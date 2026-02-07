Szembejön egy ismerősöd, de nem akarsz vele beszélgetni? 5 tipp, hogy elkerüld a nem várt találkozást

Bizonyára neked is volt már olyan kellemetlen helyzet az életedben, amikor összefutottál egy nem kívánt személlyel. Nincs is rosszabb a small talknál, főleg ha az illető egy energiavámpír. Ilyenkor az egész napi jókedvednek is befellegzett! Mit tehetsz, hogy elkerüld a kínos, egyáltalán nem várt találkozásokat? Adunk pár tippet.

Tippek nem várt találkozások elkerülésére

Forrás: Shutterstock

Nem akarsz beszélgetni? A legjobb tippjeinkkel elkerülheted a kínos és egyáltalán nem várt találkozást

A legrosszabb dolog, amit tehetsz, az a menekülés. Csak akkor fuss el látványosan, ha nem érdekel, hogy az adott ember mit gondol rólad. Az sem a legjobb megoldás, ha egymásra néztek, és köszönés nélkül elrántod a fejed a másik pillantásától.

Légy sokkal körmönfontabb és kerüld el úgy a kínos helyzetet, hogy az ismerősöd ne vegye észre, hogy nem kívánt személy, de te se tűnj neveletlen tuskónak!

Ne aggódj, segítünk!

1. Ne kertelj, légy őszinte!

A legtökéletesebb út az őszinteség! Teljesen rendben van az, ha éppen nem akarsz beszélgetni senkivel.

Mindenkinek lehet rossz napja, és ha ezt őszintén és kedvesen kommunikálod, akkor még tisztelni is fognak téged az emberek.

Köszönj illedelmesen, és mondd, hogy „ne haragudj, de most nagyon nem vagyok beszélgetős kedvemben”. Ha a végére azt is odadobod, hogy „köszi, hogy megérted” vagy, hogy „attól még örülök, hogy láttalak”, akkor biztosan nem fog rólad az illető rosszat gondolni.

2. Köszönés kifogásokkal

Ha nem mered így felvállalni az érzéseid, vagy épp tényleg nagyon elfoglalt vagy, de azért szívesen ráköszönnél az illetőre, akkor használj valamilyen ürügyet! „Jaj, ne haragudj, de épp nagyon izgalmas ez a könyv” vagy „bocsi, épp telefonálok”, és meg is oldottad a dolgot. Ha pedig nem BKV-n vagytok, hanem az utcán, akkor még egyszerűbb a dolog, csak dobd oda a klasszikus „ne haragudj, de rohanok” mondatot, és meg is szabadultál az idegesítő ismerősödtől.

3. Enyhe menekülés

Ha nem kenyered az őszinteség, akkor egy kicsit menekülhetsz, de légy nagyon természetes! Enyhén fordulj el, és tégy úgy, mintha épp nagyon gondolkoznál, vagy nagyon érdekes dolgok lennének a telefonodban.