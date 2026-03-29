A bolygóállások ezen a héten a munkahelyi kapcsolatokra és az anyagiakkal kapcsolatos döntésekre is hatással lesznek. A karrier- és pénzhoroszkóp szerint feszültségek és a lehetőségek egyszerre lesznek jelen a héten, így kulcsfontosságú, ki mennyire tud higgadtan reagálni és átgondoltan dönteni.

Karrier- és pénzhoroszkóp 2026. március 30–április 5.: a Bikára szerencse, a Szűzre feszültségek várnak

Karrier- és pénzhoroszkóp 2026. március 30–április 5.

KOS:

A húsvét előtti rövid munkahét is tud tartogatni kihívásokat… 7 nap alatt 7 bolygószembenállás azt jelzi, hogy a munkahelyi helyzetekben könnyen kialakulhatnak feszültségek. Téged főként a szerdai dupla szembenállás és a csütörtök hajnali telihold érinthet. Az ünnepekre mindezt szerencsére félre tudod tenni.

BIKA:

A heted pénzügyi szempontból is kiválóan indul: hétfőn bolygód, a Vénusz belép a Bikába. Ez türelmet, szerencsét és jó érzéket ad a pénzügyi kérdésekben. Most sokkal könnyebben hozol okos döntéseket a munkában is.

IKREK:

„Sok beszédnek sok az alja.” – ez a mondás a munkában különösen aktuális lehet ezen a héten. Már hétfőn (és a következő napokban) egy Merkúr–Hold szembenállás arra figyelmeztet, hogy lényegre törően kommunikálj. Ha túl sokat magyarázol, könnyen félreérthetnek, ami a munkafolyamatokat is lassíthatja.

RÁK:

Húsvét előtt különösen érzékenyen reagálsz minden munkahelyi feszültségre. A héten több bolygószembenállás is jelez vitás helyzeteket, akár pénzügyi kérdésekben is. Szerencsére a pénteki Merkúr-Jupiter harmonikus fényszög segít elsimítani a félreértéseket.

OROSZLÁN:

Ezen a héten sok ember igényéhez kell alkalmazkodnod a munkában. Könnyen érezheted úgy, hogy túl sok elvárás nehezedik rád. Mégse panaszkodj! A bolygók inkább azt tanácsolják, hogy lassíts, és átgondoltan intézd a pénzügyeidet.

SZŰZ:

A nagyhéten szinte minden nap hozhat kisebb munkahelyi feszültségeket: hétfőn 1, kedden 1, szerdán 2, csütörtökön 1, szombaton 1, vasárnap 1 bolygószembenállás lesz. Ezek vitát jelezhetnek szakmai vagy pénzügyi kérdésekben. Fontos, hogy ne reagálj túl élesen.

MÉRLEG:

A bolygók most azt tanácsolják, hogy a munkában is kommunikálj nyíltan. Ha valami bánt, vagy igazságtalannak érzed a helyzetet, mondd ki! A csütörtöki telihold sem lesz megterhelő, ha időben tisztázod a félreértéseket. A pénzügyekben viszont maradj megfontolt: húsvét előtt könnyen elszalad az emberrel a ló, már ami a költekezést illeti.

SKORPIÓ:

Ezen a héten a pénzügyekben is egyensúlyra törekedj. Az égen ugyanannyi harmonikus és diszharmonikus fényszög lesz, ami azt jelenti, hogy lesznek nehézségek és megoldások is. A munkában eldöntheted, hogy konfliktust vagy együttműködést választasz…

NYILAS:

Bolygód, a Jupiter pénteken felemelő fényszöget alkot a Merkúrral. Ennek előszelét már hét közben is érezheted, mert megkönnyíti a dolgodat. Szükség is lesz rá, mert lehetnek bőven munkahelyi feszültségek.

BAK:

A Vénusz hétfőn belép a Bikába, ami kedvező energiát hoz a pénzügyekben. Könnyebb lesz stabil alapokat teremteni, és átgondolt döntéseket hozni a munkában. Ez jó időszak lehet új ötletek megvalósítására is.

VÍZÖNTŐ:

A hét elején már érezheted a feszültséget a pénzügyi vagy munkahelyi kérdések körül. A Vénusz–Plútó szembenállás szombaton csúcsosodik ki, de a hatása már korábban is megjelenhet. Ha valami nem tetszik, jobb, ha azonnal mondod. Így megelőzheted a későbbi konfliktusokat.

HALAK:

A Halakban járó Merkúr és a Jupiter pénteki harmonikus fényszöge különösen kedvező a pénzügyi tárgyalásokhoz és a munkával kapcsolatos beszélgetésekhez. Még ha a hét során adódnak is nézeteltérések, a te nyugodt hozzáállásod sok helyzetet elsimíthat.