Mintha Paul Walker nézne vissza: a színész lánya, Meadow Walker ellopta a show-t Cannes-ban – Fotó

A 2026-os cannes-i filmfesztivál különleges pillanatnak adott otthont: a Halálos iramban szereplői és alkotói ismét együtt jelentek meg, hogy megünnepeljék a franchise 25. évfordulóját. A vörös szőnyegen ott volt Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, valamint a néhai Paul Walker lánya, Meadow Walker is.

Paul Walker lánya, Meadow Walker és Vin Diesel

Forrás: Corbis Entertainment

Paul Walker lánya, Meadow Walker is feltűnt Cannesben

A cannes-i fesztiválon május 13-án éjféli vetítésen mutatták be újra a Halálos iramban első részét, amely eredetileg 2001. június 22-én került a mozikba. Az elmúlt 25 év során a széria igazi globális sikertörténetté vált: a franchise eddig összesen 11 filmmel több mint 7,4 milliárd dolláros bevételt termelt világszerte – írja a People magazin.

A rajongók figyelmének középpontjába ezúttal Meadow Walker került, akiben sokan édesapját látják viszont. Paul Walker a filmsorozat egyik legismertebb karakterét, Brian O’Connert alakította, és a franchise egyik meghatározó arca volt egészen tragikus haláláig.

A színész 2013-ban, 40 éves korában hunyt el egy autóbalesetben, halála pedig nemcsak Hollywoodot, hanem a Halálos iramban rajongóit is mélyen megrázta. Lánya azóta több alkalommal is részt vett a franchise-hoz kapcsolódó eseményeken, és szoros kapcsolatot ápol édesapja egykori kollégáival, valamint keresztapjával, Vin Diesellel.

A cannes-i jubileumi eseményen a stáb tagjai közösen tisztelegtek Paul Walker emléke előtt, miközben a franchise jövőjéről is szó esett. A tervek szerint a Fast Forever című új film 2028-ban kerül majd a mozikba.

Forrás: Getty Images Europe

Ki Meadow Walker?

Meadow Walker ma már nemcsak néhai édesapja, Paul Walker emléke miatt ismert, hanem saját karrierjének köszönhetően is. Paul Walker lánya 1998-ban született, gyermekkorának nagy részét Hawaiin töltötte édesanyjával, Rebecca Soterosszal, később azonban Los Angelesbe költözött, hogy közelebb legyen az apjához. A színész korábban többször is arról beszélt, mennyire megváltoztatta az életét, amikor lánya hozzá költözött.

Paul Walker 2013-ban, 40 éves korában halt meg autóbalesetben. Meadow Walker 2015-ben indított jogi eljárást a Porsche ellen édesapja halála miatt. A kereset szerint a balesetben érintett Porsche Carrera GT nem rendelkezett olyan biztonsági megoldásokkal, amelyek megakadályozhatták volna a tragédiát, vagy legalább növelhették volna Paul Walker túlélési esélyeit.