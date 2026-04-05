Zodiákus jegyek az online térben: ezek a csillagjegyek bármit megtennének egyetlen lájkért

Az asztrológia szerint bizonyos csillagjegyek különösen vágynak a figyelemre és az elismerésre. Számukra a közösségi média egy eszköz, amellyel visszajelzést kaphatnak másoktól. Mutatjuk, mely csillagjegyek függnek legjobban a lájkoktól!

Az állatövi jegyünk nem csak a jellemünkről árulkodik, elemzésével megtudhatjuk, milyen függőségek kialakulására vagyunk hajlamosak. Közösségimédia-függőségről akkor beszélhetünk, amikor a socialmedia-oldalak böngészése általános szokássá válik és a lájkokban méri valaki, hogy mennyire ismerik el vagy kedvelik őt az emberek. Íme azok a csillagjegyek, akik különösen hajlamosak erre!

Rák

A Rák jegy szülöttei érzelmesek és gondoskodóak. A közösségi médiát gyakran arra használják, hogy másokkal megosszák érzéseiket és fontos pillanataikat. Posztjaik gyakran meghatóak vagy inspirálóak, de a céljuk valójában az, hogy érzelmi kötődést alakítsanak ki követőikkel és ezáltal pozitív visszacsatolást kapjanak.

Skorpió

A Skorpió jegy rendkívül intenzív és szenvedélyes. Posztjaik titokzatosak, sokszor provokatívak, és könnyen felkeltik mások figyelmét. Ezek a sokszor megosztó posztok arra szolgálnak, hogy felkeltsék a figyelmet, ugyanis ebben aztán lubickolnak – nekik nem számít, hogy negatív vagy pozitív a vélemény, a lényeg, hogy figyeljenek rájuk.

Ikrek

Az Ikrek rendkívül társaságkedvelő és kíváncsi, szeret folyamatosan új dolgokat tanulni és új embereket megismerni. Attól függetlenül, hogy extrovertált, nagyon szociális és szívesen cserél ötleteket másokkal. Imád utazni, és egy igazi társas kaméleon, aki könnyedén beszélget és tart kapcsolatot bárkivel online is – és ezt nem győzi a közösségi média felületén megosztani.

Oroszlán

Az Oroszlán jegy szülöttei magabiztosak, szenvedélyesek, és imádják a figyelmet. Számukra kulcsfontosságú, hogy mások elismerjék őket, ezért a közösségi médiában csak a legjobb fotókat és posztokat teszik ki. Nem engedik, hogy bárki rossz fényben tüntesse fel őket, a lájkok és a kommentek számukra a siker mércéjét jelentik.