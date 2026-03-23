Milyen színű az aurád? – Ez a rövid teszt megmutathatja

Az ezoterikus tanítások szerint minden ember körül egy finom energiamező található, amelyet aurának neveznek. Az aura színe állítólag összefügg az érzelmi állapotunkkal, a személyiségünkkel és azzal, milyen energiát sugárzunk a külvilág felé. Bár tudományosan nem bizonyított jelenség, sokan mégis izgalmas önismereti játékként tekintenek rá.

Sokan hisznek abban, hogy minden embert egy láthatatlan energiamező vesz körül, amelyet aurának neveznek. Az ezoterikus tanítások szerint az aura színe tükrözheti a személyiségünket, az érzelmi állapotunkat és azt is, milyen energiát sugárzunk a külvilág felé.

A különböző árnyalatok más-más tulajdonságokat jelképeznek: például a piros az erőt és szenvedélyt, a kék a nyugalmat, a zöld pedig az együttérzést és a gyógyító energiát.

Persze az aurát nem mindenki látja – és tudományosan sem bizonyított jelenség –, de sokan használják önismereti játékként, mert segíthet elgondolkodni azon, milyen energiát sugárzunk mások felé.

Kíváncsi vagy, milyen színű lehet az aurád? Érdekel milyen a spirituális erőtered?

Válaszolj az alábbi kérdésekre, és számold össze, melyik betűből van a legtöbb!

TESZT – Milyen színű az aurád?

1. Hogyan reagálsz egy váratlan kihívásra?

A) Azonnal cselekszem

B) Lelkes leszek és izgatott

C) Átgondolom és elemzem

D) Megpróbálok békét teremteni

E) Nyugodtan, higgadtan kezelem

2. Melyik szó jellemez leginkább?

A) Szenvedély

B) Kaland

C) Intelligencia

D) Harmónia

E) Nyugalom

3. Milyen környezetben érzed magad a legjobban?

A) Aktív, mozgalmas helyeken

B) Új élmények között

C) Inspiráló, kreatív közegben

D) Természetben vagy nyugodt társaságban

E) Csendes, békés helyeken

4. Hogyan írnak le a barátaid?

A) Energikus

B) Vidám

C) Okos

D) Empatikus

E) Megnyugtató

5. Mi motivál leginkább?

A) A siker és a célok elérése

B) Az élmények és kalandok

C) A tudás és fejlődés

D) Az emberek segítése

E) A belső béke