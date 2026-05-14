A hűtőmágnesek tényleg pörgetik a villanyórát? A szakértők árulták el, mi az igazság

A hűtőmágnesekkel kapcsolatban rengeteg furcsa állítás terjed az interneten és a hétköznapi beszélgetésekben is. Az áramszámla emelkedése miatt sokan szeretnék tudni, valóban befolyásolhatják-e ezek az apró tárgyak a hűtő működését és fogyasztását.

A hűtőmágnesek miatt magasabb lehet az áramszámla? Pörgetik a villanyórát?

Kevés olyan hétköznapi tárgy van, ami annyira hozzátartozik egy otthon hangulatához, mint a hűtőmágnes. Nyaralások emlékei, vicces idézetek, családi ajándékok vagy gyerekrajzok, sokaknál szinte teljesen eltűnik alattuk a hűtőszekrény ajtaja. Éppen ezért újra és újra felbukkan egy furcsa kérdés: vajon a hűtőmágnesek növelik az áramfogyasztást?

Az interneten rengeteg tévhit kering erről, de a szakértők szerint a válasz egyszerű: normál körülmények között a hűtőmágnesek egyáltalán nem pörgetik a villanyórát.

A szakértők szerint nincs ok az aggodalomra

Energetikai szakemberek és hűtőszekrény-gyártók egyaránt azt állítják, hogy a hagyományos hűtőmágnesek hatása gyakorlatilag mérhetetlen. Az ilyen mágnesek mágneses tere rendkívül gyenge, ráadásul még a hűtő ajtaján sem igazán hatol át, így nincs érdemi befolyása a készülék működésére.

Egy energiaszolgáltató szakértője szerint már maga a feltételezés is téves, hogy néhány apró mágnes növelné a fogyasztást. Bár az elektromos áram és a mágneses mezők között valóban létezik kapcsolat, a hűtőmágnesek által kibocsátott mező annyira gyenge, hogy a fogyasztásban nem okoz változást.

Mikor lehet mégis probléma?

Elméletileg létezik egyetlen eset, amikor a mágnesek tényleg növelhetik az energiafogyasztást: ha akadályozzák a hűtő ajtajának rendes záródását.

Ha például egy mágnes beszorulna az ajtó és a keret közé, akkor a hűtő nem zárna megfelelően, a hideg levegő pedig kiszökne. Ilyenkor a készülék többet dolgozna, ami valóban magasabb fogyasztást eredményezne. A valóságban azonban ez rendkívül ritka.

Sokan viccelődnek azzal is, hogy túl sok mágnes esetén lógni kezd majd a hűtőajtó.

Elméletben ez sem lehetetlen, de ehhez már annyi mágnes kellene, hogy az inkább művészeti installáció lenne, mint hétköznapi dekoráció.