A Télapu sztárja sokkolta a családosokat: Tim Allen kimondta az igazságot a gyerekeiről

Tim Allen vallomása sok szülőt meglepett, hiszen a színész évtizedeken át a „tökéletes apuka” szerepét testesítette meg a képernyőn. A valóságban azonban saját bevallása szerint hosszú időbe telt, mire megtalálta a helyét apaként.
- Tim Allen meglepő őszinteséggel beszélt arról, hogy fiatalon nem igazán vágyott az apaságra.
- A színész szerint a gyereknevelés számára hosszú, tanulással teli folyamat volt.
- Bevallása alapján korábbi élethelyzetei és problémái is hatással voltak arra, hogyan alakult az apasághoz való viszonya.
- Ezt nyilatkozta a Télapu sztárja!
Tim Allen a gyereknevelésről: „Soha nem akartam igazán apa lenni”
Tim Allen filmjeiben és sorozataiban gyakran édesapa szerepben volt látható, ezért a rajongókat valósággal sokkolta, hogy a színész azt mondta, sokáig nem is akart édesapává válni. A Télapu című film főszereplője egy friss interjúban arról beszélt, hogy amikor fiatal volt, nem érezte magát késznek az apaságra.
Soha nem akartam igazán apa lenni
– vallotta be a színész, aki szerint a gyereknevelés számára folyamatos tanulási folyamat volt.
„A színpadon viccelődöm is ezzel: egyszerűen sosem voltam nagy rajongója a gyerekeknek. Ahogy sokan mondják a szülőségről, rengeteg mindenen keresztülmész, hogy jogosítványt vagy útlevelet kapj, de a gyerekneveléshez nincs semmiféle útmutató. Ez egy folyamat volt, ami közben alakultam és egyre jobban beletanultam” – mondta a Toy Story Buzz Lightyearje, aki a Télapu mellett egy másik híres szerepében, a Házi barkács című sorozatban is egy családapát alakít.
Balatanult a gyereknevelésbe
A sztár első lánya, Katherine még akkor született, amikor Tim Allen életében komoly problémák voltak, és saját bevallása szerint nem mindig volt jelen úgy, ahogy kellett volna. Később azonban a józanság és a családja iránti felelősség teljesen megváltoztatta. „A józanságom mindent megváltoztatott” – mondta a színész, aki már közel három évtizede nem fogyaszt alkoholt. Tim Allen családja végig támogatta a színészt, aki azt is elárulta, hogy két lánya nevelése teljesen más tapasztalat volt számára, mint amit saját gyerekkorából ismert.
A színész szerint a múlt hibái ellenére az apaság végül az egyik legfontosabb része lett az életének. Azonban a rajongók számára különösen meglepő lehetett hallani ilyesmit Tim Allen gyerekeiről, hiszen a színész évtizedeken át a családcentrikus figurák egyik legismertebb megformálója volt.
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