Horoszkóp a nagy napra: ilyen esküvő illik hozzád a csillagjegyed szerint

Az esküvőszervezés izgalmas, de sokszor stresszes feladat, hiszen mindenki a tökéletes nagy napról álmodik. De mi van akkor, ha a válasz már benned van? Az esküvői horoszkóp segíthet abban, hogy megtaláld azt a stílust, hangulatot és helyszínt, ami igazán passzol hozzád és a személyiségedhez. Milyen esküvő illik hozzád? Mutatjuk!

Esküvői horoszkóp – Segít, hogy megtaláld a tökéletes stílust a nagy napra!

Esküvői horoszkóp – Így válaszd ki a hozzád illő nagy napot

Az esküvői horoszkóp megmutatja, milyen típusú menyasszony vagy, és milyen esküvő tesz igazán boldoggá. Míg egyes jegyek a nagy, látványos lakodalmakat imádják, mások inkább a meghitt, szűk körű ünneplésben találják meg az örömüket. Ha a csillagok útmutatását követed, könnyebb lesz dönteni a részletekről.

Kos (március 21. – április 19.)

A tűz elem szülötteként szereted a spontán dolgokat, ezért az esküvőszervezésre sem szánsz hónapokat. Nem vonzanak a több száz fős, klasszikus lakodalmak, inkább szűk családi és baráti körben ünnepelnél. Csak az számít, hogy akiket igazán szeretsz, ott legyenek életed legszebb napján. A helyszínben sem vagy válogatós: lehet egy egyszerű étterem vagy egy táncos-mulatós hely is, sőt, akár egy nyaralás alatt, a strandon is kimondhatjátok az igent.

Bika (április 20. – május 20.)

Imádod a romantikát és a meghitt pillanatokat, ezért fontos számodra a hagyományos, klasszikus esküvő. Ha házasodni készülsz, biztosan hatalmas lánybúcsút tartasz, a ruhád klasszikus fehér lesz, és többemeletes tortát rendelsz. Hogy minden gördülékenyen menjen, még vőfélyt is hívsz. A helyszín kiválasztásánál pedig az a legfontosabb, mennyire romantikus.

Ikrek (május 21. – június 20.)

Imádod a hajnalig tartó, több száz fős lakodalmakat. Mivel egy ilyen esküvő megszervezése rengeteg feladattal jár, érdemes esküvőszervezőre bízni az előkészületeket. Amíg ő mindent kézben tart, te a vendéglistával foglalkozhatsz. Minél több ember ünnepel veled, annál jobban érzed magad – nálad tényleg csak a pénztárca szab határt.

Rák (június 21. – július 22.)

Számodra a meghittség és a család a legfontosabb, így nem is kérdés, hogy a kapcsolatod házassággal teljesedik ki. Már régóta erre a napra készülsz, ezért szeretnéd, ha minden tökéletes lenne. Mindent kézben tartasz, sok a teendőd, de nem zavar. Nem az számít, hányan vannak jelen, hanem hogy a szeretteid ott legyenek. Egy kedves, meghitt szálloda lenne számodra az ideális helyszín.