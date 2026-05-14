2,4- es magnitúdójú földrengést mértek Zala vármegyében, Nagykanizsa térségében. A Kövesligehty Radó Szeizmológiai Obszervatórium bejegyzése szerint több településről is érkezett bejelentés, károkról egyelőre nem tudni.

Földrengés Nagykanizsa körzetében 2026. május 13. 18:16 körül földregést mértek Nagykanizsa térségében.

Rázkódott a zalai Föld: földrengés Magyarországon

Nagykanizsáról kettő, Zalaverenyéről egy, Fűzvölgyől egy bejelentés érkezett szerda este arról, hogy földrengés volt a térségben. A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium bejegyzése szerint 2,4-es volt a rengés magnitúdója.

Károkról eddig nem érkezett jelentés.

Ebben a hónapban nem ez az első földrengés Magyarországon: május 5-én 4,1-es magnitúdójú rengést mértek a Horvát-szerb határon, amit Pécsett is érezni lehetett. Legutóbb április közepén volt olyan földrengés, aminek hazánkban volt az epicentruma, azt Bolhó közelében mérték. 2026 áprilisában összesen 26 rengést regisztráltak a Kárpát-medencében.

Az obszervatórium arra kéri a lakosokat, hogy akik érezték a földrengést, töltsenek ki egy kérdőívet.

