Mintha Paul Walker nézne vissza: a színész lánya, Meadow Walker ellopta a show-t Cannes-ban – Fotó

Rideg Léna
2026.05.14.
Megható újraegyesülésnek lehettek tanúi a rajongók a cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegén. A Halálos iramban sztárjai a franchise 25. évfordulóját ünnepelték együtt, de a legtöbb tekintet ezúttal Paul Walker lányára, Meadow Walkerre szegeződött.

A 2026-os cannes-i filmfesztivál különleges pillanatnak adott otthont: a Halálos iramban szereplői és alkotói ismét együtt jelentek meg, hogy megünnepeljék a franchise 25. évfordulóját. A vörös szőnyegen ott volt Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, valamint a néhai Paul Walker lánya, Meadow Walker is. 

Paul Walker lánya, Meadow Walker és Vin Diesel
Paul Walker lánya, Meadow Walker is feltűnt Cannesben

A cannes-i fesztiválon május 13-án éjféli vetítésen mutatták be újra a Halálos iramban első részét, amely eredetileg 2001. június 22-én került a mozikba. Az elmúlt 25 év során a széria igazi globális sikertörténetté vált: a franchise eddig összesen 11 filmmel több mint 7,4 milliárd dolláros bevételt termelt világszerte – írja a People magazin.

A rajongók figyelmének középpontjába ezúttal Meadow Walker került, akiben sokan édesapját látják viszont. Paul Walker a filmsorozat egyik legismertebb karakterét, Brian O’Connert alakította, és a franchise egyik meghatározó arca volt egészen tragikus haláláig.

A színész 2013-ban, 40 éves korában hunyt el egy autóbalesetben, halála pedig nemcsak Hollywoodot, hanem a Halálos iramban rajongóit is mélyen megrázta. Lánya azóta több alkalommal is részt vett a franchise-hoz kapcsolódó eseményeken, és szoros kapcsolatot ápol édesapja egykori kollégáival, valamint keresztapjával, Vin Diesellel.

A cannes-i jubileumi eseményen a stáb tagjai közösen tisztelegtek Paul Walker emléke előtt, miközben a franchise jövőjéről is szó esett. A tervek szerint a Fast Forever című új film 2028-ban kerül majd a mozikba.

CANNES, FRANCE - MAY 13: (L-R) Michelle Rodriguez, Meadow Walker, Vin Diesel, Jordana Brewster and Neal H. Moritz pose during "The Fast And The Furious" photocall at the 79th annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 13, 2026 in Cannes, France. (Photo by Lionel Hahn/Getty Images)
Ki Meadow Walker?

Meadow Walker ma már nemcsak néhai édesapja, Paul Walker emléke miatt ismert, hanem saját karrierjének köszönhetően is. Paul Walker lánya 1998-ban született, gyermekkorának nagy részét Hawaiin töltötte édesanyjával, Rebecca Soterosszal, később azonban Los Angelesbe költözött, hogy közelebb legyen az apjához. A színész korábban többször is arról beszélt, mennyire megváltoztatta az életét, amikor lánya hozzá költözött.

Paul Walker 2013-ban, 40 éves korában halt meg autóbalesetben. Meadow Walker 2015-ben indított jogi eljárást a Porsche ellen édesapja halála miatt. A kereset szerint a balesetben érintett Porsche Carrera GT nem rendelkezett olyan biztonsági megoldásokkal, amelyek megakadályozhatták volna a tragédiát, vagy legalább növelhették volna Paul Walker túlélési esélyeit.

A színész lánya Paul Walker halála óta is aktívan őrzi az emlékét: 2015-ben létrehozta a The Paul Walker Foundation alapítványt, amely fiatalokat és környezetvédelmi ügyeket támogat. Meadow sikeres modellkarriert épített fel, dolgozott többek között a Givenchy Beauty arca­ként, és olyan divatházak kifutóján is megjelent, mint az Alexander McQueen vagy a Proenza Schouler.

A Halálos iramban családjához továbbra is szoros kapcsolat fűzi. Keresztapja Vin Diesel, aki Meadow 2021-es esküvőjén az oltárhoz is kísérte őt. A modell 2023-ban rövid cameo-szerepben maga is feltűnt a Fast X című filmben, amelyről azt mondta: számára ez egy különleges módja volt annak, hogy tisztelegjen édesapja öröksége előtt. Közösségi oldalain rendszeresen oszt meg régi fotókat és videókat Paul Walkerről, akit ma is a legjobb barátjaként emleget.

