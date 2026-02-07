Brutális CIA-módszer: így szedj ki bárkiből bármit legálisan, kényszerítés nélkül

A CIA egy időben a brutális kihallgatási módszereiről volt híres, de mivel ezek hosszú távon csak csekély eredményre vezettek, elvetették a megfélemlítés és a kényszerítés eszközeit. Ma már pszichológiailag biztonságos módszereket alkalmaznak, melyek lényege, hogy olyan légkört alakítanak ki, ahol a kihallgatott/kérdezett személy önmagától érez késztetést arra, hogy elmondjon valami olyasmit, amit korábban egyáltalán nem akart; az alábbi CIA-módszerek a magánéletben és a munkahelyen egyaránt remekül működnek. Ki mered próbálni?

Forrás: Shutterstock

Így szedj ki bárkiből bármit – Az információgyűjtés leghatékonyabb CIA-módszerei

A tükör-módszer, a Cunninghamtörvény a CIA emberei által rendszeresen alkalmazott módszerek az információgyűjtésre.

Ha nem direkt szeretnél kérdezni kollégádtól, te is bevetheted.

A lényeg, hogy a megkérdezett fél egyáltalán ne érezze magát kényszerítve vagy sarokba szorítva.

Az első leghatékonyabb CIA-módszer: kiigazítani, ha valaki téved

Az információgyűjtés egyik leghatékonyabb módja az úgynevezett Cunningham-törvény, mely kimondja, hogy az emberekben erősebb a vágy mások kijavítására, mint a segítségnyújtásra.

Vagyis, ha szándékosan téves vagy pontatlan állítást teszünk a mondandónk során, a beszélgetőpartnerünk nagy valószínűséggel azonnal közbevág, hogy kiigazítson bennünket. Csakhogy az esetek többségében az emberek ilyenkor olyasmiket is elárulnak, amikre rá sem kérdeztünk, és amikről talán soha nem tettek volna említést.

A második leghatékonyabb CIA-módszer: tükrözés

A CIA és Chriss Voss, az FBI ex-túsztárgyalója és tárgyalási szakembere által népszerűsített technika lényege, hogy megismételjük a beszélgetőpartnerünk által mondottakat,

de csak az utolsó néhány szavát vagy csak az elhangzott kulcsszavakat, méghozzá kérdő hangsúllyal.

Ezzel finoman arra késztetjük a másikat, hogy bővebb magyarázatot adjon és kifejtse a gondolatait.

A népszerű és hatékony CIA-módszerek a munkahelyen is alkalmazhatók.

Forrás: Shutterstock

A harmadik leghatékonyabb CIA-módszer: stratégiai csend

Bevett módszer riportereknél is, hogy egy

válasz után nem szólalnak meg azonnal, hanem várnak néhány másodpercet. Akár többet is.

Az emberek többsége utálja a kínos csendet. Nem bírják se randin, se liftben, se taxiban, akár ismerőssel találkoznak, akár idegennel. Pont a kínos csendtől való félelem az, ami miatt a legtöbben elkezdenek beszélni, hetet-havat összehordani. Előfordul, hogy olyan infókkal is kitöltik a csendet, amiket más körülmények között eszük ágában nem lett volna kibökni. A stratégiai csendet a CIA-nál a hazugság feltárására is rendszeresen használják.