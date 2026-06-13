A Télapu sztárja sokkolta a családosokat: Tim Allen kimondta az igazságot a gyerekeiről

Tim Allen vallomása sok szülőt meglepett, hiszen a színész évtizedeken át a „tökéletes apuka” szerepét testesítette meg a képernyőn. A valóságban azonban saját bevallása szerint hosszú időbe telt, mire megtalálta a helyét apaként.

Tim Allen a Télapu című filmben is egy gyerekbarát figurát alakított.

Forrás: NORTHFOTO

Tim Allen meglepő őszinteséggel beszélt arról, hogy fiatalon nem igazán vágyott az apaságra.

A színész szerint a gyereknevelés számára hosszú, tanulással teli folyamat volt.

Bevallása alapján korábbi élethelyzetei és problémái is hatással voltak arra, hogyan alakult az apasághoz való viszonya.

Ezt nyilatkozta a Télapu sztárja!

Tim Allen a gyereknevelésről: „Soha nem akartam igazán apa lenni”

Tim Allen filmjeiben és sorozataiban gyakran édesapa szerepben volt látható, ezért a rajongókat valósággal sokkolta, hogy a színész azt mondta, sokáig nem is akart édesapává válni. A Télapu című film főszereplője egy friss interjúban arról beszélt, hogy amikor fiatal volt, nem érezte magát késznek az apaságra.

Soha nem akartam igazán apa lenni

– vallotta be a színész, aki szerint a gyereknevelés számára folyamatos tanulási folyamat volt.

„A színpadon viccelődöm is ezzel: egyszerűen sosem voltam nagy rajongója a gyerekeknek. Ahogy sokan mondják a szülőségről, rengeteg mindenen keresztülmész, hogy jogosítványt vagy útlevelet kapj, de a gyerekneveléshez nincs semmiféle útmutató. Ez egy folyamat volt, ami közben alakultam és egyre jobban beletanultam” – mondta a Toy Story Buzz Lightyearje, aki a Télapu mellett egy másik híres szerepében, a Házi barkács című sorozatban is egy családapát alakít.

Tim Allen a Toy Story 5 premierjén.

Forrás: Northfoto

Balatanult a gyereknevelésbe

A sztár első lánya, Katherine még akkor született, amikor Tim Allen életében komoly problémák voltak, és saját bevallása szerint nem mindig volt jelen úgy, ahogy kellett volna. Később azonban a józanság és a családja iránti felelősség teljesen megváltoztatta. „A józanságom mindent megváltoztatott” – mondta a színész, aki már közel három évtizede nem fogyaszt alkoholt. Tim Allen családja végig támogatta a színészt, aki azt is elárulta, hogy két lánya nevelése teljesen más tapasztalat volt számára, mint amit saját gyerekkorából ismert.