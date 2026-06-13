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Hódít a köpenytrend, amitől úgy érezheted magad, mint egy romantikus film meg nem értett főszereplője

Getty Images Europe - Moritz Scholz
outfit öltözködés köpeny
Nagy Kata
2026.06.13.
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Ha egy olyan friss divatirányzatra vágysz, ami egyszerre elegáns, játékos és egy kicsit drámai, eljött a te időd! A köpenytrend ugyanis végre kilépett a mesék és a vörös szőnyeges események világából és beköltözött a hétköznapi gardróbokba – mi pedig nem is lehetnénk boldogabbak emiatt!

A köpenytrend új lendületet ad a női divatnak, és lehetőséget kínál az önkifejezésre: egy ilyen darab viselése nemcsak öltözködési döntés, hanem egyfajta hangulat is. És valljuk be, néha pont erre a kis extra érzésre van a legnagyobb szükségünk!

Fiatal nő a köpenytrendben
A köpenytrend az egyik legizgalmasabb ide újdonság. 
Forrás: Getty Images Europe

Köpenytrend: mert néha az élet túl rövid ahhoz, hogy ne legyen egy kis extra libbenés mögötted

  • Ahogy az idő egyre melegszik, úgy válik az öltözködésünk minél játékosabbá és kreatívabbá. 
  • Az idei év egyik legnagyobb trendje a köpenyszerű felsőruházat lesz, ami sokoldalú, elegáns és egy kicsit meghökkentő.
  • Akár a formálisabb, akár a sportosabb öltözködést részesíted előnyben, biztosan találsz kedvedre valót!

Ha eddig azt hitted, hogy csak Piton Professzor élvezheti ki azt a drámai vonulást, amit egy fenyegetően lobogó köpeny adhat, akkor nagyot tévedsz: idén nyáron bárki main characternek érezheti magát, csupán a megfelelő ruhadarabot kell kiválasztania hozzá. A köpenytrend már egy ideje szivárog a gardróbszekrényünkbe: télen elkezdtük próbálgatni a lepel szerű, beépített sállal rendelkező kabátokat, amik végre új megvilágításba helyezték az unalomig használt szövetkabátokat.

Most pedig bemutatkoznak a köpenyrésszel ellátott felsők, amik az utóbbi évek egyhangú outfitjeit hivatottak felváltani egy játékos, romantikus stílusban. 

PARIS, FRANCE - MARCH 04: A guest wears brown wavy hair, black sunglasses, a light lavender ruffled sheer cape with white layered petal trim, white satin wide leg pants, a beige leather bag, outside Dries Van Noten, during Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2026/2027, on March 04, 2026 in Paris, France (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)
Egy tündérmesében érezheted magad egy ilyen felsővel. 
Forrás: Getty Images Europe

Pedig a köpeny egyáltalán nem új találmány: az ókori katonáktól kezdve a középkori nemeseken át a modern márkákig mindenhol felbukkant már.

 A 20. század ikonikus divatházai, mint a Dior vagy a Balenciaga is egyre gyakrabban használják, mert egyszerre sugall hatalmat és eleganciát. 

Mi tehát a lényeg? Ha köpenyt viselsz, automatikusan úgy fogsz kinézni, mintha a fél világ a te markodban lenne. De ha mégsem, akkor is bőven lesznek, akik utánad fordulnak az utcán egy-két elismerő pillantás közepette. 

PARIS, FRANCE - MARCH 06: Gili Biegun a cream cape top layered over a cream midi skirt styled with a black long sleeve top underneath, carries a beige ostrich leather clutch bag, wears sunglasses during Day Five of Paris Fashion Week Womenswear Fall/Winter 2026/2027 on March 06, 2026 in Paris, France. (Photo by Raimonda Kulikauskiene/Getty Images)
Egy minimalista, monokróm outfitet is szuperül feldob egyetlen különleges szabás. 
Forrás: Getty Images Europe

Az ilyen stílusú felsőket kézenfekvő módon kombinálhatod elegáns öltönynadrágokkal, vagy magas derekú felsőkkel, de egyáltalán nem kell lemondanod róluk akkor sem, ha a sportosabb stílus híve vagy. Egy szaggatott farmerrel, vagy akár egy bermudával is izgalmas, kontrasztos outfitet tudsz kreálni. 

PARIS, FRANCE - OCTOBER 04: Stephanie Shojaee is seen wearing sunglasses, a cream top, cream cape, cream pants and platform shoes outside of Elie Saab during the Womenswear Spring Summer 2026 as part of Paris Fashion Week on October 04, 2025 in Paris, France. (Photo by 305pics/GC Images)
Egy ilyen felsőben úgy vonulhatsz, mintha egy nagy divatház kifutóján lépkednél. 
Forrás: Getty Images Europe

Ha még csak ismerkedsz ezzel a trenddel, azt ajánljuk, hogy a feltűnőbb darabokat visszafogottabb alsóval párosítsd és csak néhány apró kiegészítővel tedd tökéletessé az összképet. Ha viszont igazi fekete öves vagy, akkor nyugodtan mixeld a mintákat, rétegezz és engedd el teljesen a fantáziád, hiszen ne feledd: a divat csak akkor élvezetes játszótér, ha nem veszed túl komolyan!

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