Létezik egy szleng, mely az angol nyelvterületről indult, mára pedig az egész világot meghódította: a Karen-jelenség. De ki az a Karen? Ő az a középosztálybeli, lekezelő, mindenkit kioktató és fennhéjázó nő, aki nem átall visszaélni a „vendégnek mindig igaza van” elvével. Hibáit soha nem ismeri el, mindenért másokat okol, úgy érzi, a világ tartozik neki, mely személyiségjegyek bizonyos csillagjegyeknél zavaróan gyakoriak. Lássuk hát a zodiákus Karen-típusait!

Forrás: Shutterstock

Kozmikus menedzserek réme: Karen típusú csillagjegyek

Nők és férfiak, idősek és fiatalok – bárki lehet Karen, a lényeg a viselkedés. Bizonyos csillagjegyek fokozott kozmikus hajlamokról tanúskodnak.

Oroszlán csillagjegy

Elvárják, hogy az egész világ körülöttük forogjon, lételemük a versengés, mindent túldramatizálnak, egójuk tárolására külön raktárhelyiséget kell bérelniük. Az Oroszlán csillagjegy személyisége mintha direkt egy félhosszú, melírozott Karen-frizuráért kiáltana. Ha ez nem lenne elég veszélyes, önteltségük, arroganciájuk, állandó főnökösödésük és sértődékenységük miatt még a legbarátságosabb eladók is összerezzennek, ha becsörtetnek egy üzletbe, gyakran élnek a passzív agresszió eszközével.

Szűz csillagjegy

Az élő fába is belekötő, elviselhetetlenül maximalista Szüzek figyelmét semmilyen apró részlet nem kerüli el, ember legyen a talpán, aki meg akar felelni lehetetlen elvárásaiknak. A csillagjegyek ezen Karen típusa ráadásul minden alkalmat megragad arra, hogy kifejtse rosszallását, amin az sem segít, hogy rendkívül rugalmatlanok, kicsinyesek. Hogyha nem lennének altatásban, valószínűleg még a sebészt is kioktatnák a sebvarrás rejtelmeiről. Kell még ezt ragozni?

Skorpió csillagjegy

Ennek a félreértett csillagjegynek Karen-faktora szélsőséges, impulzív viselkedésében keresendő. Ugyanis roppant kritikus, könnyen haragra gerjed, erős az igazságérzete, aminek előszeretettel hangot is ad. A legkisebb kellemetlenségért is bosszút áll, mindenkire féltékeny, amikor úgy érzi, támadást intéztek személye ellen, rögtön visszatámad. Amikor pedig nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy azt ő elképzelte, akkor a hisztitől kezdve a nyers, udvariatlan kioktatásig bármilyen forgatókönyv előfordulhat. Ennél fogva a Skorpiók telefonkönyvében az ügyfélszolgálatok számai a gyorshívón vannak.

Karenek a horoszkóp szerint Persze az, hogy ki milyen személyiségjegyeket hordoz magán az asztrológiai elemzés szerint, még nem jelenti azt, hogy az illető a gyakorlatban is Karenné válik. Ugyanis az aszcendens, személyes élmények és még ezer más tényező befolyásolhatja a viselkedést.

Fedezd fel a csillagjegyek titkait: