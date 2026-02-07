Szembejön egy ismerősöd, de nem akarsz vele beszélgetni? 5 tipp, hogy elkerüld a nem várt találkozást

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Megvan az, amikor csak bámulni akarsz kifelé a tömegközlekedési eszköz ablakán, miközben bömböl a füledben a zene, de hirtelen észreveszed az ismerősöd, aki tuti oda fog menni hozzád, mert „milyen rég látott”! Az ilyen kínos, nem várt találkozások elkerülésére hoztunk most frappáns tippet.

Bizonyára neked is volt már olyan kellemetlen helyzet az életedben, amikor összefutottál egy nem kívánt személlyel. Nincs is rosszabb a small talknál, főleg ha az illető egy energiavámpír. Ilyenkor az egész napi jókedvednek is befellegzett! Mit tehetsz, hogy elkerüld a kínos, egyáltalán nem várt találkozásokat? Adunk pár tippet.

Fiatal nő az arca eltakarásával próbál elkerülni egy nem várt találkozást, sikertelenül
Tippek nem várt találkozások elkerülésére
Forrás: Shutterstock

Nem akarsz beszélgetni? A legjobb tippjeinkkel elkerülheted a kínos és egyáltalán nem várt találkozást

A legrosszabb dolog, amit tehetsz, az a menekülés. Csak akkor fuss el látványosan, ha nem érdekel, hogy az adott ember mit gondol rólad. Az sem a legjobb megoldás, ha egymásra néztek, és köszönés nélkül elrántod a fejed a másik pillantásától. 

Légy sokkal körmönfontabb és kerüld el úgy a kínos helyzetet, hogy az ismerősöd ne vegye észre, hogy nem kívánt személy, de te se tűnj neveletlen tuskónak!

Ne aggódj, segítünk!

1. Ne kertelj, légy őszinte!

A legtökéletesebb út az őszinteség! Teljesen rendben van az, ha éppen nem akarsz beszélgetni senkivel.

Mindenkinek lehet rossz napja, és ha ezt őszintén és kedvesen kommunikálod, akkor még tisztelni is fognak téged az emberek. 

Köszönj illedelmesen, és mondd, hogy „ne haragudj, de most nagyon nem vagyok beszélgetős kedvemben”. Ha a végére azt is odadobod, hogy „köszi, hogy megérted” vagy, hogy „attól még örülök, hogy láttalak”, akkor biztosan nem fog rólad az illető rosszat gondolni.

2. Köszönés kifogásokkal

Ha nem mered így felvállalni az érzéseid, vagy épp tényleg nagyon elfoglalt vagy, de azért szívesen ráköszönnél az illetőre, akkor használj valamilyen ürügyet! „Jaj, ne haragudj, de épp nagyon izgalmas ez a könyv” vagy „bocsi, épp telefonálok”, és meg is oldottad a dolgot. Ha pedig nem BKV-n vagytok, hanem az utcán, akkor még egyszerűbb a dolog, csak dobd oda a klasszikus „ne haragudj, de rohanok” mondatot, és meg is szabadultál az idegesítő ismerősödtől.

3. Enyhe menekülés

Ha nem kenyered az őszinteség, akkor egy kicsit menekülhetsz, de légy nagyon természetes! Enyhén fordulj el, és tégy úgy, mintha épp nagyon gondolkoznál, vagy nagyon érdekes dolgok lennének a telefonodban.

4. Be van dugva a fülem, vagyis se látok, se hallok

A telefonon kívül a fülhallgató is igen hasznos eszköz lehet.

Tegyél be egy kis zenét a füledbe, hunyd le a szemed, és feledkezz meg az egészről. 

Ezt csak az tudja tönkre tenni, ha az illető, akit el szeretnél kerülni, odamegy hozzád, és megkocogtatja a vállad, hogy kizökkentsen az idillből, és észre vegyétek egymást. Ilyenkor eljátszhatod az első két kártyát vagy imádkozhatsz, hogy ne ugyanott szálljon le, mint te.

5. Látványos kulcskeresés

Ez a legkevésbé praktikus megoldás, hiszen nem tudod örökké keresni a kulcsod. Ezt csak akkor alkalmazd, amikor már épp a te megállód következne, de még van egy kis kínos idő a leszállásig, amit nem akarsz kitölteni small talkkal. Természetesen mást is kereshetsz, nem muszáj ragaszkodni a kulcshoz, de fontos, hogy legyen valamilyen célod, mert akkor sokkal természetesebben fogsz kutakodni, és nem fogsz úgy kinézni, mint aki csak bugyután belebújt a táskájába.

A beszélgetés nem kötelező

Akár kedves, akár a hátad közepére sem kívánt ismerősöd jön szembe veled, ne érezd kötelességednek a beszélgetést. Ha úgy érzed, képtelen vagy az udvarias csevegésre, vesd be a fentiek valamelyikét, de jusson eszedbe, amikor legközelebb te közelítesz mosolyogva egy ismerősöd felé a buszon, hogy ő sem köteles örülni neked. 

A nem várt találkozásoknál is van rosszabb. Ha más kínos helyzetek ellen is felvértznéd magad, olvasd el a lenti cikkeinket is. 

5 tipp, hogyan éld túl, ha az exeddel kell együtt dolgoznod

Mi történik, ha a céges kávéfőzőnél pont azzal futsz össze, akivel tegnap még a „Netflix and chill” ment? Az ex a munkahelyen mindenki rémálma, de hidd el, nem kell örökre a mosdóban bujkálnod. Íme, a túlélők kézikönyve — ha neked is az exeddel kell együtt dolgoznod.

Első randi: puszi, ölelés vagy kézfogás – Ezt jósolják előre, ezek a bemutatkozási formák

Mit üzen az, ha az első randin, a bemutatkozásnál a fiú megölel, puszit ad vagy csak kezet nyújt?

3 jel, amiből rögtön látod, ha valaki introvertált

Nem mindenkit a társaság tölt fel. Az introvertált emberek bár lehetnek nyitottak és kedvesek, sokszor szeretnek egyedül lenni és a kreatív énjüket kibontakoztatni.

 

