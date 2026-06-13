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Kiderült: ennyi a legideálisabb korkülönbség egy jól működő házasságban

párkapcsolat házasság szerelem pszichológia
Komáromi Bence
2026.06.13.
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Hosszú évtizedek óta megosztja az embereket a kérdés, hogy a van-e összefüggés egy házaspár tagjainak életkora és a kapcsolatuk sikeressége között. Egy pszichoterapeuta most elárulta a választ és lerántotta a leplet arról is, hogy szerinte mekkora a legideálisabb korkülönbség.

Mindegy, hogy mennyire tartod fontosnak egy párkapcsolatban vagy házasságban a korkülönbség kérdését, a szakértők szerint hatalmas befolyása lehet annak, hogy hány év van köztetek. Nemrég egy neves pszichoterapeuta összefoglalta, hogy milyen pozitív és milyen negatív következményei lehet a nagy, vagy éppen a kicsi korkülönbségnek. 

Létezik ideális korkülönbség egy házasságban? Egy pszichoterapeuta szerint igen
Létezik ideális korkülönbség egy házasságban? Egy pszichoterapeuta szerint igen
Forrás: Westend61

Az ideális korkülönbség kevesebb, mint hinnéd

Napjainkban egyre gyakoribb, hogy a házastársak között nagy korkülönbség húzódik. Ennek egyszerű az oka, mára már elfogadottá vált a kapcsolaton belüli eltérő kor, valamint sokan odafigyelnek már rá, hogy idős korukban se hanyagolják el magukat, emiatt pedig a fiatalabb emberek is szívesen választanak partnert az idősebb korosztály tagjai közül. De vajon milyen hatással lehet a korkülönbség a kapcsolatokra?

Elois Skinner pszichoterapeuta szerint a nagy korkülönbségnek, lehetnek olyan nehézségei, amelyek ritkábban fordulnak elő a kis eltérés esetén. Szerinte emiatt létezik egy olyan szám, ami szerinte ideális lehet minden pár számára:

„0-tól 3 évig. Szerintem ez a legideálisabb eltérés. A kutatások bizonyították, hogy a hasonló korú partnerek ellenállóbbak a házasságuk során felmerülő kihívásokkal szemben. Ráadásul nagyobb a valószínűsége annak, hogy az egymással szembeni elvárások, egészségügyi problémák és célok is hasonlóak lesznek. Nagy korkülönbség esetén pedig felmerülhet a hatalmi dinamikák aggálya. Lehet, hogy az egyik félnek több anyagi erőforrása van, magasabb státusza, vagy előrébb jár a karrierjében, ami vitákhoz vezethet" – kezdte beszámolóját a szakember. Skinner szerint azonban emiatt előnyök is származhatnak a korkülönbségől: például, ha a felek elvárásai, vagy vágyai egy idősebb társban valósulnak meg. Ráadásul ezek a hibák kiütközhetnek egy alacsony korkülönbségű kapcsolatban is, csak ritkábban, mint amikor éles különbség van a két fél között. A pszichoterapeuta szavait támasztja alá a Journal of Population Economics 2017-es kutatása is, amely rámutatott, hogy a nagy korkülönbségű párok esetén a házasságon belüli elégedettség 6-10 év alatt gyorsabban romlott, mint a hasonló korú párok esetén.

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