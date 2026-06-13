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Hatalmas az öröm az Olsen családban: úton van az első baba

gólyahír Mary-Kate Olsen Elizabeth Olsen Ashley Olsen
Rideg Léna
2026.06.13.
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Nemcsak a születésnap miatt van okuk ünnepelni a világ egyik leghíresebb ikerpárjának. Az Olsen családba hamarosan kisbaba érkezik, ami új fejezetet nyithat Mary-Kate és Ashley életében.

Különleges év elé néz az Olsen család: néhány nappal Mary-Kate és Ashley Olsen 40. születésnapja előtt érkezett a hír, hogy húguk, Elizabeth Olsen első gyermekét várja férjével, Robbie Arnettel.

Mary-Kate és Ashley Olsen nagynénik lesznek!
 Mary-Kate és Ashley Olsen nagynénik lesznek!
Forrás: Getty Images

Babát vár Mary-Kate és Ashley húga, Elizabeth Olsen

A 37 éves színésznőt nemrég Los Angelesben, az All Time nevű étteremnél kapták lencsevégre, ahol több fotón is úgy tűnt, hogy óvón a gömbölyödő pocakját fogja. Bár a pár hivatalosan egyelőre nem erősítette meg a várandósság hírét, a felvételek alapján biztosra vehető, hogy hamarosan bővül a család.

Férjével titokban házasodtak össze

Elizabeth Olsen és a zenész Robbie Arnett kapcsolatukat kezdettől fogva igyekeztek távol tartani a nyilvánosságtól. A beszámolók szerint 2017-ben, közös barátokon keresztül, egy mexikói nyaralás során ismerkedtek meg. Még ugyanabban az évben először mutatkoztak együtt a nyilvánosság előtt, majd 2018-ban össze is költöztek. Nem sokkal később már az eljegyzésükről szóltak a találgatások, végül pedig a koronavírus-járvány előtt csendben összeházasodtak. A színésznő 2022-ben, a The Jess Cagle Show című műsorban mesélt arról, hogy férjével titokban keltek egybe. „Megszöktünk, aztán később tartottunk egy esküvőt is. Még a Covid előtt történt” – árulta el akkor.

37 évesen néz anyai örömök elé

Most úgy tűnik, Elizabeth életében egy újabb fontos szerep következik: az anyaság. A Marvel-filmek Wanda Maximoffjaként ismert színésznő korábban nyíltan beszélt arról, hogy sokat gondolkodott azon, mikor érkezzen az első gyermeke. Egy 2021-es rádióinterjúban arról beszélt, hogy a családalapítás időzítését nem könnyű összehangolni a hollywoodi karrierrel.

„Mikor leszek terhes? Mikor születik meg az első gyermekem? Öt év múlva? Mert erre is csak egy bizonyos időablak áll rendelkezésre” – fogalmazott akkor. Elizabeth a világhírű Olsen ikrek legfiatalabb testvéreként nőtt fel. Miközben Mary-Kate és Ashley már kisgyermekként világsztárrá vált a Bír-lak című sorozat Michelle Tannerének szerepében, később pedig felépítették saját divatbirodalmukat és luxusmárkájukat, a The Row-t, húguk a színészi pályán ért el jelentős sikereket – írja a Hello! magazin.

A színésznő ugyanakkor többször hangsúlyozta, hogy családjukban mindig is a támogatás volt a legfontosabb. Az év elején a The Timesnak adott interjúban felidézte, hogy nővérei gyerekkorában minden színdarabját és táncbemutatóját végignézték. Arra a kérdésre, hogy kapott-e tőlük karrierrel kapcsolatos tanácsokat, egyszerű választ adott. „Nem. Egyszerűen csak egy támogató család vagyunk. Tizenöt év munka után már nem érzem relevánsnak erről beszélni” – mondta. A babahír különösen örömteli időszakban érkezett, hiszen Mary-Kate Olsen és Ashley Olsen június 13-án, ma ünneplik 40. születésnapjukat. 

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