Tom Hanks hatalmas áldozatokat hozott a 38 éve tartó házasságáért

Egy jól működő házasság rengeteg erőfeszítést igényel. Kompromisszumokra, odaadásra és bele tett energiára van hozzá szükség mindkét fél részéről. Ezt jól tudja Tom Hanks és a felesége, Rita Wilson is, akik 38 évvel ezelőtt házasodtak össze és a magánéletüket a mai napig elkerülik a botrányok. Most viszont kiderült, hogy hosszú út vezetett odáig, mire ilyen szintre tudták hozni a kapcsolatukat.

Tom Hanks felesége, Rita Wilson 38 éve támogatja a férjét jóban-rosszban

Forrás: Getty Images North America

Tom Hanks áldozatokat hozott a szerelmükért

Az Unilad számolt be arról, hogy a házaspár kapcsolata nehezen indult, azonban mára az egyik leghosszabb ideje tartó szerelmet tudhatják magukénak. A páros tagjai elsőnek az 1981-es Bosom Buddies sitcom forgatásán találkoztak, később pedig kollégák lettek az 1985-ös Volunteers című filmben. Ekkor kezdett el igazán kivirágozni a románcuk. Ekkor azonban még mind a ketten párkapcsolatban éltek. Tom Hanks az első feleségével, Samantha Lewessel élt együtt, Rita Wilsont pedig néhány hónappal korábban jegyezték el. Az pedig csak a hab volt a tortánt, hogy a páros tagjai más felekezetekhez tartoztak.

Az érzelmekkel teli újraegyesülés döntés elé állították őket: eldobjanak-e mindent a szerelemért, vagy temessék el jó mélyre a másik iránti vágyaikat? Végül úgy döntöttek, hogy a körülmények ellenére is kitartanak egymás mellett. Tom Hanks 1987-ben elvált a feleségétől, a kolléganője pedig ugyanebben az évben felbontotta az eljegyzését. A Forrest Gump sztárja ezután úgy döntött, hogy megválik a katolikus hitétől és felvette a későbbi felesége görög ortodox vallását.

Erről korábban így nyilatkozott a filmsztár:

„A szüleim olyan gyakran változtatták a partnereiket, hogy sokféle vallással találkoztam életem során. A feleségem pedig görög ortodox volt, úgyhogy úgy döntöttem, hogy én is áttérek."

Tom Hanks azóta az egyház tiszteletbeli tagjává vált és a mai napig látogatja a Saint Sophia gyülekezetét Los Angelesben. Emellett rendszeres adományozója is az egyháznak. Ezen kívül a szakmai előmenetele is kivirágzott a második házassága hatására, ugyanis 6 évvel a második esküvője után megkapta élete első Oscar-díját a Philadelphia - Az érinthetetlen főszerepéért, egy évvel később pedig megduplázta a díjai számát a Forest Gump sztárjaként. Köszöntőbeszédében pedig elárulta, hogy kinek köszönheti a sikereit: