Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 14., csütörtök Bonifác

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
örömhír

Dupla öröm: két baba érkezik Szabó Zsófiék családjába

örömhír Szabó Zsófi gyermekáldás
Rideg Léna
2026.05.14.
Mi lehetne nagyobb öröm egy érkező kisbabánál? Talán csak az, ha egyszerre kettő érkezik a családba. Lapértesülések szerint most pontosan ilyen boldog időszakot élhet át Szabó Zsófi és szerettei, hiszen két baba érkezésére is készülnek.

Szabó Zsófi életében most minden a helyére kerülni látszik: a műsorvezetőre hosszú idő után ismét rátalált a boldogság, ráadásul a családban hamarosan kétszeres örömre is készülhetnek. Lapértesülések szerint ugyanis nemcsak Zsófi vár babát, hanem az öccse párja is gyermeket hord a szíve alatt.

Boldog időszakot élhet most Szabó Zsófi, akinek családjába hamarosan két kisbaba is érkezhet.
Boldog időszakot élhet most Szabó Zsófi, akinek családjába hamarosan két kisbaba is érkezhet.
Forrás: TV2

Szabó Zsófi családja hamarosan két új taggal bővül

A televíziós mögött mozgalmas időszak áll magánéleti szempontból, az elmúlt években több kapcsolata is zátonyra futott. Úgy tűnik azonban, hogy most egy olyan társ mellett találta meg a nyugalmat, akivel komoly jövőt tervez. Ahogy arról mi is hírt adtunk, Zsófi jelenlegi párja egy szír származású üzletember, akivel már évek óta alkotnak egy párt, kapcsolatukat azonban mindvégig igyekeztek távol tartani a nyilvánosságtól.

A párost először még 2023-ban fotózták együtt egy külföldi utazás során, később pedig egy-egy elejtett megjegyzésből lehetett arra következtetni, hogy Zsófi életében fontos szerepet tölt be a férfi. Bár a műsorvezető következetesen óvja a magánéletét, korábban már utalt arra, hogy stabil és támogató háttér veszi körül a mindennapokban. Úgy tudni, Szabó Zsófi és szerelme össze is házasodtak, hamarosan pedig megszületik közös gyermekük.

A boldogságot tovább fokozza, hogy testvére, Gyula családjába is hamarosan kisbaba érkezik, így a Szabó család egyszerre két új jövevényt is ünnepelhet majd a közeljövőben.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Mintha Paul Walker nézne vissza: a színész lánya, Meadow Walker ellopta a show-t Cannes-ban – Fotó

A Halálos iramban sztárjai a franchise 25. évfordulóját ünnepelték együtt, de a legtöbb tekintet ezúttal Paul Walker lányára, Meadow Walkerre szegeződött.

Nagy a baj? Azbesztet találtak népszerű hazai tavaknál, több területet lezártak

Sokan pihenésre és kikapcsolódásra érkeznek ezekhez a népszerű hazai tavakhoz, most azonban figyelmeztetést adtak ki a hatóságok. Az érintett helyszíneken azbeszt jelenlétét mutatták ki, ezért több korlátozást is bevezettek.

Testvérét gyászolja Sharon Stone: szívszaggató posztban búcsúzott imádott bátyjától

Újabb fájdalmas veszteség érte a világhírű színésznő családját. Sharon Stone 74 éves bátyja, Mike Stone hosszú betegség után hunyt el.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu