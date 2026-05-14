Egyre nagyobb lehet a gond Harry hercegéknél: Meghan Markle próbálja megmenteni a család vagyonát

Meghan Markle állítólag egyre nagyobb nyomás alatt próbálja fenntartani családja fényűző kaliforniai életét. Amerikai lapértesülések szerint a sussexi hercegi pár pénzügyi helyzete korántsem olyan stabil, mint azt sokan gondolják, és a család bevételeinek jelentős részét jelenleg Meghan biztosítja.

Meghan Markle most mindent bevethet, hogy fenntartsák a montecitói áloméletet

Meghan Markle egyedül próbálja fenntartani a luxuséletet

A Page Six forrásai szerint a hercegné most minden erejével az As Ever nevű életmódmárkájának építésére koncentrál, különösen azután, hogy áprilisban megszakadt együttműködése a Netflixszel. A lap szerint a streamingóriás azért döntött a partnerség lezárása mellett, mert a With Love, Meghan című műsor nem kapott harmadik évadot. Bennfentesek szerint Meghan úgy érezte, hogy az egész projekt terhe szinte teljes egészében rá hárult, ami állítólag a Netflix munkatársai között is feszültséget okozott.

A források szerint a sussexieknek évente legalább 6 millió dollárra van szükségük ahhoz, hogy fenn tudják tartani életüket a kaliforniai Montecitóban.

Ebből nagyjából 3 millió dollárt kizárólag a család biztonsági költségei emésztenek fel. Emellett továbbra is fizetik a mintegy 15 millió dollárt érő birtokuk jelzáloghitelét is. A házaspár két gyermekével, Archieval és Lilibettel él az exkluzív környéken.

Meghan Markle divatplatformmal és üzleti kapcsolatokkal erősíti a birodalmát

A cikk szerint Meghan környezetében több befolyásos és vagyonos nő is támogatja üzleti törekvéseit. Közéjük tartozik például Lauren Sánchez Bezos, valamint közeli barátnője, az IT Cosmetics alapítója, Jamie Kern Lima is. Jamie Kern Lima tavaly nyáron magángéppel vitte Meghant a Hamptonsban megrendezett G9 Ventures Summer Summit eseményre, amelyet Amy Griffin befektető szervezett. Az utazásra nem sokkal azelőtt került sor, hogy Meghan hivatalosan is elindította üzleti projektjeit.

A hercegné nemrég az AI-alapú divatplatformhoz, a OneOffhoz is csatlakozott befektetőként és kiemelt szereplőként. Az oldalon saját válogatásokat állít össze, így a rajongók megvásárolhatják az általa viselt ruhadarabokat és összeállításokat, köztük az ausztráliai útján látott szetteket is. A platform vezetője szerint Meghan indulása után három nap alatt több mint egymillió megtekintést értek el az oldalán szereplő ruhák: a lap szerint több mint húsz termék rövid időn belül elfogyott.

Az ausztráliai látogatása során Meghan egy exkluzív női hétvégét is szervezett Sydneyben, amelyre a résztvevők akár 3199 dollárt is fizettek, annak ellenére, hogy a hercegné állítólag mindössze két órát töltött az eseményen.

Újra Hollywood felé fordulhat Meghan Markle?

Mindeközben egyre több pletyka kering arról is, hogy Meghan visszatérne a színészethez. A korábbi Suits-sztár nemrég rövid cameo-szerepet vállalt a készülő Close Personal Friends című filmben, és amerikai lapok szerint újra rendszeres televíziós munkát kereshet. A sussexi párhoz közel álló források azonban tagadták, hogy Meghan aktívan szerepekre vadászna.