Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 7., szombat Rómeó, Tódor

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
információgyűjtés

Brutális CIA-módszer: így szedj ki bárkiből bármit legálisan, kényszerítés nélkül

Nő férfit hallgat ki, a CIA-módszerek cikkhez fotó.
Shutterstock - Motortion Films
információgyűjtés munkahely CIA módszerek
Jónás Ágnes
2026.02.07.
Nem kell senkit jeges vízbe mártani vagy erőszakosan faggatni ahhoz, hogy eláruljon olyasmiket, amikre kíváncsiak vagyunk. Megosztjuk veled azokat az információgyűjtési technikákat, amelyek valójában CIA-módszerek, és amelyeket a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) emberei és viselkedéskutatók is sikerrel alkalmaznak. Te is bevetheted ezeket a munkahelyen vagy a magánéletedben, tilos azonban mások kárára használnod.

A CIA egy időben a brutális kihallgatási módszereiről volt híres, de mivel ezek hosszú távon csak csekély eredményre vezettek, elvetették a megfélemlítés és a kényszerítés eszközeit. Ma már pszichológiailag biztonságos módszereket alkalmaznak, melyek lényege, hogy olyan légkört alakítanak ki, ahol a kihallgatott/kérdezett személy önmagától érez késztetést arra, hogy elmondjon valami olyasmit, amit korábban egyáltalán nem akart; az alábbi CIA-módszerek a magánéletben és a munkahelyen egyaránt remekül működnek. Ki mered próbálni?

CIA-módszer 2 nő között
Forrás: Shutterstock

Így szedj ki bárkiből bármit – Az információgyűjtés leghatékonyabb CIA-módszerei

  • A tükör-módszer, a Cunninghamtörvény a CIA emberei által rendszeresen alkalmazott módszerek az információgyűjtésre.
  • Ha nem direkt szeretnél kérdezni kollégádtól, te is bevetheted.
  • A lényeg, hogy a megkérdezett fél egyáltalán ne érezze magát kényszerítve vagy sarokba szorítva.

Az első leghatékonyabb CIA-módszer: kiigazítani, ha valaki téved

Az információgyűjtés egyik leghatékonyabb módja az úgynevezett Cunningham-törvény, mely kimondja, hogy az emberekben erősebb a vágy mások kijavítására, mint a segítségnyújtásra. 

Vagyis, ha szándékosan téves vagy pontatlan állítást teszünk a mondandónk során, a beszélgetőpartnerünk nagy valószínűséggel azonnal közbevág, hogy kiigazítson bennünket. Csakhogy az esetek többségében az emberek ilyenkor olyasmiket is elárulnak, amikre rá sem kérdeztünk, és amikről talán soha nem tettek volna említést. 

A második leghatékonyabb CIA-módszer: tükrözés

A CIA és Chriss Voss, az FBI ex-túsztárgyalója és tárgyalási szakembere által népszerűsített technika lényege, hogy megismételjük a beszélgetőpartnerünk által mondottakat, 

de csak az utolsó néhány szavát vagy csak az elhangzott kulcsszavakat, méghozzá kérdő hangsúllyal. 

Ezzel finoman arra késztetjük a másikat, hogy bővebb magyarázatot adjon és kifejtse a gondolatait. 

2 nő az irodában beszélget, CIA-módszer cikkhez fotó.
A népszerű és hatékony CIA-módszerek a munkahelyen is alkalmazhatók.
Forrás: Shutterstock

A harmadik leghatékonyabb CIA-módszer: stratégiai csend

Bevett módszer riportereknél is, hogy egy 

válasz után nem szólalnak meg azonnal, hanem várnak néhány másodpercet. Akár többet is.

Az emberek többsége utálja a kínos csendet. Nem bírják se randin, se liftben, se taxiban, akár ismerőssel találkoznak, akár idegennel. Pont a kínos csendtől való félelem az, ami miatt a legtöbben elkezdenek beszélni, hetet-havat összehordani. Előfordul, hogy olyan infókkal is kitöltik a csendet, amiket más körülmények között eszük ágában nem lett volna kibökni. A stratégiai csendet a CIA-nál a hazugság feltárására is rendszeresen használják. 

CIA-mószer 2 nő között, liftben
A csend az egyik leghatékonyabb beszéltetési módszer.
Forrás: Shutterstock

A negyedik leghatékonyabb CIA-módszer: kérjünk tanácsot

Az emberek két dolgot rettentően imádnak: magukról beszélni és szakértő szerepben tetszelegni. Ha munkahelyeden tanácsot kérsz egy kollégádtól, vagy megkérdezed, tudja-e, hogyan működik az irodai kávéfőző, vagy hogy mi a lényege annak a számítógépes rendszernek, amit a munkához használtok, hidd el, mindent el fog dobni a kezéből, csak, hogy villoghasson a tudásával. 

Ha őszintén érdeklődünk és további kérdést is felteszünk neki (például a főnökkel vagy az egyik legidegesítőbb kollégával kapcsolatban), akkor lehetséges, hogy arra is ad választ (holott nem akart). Miért is ne tenné? Hiszen mi bizalmi légkört teremtettünk azzal, hogy a büszkeségére apelláltunk. Nyitottabbá vált irányunkba az illető. 

A fenti módszerek a fenti példákkal nem nevezhetőek manipulatívnak, sokkal inkább kommunikációs eszközöknek. Manipulatívvá akkor válhatnak, ha mások kárára használjuk fel a szerzett információkat. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Vége a munkahelyi románcnak? Így kezeld, hogy ne legyen nyilvános dráma belőle

Így kezeld a legkisebb feszültséggel, ha véget ért a munkahelyi románc.

A jó munkatársak, főnök és környezet aranyat ér – Ilyen egy szuper munkahely

A fizetés nincs köztük.

Jó benyomást akarsz kelteni? Akkor ezt az 5 témát sürgősen felejtsd el első találkozáskor

Amikor új emberrel ismerkedünk meg, olykor nem is vesszük észre, de rossz benyomást teszünk rá. Összeszedtük hát azokat a kerülendő témákat, kifejezéseket, amelyekkel az első találkozáskor azonnal elvágjuk magunkat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu