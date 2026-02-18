Csillagjegyek a legönteltebbtől a legszerényebbig – Te melyik oldalt erősíted?

Ki az, aki szerint mindig neki van igaza, és ki az, aki akkor is hallgat, amikor ragyoghatna? Csillagjegyed meglepően sokat elárul arról, hogyan kezeled a dicséretet, a rivaldafényt és a saját fontosságodat. Ez a rangsor nem simogat, de annál szórakoztatóbb tükröt tart eléd. Készen állsz belenézni?

Csillagainkban a hiba ... Egó kontra szerénység, a csillagjegyek szerint.

Forrás: Shutterstock

Az elemek mindent elárulnak : a tüzes csillagjegyek (Kos, Oroszlán, Nyilas) ösztönösen nagyobb egóval működnek, míg a vizes jegyek érzelmesebbek, empatikusabbak, ezért kevésbé helyezik magukat előtérbe.

: a tüzes csillagjegyek (Kos, Oroszlán, Nyilas) ösztönösen nagyobb egóval működnek, míg a vizes jegyek érzelmesebbek, empatikusabbak, ezért kevésbé helyezik magukat előtérbe. Az uralkodó bolygó számít : a Nap uralma alatt álló jegyek természetesen ragyogni akarnak, míg a Hold vagy a Neptunusz hatása inkább háttérbe húzódó, önfeláldozó működést hoz.

: a Nap uralma alatt álló jegyek természetesen ragyogni akarnak, míg a Hold vagy a Neptunusz hatása inkább háttérbe húzódó, önfeláldozó működést hoz. Az egó védekezés is lehet: bizonyos csillagjegy esetében a nagy egó nem hiúság, hanem páncél – így próbálják megóvni magukat a kritikától és a bizonytalanságtól.



Főszereplő vagy csendes megfigyelő? Így viselkednek a csillagjegyek

Valljuk be: mindannyian ismerünk valakit, aki imád a reflektorfényben fürdeni – és olyat is, aki akkor is hátrébb lép, amikor végre őt illetné az elismerés. Az asztrológia szerint ebben bizony a csillagjegyünknek is lehet szerepe. De mielőtt bárki megsértődne: az „önteltség” itt nem feltétlenül rossz tulajdonság, ahogy a „szerénység” sem mindig erény. Inkább két véglet, amelyek között mindannyian egyensúlyozunk. Lássuk, hogyan sorakoznak fel a csillagjegyek – a legönteltebbtől a legszerényebbig. Készen állsz megtalálni magad?

1. Oroszlán – A trón örököse

Ha valaki tudja, hogy ő a főszereplő, az az Oroszlán. Nem azért, mert másokat lenézne, hanem mert egyszerűen hisz magában. Szereti, ha csodálják, ha figyelnek rá, ha elismerik. Öntelt? Néha. Karizmatikus? Mindig. Az Oroszlán arra tanít minket, hogy nem bűn ragyogni.

2. Kos – Én előbb, kérlek

A Kos ösztönös, tüzes és határozott. Nem kér engedélyt, megy előre, és közben nem sokat foglalkozik azzal, ki mit gondol róla. Ez kívülről önközpontúságnak tűnhet, de valójában inkább bátor önérvényesítés. A Kos emlékeztet: néha muszáj magunkat választani.

3. Ikrek – Én? De hát minden érdekes!

Az Ikrek nem klasszikusan öntelt, inkább önmaga legnagyobb rajongója – gondolatban, szavakban, történetekben. Szeret beszélni, megosztani, reflektálni. Ha túlzásba esik, úgy tűnhet, mintha mindig róla szólna minden, de valójában csak kapcsolódni akar.

4. Skorpió – Titkos felsőbbrendűség

A Skorpió nem henceg, nem kér figyelmet – ő tudja, hogy erős. Mélyen belül néha felsőbbrendűnek érzi magát, de ezt ritkán mutatja. Az önteltsége csendes, belső, és gyakran önvédelemből fakad.

5. Bika – Tudom, mit érek

A Bika magabiztos, stabil, tisztában van az értékeivel. Nem kiabálja világgá, de nem is kicsinyli le magát. Ha önérzetes, az inkább egészséges önbecsülés, mint hiúság. Ő az arany középút egyik őre.

6. Mérleg – Te fontos vagy… és én is

A Mérleg szeret tetszeni, de nem önmagáért, hanem a harmóniáért. Néha hajlamos túl sokat foglalkozni azzal, hogyan látják, de ez nem önteltség, inkább megfelelési vágy. Finom egyensúlyban tartja az „én”-t és a „mi”-t.

7. Nyilas – A világ fontosabb, mint az egó

A Nyilas nagyban gondolkodik. Eszmék, utazás, szabadság – az egója gyakran háttérbe szorul a nagyobb igazságok mögött. Ha magabiztos is, ritkán önző. Inkább lelkes, mint öntelt.

8. Vízöntő – Nem én, az ügy

A Vízöntő különleges, és ezt tudja is – de nem kér érte tapsot. Őt az eszmék, az emberek, a jövő érdekli. Ha kilóg a sorból, az nem hiúság, hanem következetesség. Az egó nála másodlagos.

9. Szűz – Önkritika mindenek felett

A Szűz ritkán dől hátra elégedetten. Mindig talál valamit, amin javítani lehet – főleg önmagán. Az önteltség szinte ismeretlen fogalom számára, helyette gyakran túlzott szerénységgel küzd.

10. Bak – Csendes eredmények

A Bak nem beszél, csinál. Az eredményeiért nem kér dicséretet, sőt, néha zavarba is jön tőle. Az önértékelése belülről jön, nem a külvilág visszajelzéseiből.

11. Rák – Mások előbb

A Rák empatikus, gondoskodó, gyakran saját igényeit is háttérbe szorítja másokért. Ha önmagára gondol, sokszor bűntudata van miatta. Az önteltség nagyon távol áll tőle.

12. Halak – Az egó feloldódása

A Halak a lista legszerényebbje. Empatikus, együttérző, sokszor észrevétlen. Hajlamos háttérbe húzódni, még akkor is, ha lenne mit megmutatnia. Ő arra tanít, hogy a gyengédség is erő.

És te? Öntelt vagy szerény vagy? Vagy – mint a legtöbben – a kettő között lavírozol? A csillagjegyünk csak egy iránytű, nem végzet. Néha jól jönne egy kis Oroszlán-féle ragyogás, máskor egy adag Halak-alázat. A kérdés csak az: ma melyik oldaladat erősíted?

