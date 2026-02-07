Szembejön egy ismerősöd, de nem akarsz vele beszélgetni? 5 tipp, hogy elkerüld a nem várt találkozást

Bizonyára neked is volt már olyan kellemetlen helyzet az életedben, amikor összefutottál egy nem kívánt személlyel. Nincs is rosszabb a small talknál, főleg ha az illető egy energiavámpír. Ilyenkor az egész napi jókedvednek is befellegzett! Mit tehetsz, hogy elkerüld a kínos, egyáltalán nem várt találkozásokat? Adunk pár tippet.
Nem akarsz beszélgetni? A legjobb tippjeinkkel elkerülheted a kínos és egyáltalán nem várt találkozást
A legrosszabb dolog, amit tehetsz, az a menekülés. Csak akkor fuss el látványosan, ha nem érdekel, hogy az adott ember mit gondol rólad. Az sem a legjobb megoldás, ha egymásra néztek, és köszönés nélkül elrántod a fejed a másik pillantásától.
Légy sokkal körmönfontabb és kerüld el úgy a kínos helyzetet, hogy az ismerősöd ne vegye észre, hogy nem kívánt személy, de te se tűnj neveletlen tuskónak!
Ne aggódj, segítünk!
1. Ne kertelj, légy őszinte!
A legtökéletesebb út az őszinteség! Teljesen rendben van az, ha éppen nem akarsz beszélgetni senkivel.
Mindenkinek lehet rossz napja, és ha ezt őszintén és kedvesen kommunikálod, akkor még tisztelni is fognak téged az emberek.
Köszönj illedelmesen, és mondd, hogy „ne haragudj, de most nagyon nem vagyok beszélgetős kedvemben”. Ha a végére azt is odadobod, hogy „köszi, hogy megérted” vagy, hogy „attól még örülök, hogy láttalak”, akkor biztosan nem fog rólad az illető rosszat gondolni.
2. Köszönés kifogásokkal
Ha nem mered így felvállalni az érzéseid, vagy épp tényleg nagyon elfoglalt vagy, de azért szívesen ráköszönnél az illetőre, akkor használj valamilyen ürügyet! „Jaj, ne haragudj, de épp nagyon izgalmas ez a könyv” vagy „bocsi, épp telefonálok”, és meg is oldottad a dolgot. Ha pedig nem BKV-n vagytok, hanem az utcán, akkor még egyszerűbb a dolog, csak dobd oda a klasszikus „ne haragudj, de rohanok” mondatot, és meg is szabadultál az idegesítő ismerősödtől.
3. Enyhe menekülés
Ha nem kenyered az őszinteség, akkor egy kicsit menekülhetsz, de légy nagyon természetes! Enyhén fordulj el, és tégy úgy, mintha épp nagyon gondolkoznál, vagy nagyon érdekes dolgok lennének a telefonodban.
4. Be van dugva a fülem, vagyis se látok, se hallok
A telefonon kívül a fülhallgató is igen hasznos eszköz lehet.
Tegyél be egy kis zenét a füledbe, hunyd le a szemed, és feledkezz meg az egészről.
Ezt csak az tudja tönkre tenni, ha az illető, akit el szeretnél kerülni, odamegy hozzád, és megkocogtatja a vállad, hogy kizökkentsen az idillből, és észre vegyétek egymást. Ilyenkor eljátszhatod az első két kártyát vagy imádkozhatsz, hogy ne ugyanott szálljon le, mint te.
5. Látványos kulcskeresés
Ez a legkevésbé praktikus megoldás, hiszen nem tudod örökké keresni a kulcsod. Ezt csak akkor alkalmazd, amikor már épp a te megállód következne, de még van egy kis kínos idő a leszállásig, amit nem akarsz kitölteni small talkkal. Természetesen mást is kereshetsz, nem muszáj ragaszkodni a kulcshoz, de fontos, hogy legyen valamilyen célod, mert akkor sokkal természetesebben fogsz kutakodni, és nem fogsz úgy kinézni, mint aki csak bugyután belebújt a táskájába.
A beszélgetés nem kötelező
Akár kedves, akár a hátad közepére sem kívánt ismerősöd jön szembe veled, ne érezd kötelességednek a beszélgetést. Ha úgy érzed, képtelen vagy az udvarias csevegésre, vesd be a fentiek valamelyikét, de jusson eszedbe, amikor legközelebb te közelítesz mosolyogva egy ismerősöd felé a buszon, hogy ő sem köteles örülni neked.
A nem várt találkozásoknál is van rosszabb. Ha más kínos helyzetek ellen is felvértznéd magad, olvasd el a lenti cikkeinket is.