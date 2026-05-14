Edd magad szupermodellre: íme Victoria Beckham 240 kalóriás reggelije

Harminc éve a rivaldafényben, négy gyerek után is fitneszikonként Victoria Beckham nem bízza a véletlenre a megjelenését. A Posh Spice-ként megismert ikon híres arról, hogy kerüli a feldolgozott élelmiszereket és a cukrot, de a legfrissebb posztjaiból végre az is kiderült, mi kerül a tányérjára rögtön ébredés után. A 240 kalóriás fogást még a dietetikusok sem hagyták szó nélkül!

Victoria Beckham diétás reggelije

Victoria tegnap betekintést engedett a kulisszák mögé, és megmutatta, milyen figyelmes férj az egykori focicsillag, David Beckham. A sztár egy szív alakú pirítósról osztott meg fotót, amit a szuperfood, avokádó borított. „Amikor apuci készíti a reggelit” – írta a kép mellé, utalva Davidre, aki láthatóan profi módon gondoskodik felesége táplálkozásáról.

Nem akármilyen kenyérről van szó! Victoria Beckham már korábban elárulta, hogy családjával évek óta csak az úgynevezett Ezekiel 4:9 kenyeret fogyasztják. Ez a különleges pékáru egyenesen a Bibliából merített recept alapján készül: búzából, árpából, babból, lencséből, kölesből és tönkölyből állítják össze. Mivel csíráztatott gabonából készül, a szervezet sokkal könnyebben hasznosítja a benne lévő ásványi anyagokat, és a vércukorszintet sem dobja meg úgy, mint a sima fehér kenyér. Victoria a pletykák szerint minden reggel avokádó toastot eszik, és ezt legtöbbször David készíti el neki.

Mi a diétás reggeli titka?

A táplálkozási szakértők szerint a diétás reggeli, amely körülbelül 240-250 kalóriát tartalmaz tápanyagokban gazdag, de nem tökéletes. „Az avokádó remek zsírforrás, a csíráztatott kenyér pedig zseniális választás, de Victoria valószínűleg már tíz órakor kopogó szemmel várja az ebédet” – figyelmeztetnek a szakértők. A probléma ugyanis a fehérje hiánya. Ahhoz, hogy egy reggeli valóban eltelítsen és energiát adjon délig, nem elég a jó zsír és a rost. Ha te is kipróbálnád a Beckham-módszert, de nem akarsz éhen halni, a dietetikusok a következő trükköket javasolják, tegyél még rá két tükörtojást vagy buggyantott tojást, ez tökéletes fehérjeforrás lesz. Ha nem szereted a tojást, az omega-3 zsírsavakban gazdag füstölt lazac is kiváló választás. Ha vegán vagy, tökmaggal és egy kis citromlével fokozhatod a vas felszívódását.