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A Télapu sztárja sokkolta a családosokat: Tim Allen kimondta az igazságot a gyerekeiről

Northfoto - Walt Disney Pictures
váratlan titok apa-lánya Tim Allen Télapu családalapítás Toy Story
Simon Benedek
2026.06.13.
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A Télapu-filmek sztárja és a Toy Story Buzz Lightyearje váratlan kijelentést tett, amin sokan felháborodtak. Tim Allen meglepő őszinteséggel beszélt az apaságról, és elárulta: fiatalabb korában egyáltalán nem vágyott arra, hogy apa legyen.

Tim Allen vallomása sok szülőt meglepett, hiszen a színész évtizedeken át a „tökéletes apuka” szerepét testesítette meg a képernyőn. A valóságban azonban saját bevallása szerint hosszú időbe telt, mire megtalálta a helyét apaként. 

Tim Allen a Télapu című filmben is egy gyerekbarát figurát alakított.
Tim Allen a Télapu című filmben is egy gyerekbarát figurát alakított. 
Forrás: NORTHFOTO
  • Tim Allen meglepő őszinteséggel beszélt arról, hogy fiatalon nem igazán vágyott az apaságra.
  • A színész szerint a gyereknevelés számára hosszú, tanulással teli folyamat volt.
  • Bevallása alapján korábbi élethelyzetei és problémái is hatással voltak arra, hogyan alakult az apasághoz való viszonya.
  • Ezt nyilatkozta a Télapu sztárja!

Tim Allen a gyereknevelésről: „Soha nem akartam igazán apa lenni”

Tim Allen filmjeiben és sorozataiban gyakran édesapa szerepben volt látható, ezért a rajongókat valósággal sokkolta, hogy a színész azt mondta, sokáig nem is akart édesapává válni. A Télapu című film főszereplője egy friss interjúban arról beszélt, hogy amikor fiatal volt, nem érezte magát késznek az apaságra. 

Soha nem akartam igazán apa lenni

 – vallotta be a színész, aki szerint a gyereknevelés számára folyamatos tanulási folyamat volt. 

„A színpadon viccelődöm is ezzel: egyszerűen sosem voltam nagy rajongója a gyerekeknek. Ahogy sokan mondják a szülőségről, rengeteg mindenen keresztülmész, hogy jogosítványt vagy útlevelet kapj, de a gyerekneveléshez nincs semmiféle útmutató. Ez egy folyamat volt, ami közben alakultam és egyre jobban beletanultam”mondta a Toy Story Buzz Lightyearje, aki a Télapu mellett egy másik híres szerepében, a Házi barkács című sorozatban is egy családapát alakít.

Tom Hanks and Tim Allen on the red carpet at the premiere of Toy Story 5 the adventure comedy-drama film produced by Pixar Animation Studios for Walt Disney Pictures. After Woody left Bonnie to stay with Bo Peep and help abandoned toys find owners, Jessie becomes the leader of Bonnie's room, with Buzz Lightyear as her second-in-command. Leicester Square, London. Photo released 28/05/2026
Tim Allen a Toy Story 5 premierjén. 
Forrás:  Northfoto 

Balatanult a gyereknevelésbe

A sztár első lánya, Katherine még akkor született, amikor Tim Allen életében komoly problémák voltak, és saját bevallása szerint nem mindig volt jelen úgy, ahogy kellett volna. Később azonban a józanság és a családja iránti felelősség teljesen megváltoztatta. „A józanságom mindent megváltoztatott” – mondta a színész, aki már közel három évtizede nem fogyaszt alkoholt. Tim Allen családja végig támogatta a színészt, aki azt is elárulta, hogy két lánya nevelése teljesen más tapasztalat volt számára, mint amit saját gyerekkorából ismert.

A színész szerint a múlt hibái ellenére az apaság végül az egyik legfontosabb része lett az életének. Azonban a rajongók számára különösen meglepő lehetett hallani ilyesmit Tim Allen gyerekeiről, hiszen a színész évtizedeken át a családcentrikus figurák egyik legismertebb megformálója volt.

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