Bosszant a darázsfészek? Így szabadulhatsz meg tőle a legbiztonságosabban

Van egy repülő rovar, amit nem a virágok vonzanak, hanem a grillezett húsok. Bizony ők azok, akik már egymaguk is képesek tönkre tenni egy kerti partit. De mi a helyzet akkor, ha úgy döntenek, hogy a közeledben vernek tábort? Most felfedjük a darázsfészek eltávolítása mögötti veszélyeket, és megosztjuk azt a házi módszert, amit egy szakértő validált.

A darázsfészek eltávolítása mindig rejt veszélyt, hiszen a rovarok nagyon agresszívan védik az otthonukat.

Forrás: Shutterstock

Darázsfészek eltávolítása házilag, biztonságosan Elsőként bizonyosodj meg arról, hogy valóban veszélyt jelent rád, a családodra vagy háziállatodra a darázsfészek.

A legjobb, ha szakembert hívsz, ugyanis a darazsak nagyon agresszívan védik az otthonukat.

Használj védőfelszerelést és a fészket lezáró darázsirtó habot.

Miután megszabadultál a fészektől, alaposan mosd át a környékét, hogy elejét vedd egy újabb darázsépítkezésnek.

Vannak virágok, amikkel a kertünkbe vonzhatjuk a pillangókat és a szorgalmas méheket, de van egy rovar, amit egyikünk se szeretne az otthona környékén látni. Ezek a csíkos kis lények még a hangyáknál is bosszantóbbak, a darázscsípés fájdalmáról már nem is beszélve. Arról már írtunk, hogy miként tudod a darazsakat a lakásodon kívül tartani, de mi a teendő akkor, ha darázsfészekre bukkansz a kertedben vagy az erkélyeden?

Természetesen a legbiztonságosabb mód, ha a darázsfészek eltávolítása egy szakember vállát nyomja. Fokozottan igaz ez az augusztus és október közötti időszakra, ugyanis ekkor különösen agresszívan védik a kolóniájukat, és nagyobb eséllyel kell darázscsípéssel szembenézned. Van azonban egy módszer, amivel akár te is megszabadulhatsz tőle.

A darázsfészek eltávolítása

Az eső lépés mérlegelni, hogy valóban indokolt-e tőlük megszabadulni. A darázs ugyanis hasznos állat, segít a beporzásban és más rovarpopulációk számának szabályozásában. Abban az esetben érdemes darázsirtáson gondolkodnod, ha a fészkük a kerted forgalmas részén van, vagy ott, ahol könnyen megzavarhatják a játszó gyerekeket, háziállatokat.

Darázsfészek eltávolítása házilag? A legjobb, ha speciális darázsirtóval dolgozol.

Forrás: Shutterstock

Ha tehát arra jutottál, nincs más megoldás, csak a darázsfészek eltávolítása, használj darázsirtó habot. Ez a legbiztonságosabb és egyben leghatékonyabb módja, hogy felszámold a csíkos kolóniát. A House Beautiful szakértője összeállította, pontosan hogyan is csináld.