Horoszkóp a nagy napra: ilyen esküvő illik hozzád a csillagjegyed szerint

Az esküvőszervezés izgalmas, de sokszor stresszes feladat, hiszen mindenki a tökéletes nagy napról álmodik. De mi van akkor, ha a válasz már benned van? Az esküvői horoszkóp segíthet abban, hogy megtaláld azt a stílust, hangulatot és helyszínt, ami igazán passzol hozzád és a személyiségedhez. Milyen esküvő illik hozzád? Mutatjuk!
Esküvői horoszkóp – Így válaszd ki a hozzád illő nagy napot
Az esküvői horoszkóp megmutatja, milyen típusú menyasszony vagy, és milyen esküvő tesz igazán boldoggá. Míg egyes jegyek a nagy, látványos lakodalmakat imádják, mások inkább a meghitt, szűk körű ünneplésben találják meg az örömüket. Ha a csillagok útmutatását követed, könnyebb lesz dönteni a részletekről.
Kos (március 21. – április 19.)
A tűz elem szülötteként szereted a spontán dolgokat, ezért az esküvőszervezésre sem szánsz hónapokat. Nem vonzanak a több száz fős, klasszikus lakodalmak, inkább szűk családi és baráti körben ünnepelnél. Csak az számít, hogy akiket igazán szeretsz, ott legyenek életed legszebb napján. A helyszínben sem vagy válogatós: lehet egy egyszerű étterem vagy egy táncos-mulatós hely is, sőt, akár egy nyaralás alatt, a strandon is kimondhatjátok az igent.
Bika (április 20. – május 20.)
Imádod a romantikát és a meghitt pillanatokat, ezért fontos számodra a hagyományos, klasszikus esküvő. Ha házasodni készülsz, biztosan hatalmas lánybúcsút tartasz, a ruhád klasszikus fehér lesz, és többemeletes tortát rendelsz. Hogy minden gördülékenyen menjen, még vőfélyt is hívsz. A helyszín kiválasztásánál pedig az a legfontosabb, mennyire romantikus.
Ikrek (május 21. – június 20.)
Imádod a hajnalig tartó, több száz fős lakodalmakat. Mivel egy ilyen esküvő megszervezése rengeteg feladattal jár, érdemes esküvőszervezőre bízni az előkészületeket. Amíg ő mindent kézben tart, te a vendéglistával foglalkozhatsz. Minél több ember ünnepel veled, annál jobban érzed magad – nálad tényleg csak a pénztárca szab határt.
Rák (június 21. – július 22.)
Számodra a meghittség és a család a legfontosabb, így nem is kérdés, hogy a kapcsolatod házassággal teljesedik ki. Már régóta erre a napra készülsz, ezért szeretnéd, ha minden tökéletes lenne. Mindent kézben tartasz, sok a teendőd, de nem zavar. Nem az számít, hányan vannak jelen, hanem hogy a szeretteid ott legyenek. Egy kedves, meghitt szálloda lenne számodra az ideális helyszín.
Oroszlán (július 23. – augusztus 22.)
Ez a nap neked való: minden szem rád szegeződik, és ezt imádod. A lánybúcsúd is különleges, tele élményekkel. Az esküvődön minden apró részletre odafigyelsz, és fontos számodra, hogy a vendégek is jól érezzék magukat. Nagyvonalú házigazda vagy, ezért akár szállást is biztosítanál mindenkinek egy hotelben vagy vendégházban.
Szűz (augusztus 23. – szeptember 22.)
Az ízlésesség és a letisztultság a legfontosabb számodra. Nem vágysz túlzó lánybúcsúra, inkább egy nyugodt vacsorát és beszélgetést választasz a barátnőiddel. Az esküvőszervezést nem szívesen adod ki a kezedből, inkább mindent te intézel. A ruhád egyszerű, elegáns és klasszikus lesz – pont ettől lesz igazán különleges.
Mérleg (szeptember 23. – október 22.)
Számodra a harmónia mindennél fontosabb, így az esküvődön is minden apró részletre figyelsz. A virágok, a dekoráció, az ültetési rend – mindennek tökéletesnek kell lennie. Hajlamos vagy túlgondolni a szervezést, de csak azért, mert szeretnéd, ha mindenki jól érezné magát. Szíved szerint mindenkit meghívnál, akivel valaha jó kapcsolatban voltál.
Skorpió (október 23. – november 21.)
Csak akkor házasodsz, ha biztos vagy a kapcsolatod stabilitásában. Nem szereted a felszínes kapcsolódásokat, ezért csak azokat hívod meg, akik igazán fontosak számodra. Nem vágysz nagy felhajtásra, inkább egy szűk körű, intim esküvőt képzelsz el, akár egy eldugott helyszínen, ahol zavartalanul ünnepelhettek.
Nyilas (november 22. – december 21.)
Nem sajnálod az energiát és a pénzt: mindent megvalósítasz, amit megálmodsz. Nagy a baráti köröd és a családod, így tágas helyszínt választasz, ahol mindenki elfér. Imádod a bulit és a kalandokat, ezért a lakodalom is hajnalig tartó, emlékezetes esemény lesz – akár különleges fellépőkkel.
Bak (december 22. – január 19.)
Számodra az esküvő klasszikus és hagyományos. A lánybúcsút inkább elegáns környezetben képzeled el, nem harsány buliként. A ruhád kiválasztása is tudatos: minőségi, nemes anyagból készült darabot szeretnél. Nem rajongsz a meglepetésekért és a túlzott felhajtásért, inkább egy kisebb, bensőséges esküvőt választasz, ahol a hangulat és a beszélgetések dominálnak.
Vízöntő (január 20. – február 18.)
Fontos számodra a szabadság, ezért alaposan átgondolod az elköteleződést. Nem szereted a hagyományos megoldásokat, inkább valami különlegesre vágysz: például egy tengerparti esküvőre. Ha ez nem megoldható, akkor is igyekszel egyedi stílusban megszervezni a nagy napot.
Halak (február 19. – március 20.)
Ha elképzeled az esküvődet, egy mesébe illő, romantikus jelenet jelenik meg előtted. Bár sok a teendő, nehezen állítasz fel pontos tervet, így néha káosznak tűnhet a szervezés. De nem aggódsz – végül minden a helyére kerül. A romantikus, akár szabadtéri helyszínek állnak hozzád a legközelebb.
Az esküvői horoszkóp nem szabályokat ad, hanem inspirációt. Segít abban, hogy olyan esküvőt tervezz, ami valóban rólad szól – legyen szó egy mesés szabadtéri szertartásról vagy egy elegáns, klasszikus lagziról. Ha a saját személyiségedet követed, garantáltan emlékezetes lesz a nagy nap. A horoszkóp azt is megmutathatja, milyen lesz a házasságod. Ha pedig kezd körvonalazódni, hogy milyen legyen a nagy nap, kész vagy belevágni az előkészületekbe, akkor mentsd el az esküvői szervezési kisokosunkat, ami minden fontos teendőt tartalmaz pontokba szedve.
