelőtt házasodtak össze és a magánéletüket a mai napig elkerülik a botrányok. Most viszont kiderült, hogy hosszú út vezetett odáig, mire ilyen szintre tudták hozni a kapcsolatukat.

Tom Hanks felesége, Rita Wilson 38 éve támogatja a férjét jóban-rosszban
Tom Hanks felesége, Rita Wilson 38 éve támogatja a férjét jóban-rosszban
Forrás: Getty Images North America

Tom Hanks áldozatokat hozott a szerelmükért

Az Unilad számolt be arról, hogy a házaspár kapcsolata nehezen indult, azonban mára az egyik leghosszabb ideje tartó szerelmet tudhatják magukénak. A páros tagjai elsőnek az 1981-es Bosom Buddies sitcom forgatásán találkoztak, később pedig kollégák lettek az 1985-ös Volunteers című filmben. Ekkor kezdett el igazán kivirágozni a románcuk. Ekkor azonban még mind a ketten párkapcsolatban éltek. Tom Hanks az első feleségével, Samantha Lewessel élt együtt, Rita Wilsont pedig néhány hónappal korábban jegyezték el. Az pedig csak a hab volt a tortánt, hogy a páros tagjai más felekezetekhez tartoztak.

Az érzelmekkel teli újraegyesülés döntés elé állították őket: eldobjanak-e mindent a szerelemért, vagy temessék el jó mélyre a másik iránti vágyaikat? Végül úgy döntöttek, hogy a körülmények ellenére is kitartanak egymás mellett. Tom Hanks 1987-ben elvált a feleségétől, a kolléganője pedig ugyanebben az évben felbontotta az eljegyzését. A Forrest Gump sztárja ezután úgy döntött, hogy megválik a katolikus hitétől és felvette a későbbi felesége görög ortodox vallását.

 Erről korábban így nyilatkozott a filmsztár:

„A szüleim olyan gyakran változtatták a partnereiket, hogy sokféle vallással találkoztam életem során. A feleségem pedig görög ortodox volt, úgyhogy úgy döntöttem, hogy én is áttérek."

Tom Hanks azóta az egyház tiszteletbeli tagjává vált és a mai napig látogatja a Saint Sophia gyülekezetét Los Angelesben. Emellett rendszeres adományozója is az egyháznak. Ezen kívül a szakmai előmenetele is kivirágzott a második házassága hatására, ugyanis 6 évvel a második esküvője után megkapta élete első Oscar-díját a Philadelphia - Az érinthetetlen főszerepéért, egy évvel később pedig megduplázta a díjai számát a Forest Gump sztárjaként. Köszöntőbeszédében pedig elárulta, hogy kinek köszönheti a sikereit:

„Egyszerűen azért és kizárólag azért állhatok most itt, mert a nő, akivel együtt élek, mindennap megmutatja nekem, hogy mi az igazi szerelem!"

A Tom Hanksszel kapcsolatos további cikkeinket itt tudjátok elolvasni:

Grammy 2026: Tom Hanks ritkán látott unokája tündökölt a gálán, ilyen csodálatos Olivia − FOTÓ

Rita Wilson – Tom Hanks felesége – oldalán egy különleges fiatal vendég tűnt fel.

Tom Hanks a vagyona ellenére is metróval jár dolgozni: inkognitóban fotózták le a világsztárt

Hiába a hírnév és a siker, a kétszeres Oscar-díjas színész megmaradt egyszerű és szerény embernek.

Hollywoodi szerelem: 5 sztárpár, akiket a sors is egymásnak rendelt

Hollywoodban a párkapcsolatok nem csak a kameráknak szólnak. Erre nincs is jobb példa, mint az az 5 sztárpár, akik közt a szerelem egy sors által elrendelt örök köteléknek tűnik.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu