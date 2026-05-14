Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 14., csütörtök Bonifác

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
diéta

Edd magad szupermodellre: íme Victoria Beckham 240 kalóriás reggelije

diéta reggeli Victoria Beckham avokádó toast
Life
2026.05.14.
Szigorú diéta, semmi szénhidrát és évtizedek óta tartó önfegyelem! Victoria Beckham alakja ma is pontosan olyan, mint a Spice Girls fénykorában. De vajon mi a titka?

Harminc éve a rivaldafényben, négy gyerek után is fitneszikonként Victoria Beckham nem bízza a véletlenre a megjelenését. A Posh Spice-ként megismert ikon híres arról, hogy kerüli a feldolgozott élelmiszereket és a cukrot, de a legfrissebb posztjaiból végre az is kiderült, mi kerül a tányérjára rögtön ébredés után. A 240 kalóriás fogást még a dietetikusok sem hagyták szó nélkül! 

victoria beckham
Victoria Beckham diétás reggelijéről beszél most mindenki.
Forrás: Getty Images North America

Victoria Beckham diétás reggelije 

Victoria tegnap betekintést engedett a kulisszák mögé, és megmutatta, milyen figyelmes férj az egykori focicsillag, David Beckham. A sztár egy szív alakú pirítósról osztott meg fotót, amit a szuperfood, avokádó borított. „Amikor apuci készíti a reggelit” – írta a kép mellé, utalva Davidre, aki láthatóan profi módon gondoskodik felesége táplálkozásáról. 

Nem akármilyen kenyérről van szó! Victoria Beckham már korábban elárulta, hogy családjával évek óta csak az úgynevezett Ezekiel 4:9 kenyeret fogyasztják. Ez a különleges pékáru egyenesen a Bibliából merített recept alapján készül: búzából, árpából, babból, lencséből, kölesből és tönkölyből állítják össze. Mivel csíráztatott gabonából készül, a szervezet sokkal könnyebben hasznosítja a benne lévő ásványi anyagokat, és a vércukorszintet sem dobja meg úgy, mint a sima fehér kenyér. Victoria a pletykák szerint minden reggel avokádó toastot eszik, és ezt legtöbbször David készíti el neki. 

Diétás reggeli 240 kalóriából
Victoria Beckham kedvenc bibliai kenyere és az avokádó.
Forrás: Shutterstock

Mi a diétás reggeli titka? 

A táplálkozási szakértők szerint a diétás reggeli, amely körülbelül 240-250 kalóriát tartalmaz tápanyagokban gazdag, de nem tökéletes. „Az avokádó remek zsírforrás, a csíráztatott kenyér pedig zseniális választás, de Victoria valószínűleg már tíz órakor kopogó szemmel várja az ebédet” – figyelmeztetnek a szakértők. A probléma ugyanis a fehérje hiánya. Ahhoz, hogy egy reggeli valóban eltelítsen és energiát adjon délig, nem elég a jó zsír és a rost. Ha te is kipróbálnád a Beckham-módszert, de nem akarsz éhen halni, a dietetikusok a következő trükköket javasolják, tegyél még rá két tükörtojást vagy buggyantott tojást, ez tökéletes fehérjeforrás lesz. Ha nem szereted a tojást, az omega-3 zsírsavakban gazdag füstölt lazac is kiváló választás. Ha vegán vagy, tökmaggal és egy kis citromlével fokozhatod a vas felszívódását.  

Victoria Beckham csajos reggelije 

Victoria kebelbarátnője, Eva Longoria egy másik titkot is elkotyogott: amikor együtt reggeliznek, gyakran csak tojásfehérjét és avokádót esznek. Ez a kombináció alig 300 kalória, viszont a szakértők szerint itt is van egy bökkenő: a sárgája elhagyásával Victoria lemond a fontos D-vitaminról és kolinról, ami a jó hangulatért felelne. 

tojásfehérje avokádóval
A Victoria Beckham és Eva Longoria által imádott tojás fehérje avokádóval.
Forrás:  123rf.com

A konklúzió?  

Victoria Beckham reggelije stílusos, tiszta és fotogén, de ha nem vagyunk világhírű divattervezők, akiknek minden percük be van osztva, talán jobban járunk, ha egy kis plusz fehérjével tesszük teljessé a napindító fogást! 

Így kávéznak valójában a magyarok: kiderült, a nők vagy a férfiak döntenek le több feketét

A reggeli kávé sokaknak elengedhetetlen, de nem mindegy, ki mennyit iszik belőle. Egy friss felmérés szerint a magyarok többsége napi szinten kávézik, és az is kiderült, melyik nem rajong érte jobban.

Diétás citromos-áfonyás tiramisu: a nyár íze, amitől még a mérleg is mosolyogni kezd

Ez a desszert nemcsak ízében, hanem megjelenésében is különleges, ráadásul az elkészítése egyszerűbb, mint elsőre gondolnád.

Fogyás önsanyargatás nélkül? Így vacsorázz, és olvadnak a kilók: receptek, amik tényleg működnek

Az ízek nem állnak egyenes arányosságban a kalóriákkal. Éppen ezért hoztunk pár szuper diétás vacsoraötletet, ami nemcsak finom, de laktató is!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu