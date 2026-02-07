Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Tudományos TikTok-videók: tényleg lehet tanulni belőlük?

közösségi média tudomány TikTok
Hajdu Viktória
2026.02.07.
Ki hitte volna? Lehet, hogy a TikTok nem csak a táncikáló tiniké? A tudományos videók és oktatóvideók csendben hódítják meg a foryou-oldalakat, és még az is lehet, hogy a következő matekdogádhoz kapsz belőlük segítséget.

Ha valaki néhány éve azt mondja, hogy a TikTokon nemcsak macskás tartalmak és vicces videók futnak majd, hanem tudományos oktatóvideók is, sokan felnevettek volna. Mára viszont egyértelművé vált. A tudományos TikTok-videók a legmenőbb tartalmak közé tartoznak, mert rövidek, pörgősek, és úgy tudnak lekötni, mint egy sorozat végi cliffhanger.

Tudományos TikTok-videók: kísérletek, magyarázatok és sok-sok „wow pillanat” egy percben.
Lehet tanulni TikTokon?

A tudományos videók a platformon nem unalmas előadások, hanem kémiai kísérletek, fizikai hackek, biológiai „wow pillanatok” és matektrükkök. Magyarán a tudás egy kis snack formátumban. Ez a titok! Minden belefér 60-90 másodpercbe, mégis marad utána egy „na, ezt még egyszer megnézem” érzésed.

Hogyan hódítják meg a fiatalokat a tudományos videók és oktatóvideók a TikTokon?

A TikTok lényege a vizualitás, a gyors vágások, és az, hogy azonnal megragadja a figyelmedet. Pont ezért működnek itt a tudományos oktatóvideók is. 

Nem elméleti definíciók potyognak, hanem színes kísérletek, animációk vagy épp olyan tanári karakterek, akik humorral mesélik el, hogy miért nem szabad vízzel eloltani az égő olajat.

Az oktatóvideók a tanuláshoz pont ezt adják: a „nem unalmas tanár” élményét. Gondolj bele, hány diák szorong a kémia vagy a matematika órán. A tudományos TikTok viszont enyhíti a nyomást, mert játszva magyarázza el a törvényeket és szabályokat.

@tinyrobin_kids Have you tried any of these? 🤩 Find the full experiments in my profile — follow @tinyrobin_kids for more awesome science fun! #kidsscience #kidsscienceexperiments #scienceforkids #preschoolscience #toddlerscience #educationalactivities #experimentsforkids ♬ Truth or Dare - Tyla

És most jön a nagy kérdés: van egyáltalán magyar alkotó, aki nemcsak lip syncet tol, hanem tényleg oktat is? Persze, hogy van! Ott van például Tanulom Magam Attis, aki pszichológiai és társadalomtudományi témákat dolgoz fel úgy, hogy közben meg sem érzed, mennyi infót pakolt a fejedbe. Aztán ott van például Dr. Kertész Norbert, aki orvosi témákat hoz be a TikTokra. Nem szárazon, hanem sztorikkal és szemléltetésekkel.

@dr.kertesznorbert 💡 Melyik olajjal főzz, ha tényleg jót akarsz magadnak? Füstpont, zsírsavprofil, omega-arányok – ezek mind számítanak, ha egészségesen szeretnél sütni-főzni. Most megmutatom a legrosszabbtól a legjobbig, mit érdemes használnod a konyhában, és mi az, amit érdemes örökre elfelejtened! #egészségeséletmód #egészség #táplálkozás #prevenció ♬ eredeti hang - Dr. Kertész Norbert

Ez a trend nem állt meg külföldön sem: a TikTokon a tudományos oktatócsatornák — angolul „science learning channels” — már milliókat szórakoztatnak.  Fizikusok dobálnak labdákat vákuumban, kémikusok mutatják be, mit csinál a folyékony nitrogén és biológusok magyarázzák el, miért zseniális a polip agya. 

És hogy hol lesz ennek a vége? Fogalmunk sincs. A tudománynak semmi sem szabhat határt!

