Hódít a köpenytrend, amitől úgy érezheted magad, mint egy romantikus film meg nem értett főszereplője

A köpenytrend új lendületet ad a női divatnak, és lehetőséget kínál az önkifejezésre: egy ilyen darab viselése nemcsak öltözködési döntés, hanem egyfajta hangulat is. És valljuk be, néha pont erre a kis extra érzésre van a legnagyobb szükségünk!

A köpenytrend az egyik legizgalmasabb ide újdonság.

Forrás: Getty Images Europe

Köpenytrend: mert néha az élet túl rövid ahhoz, hogy ne legyen egy kis extra libbenés mögötted Ahogy az idő egyre melegszik, úgy válik az öltözködésünk minél játékosabbá és kreatívabbá.

Az idei év egyik legnagyobb trendje a köpenyszerű felsőruházat lesz, ami sokoldalú, elegáns és egy kicsit meghökkentő.

Akár a formálisabb, akár a sportosabb öltözködést részesíted előnyben, biztosan találsz kedvedre valót!

Ha eddig azt hitted, hogy csak Piton Professzor élvezheti ki azt a drámai vonulást, amit egy fenyegetően lobogó köpeny adhat, akkor nagyot tévedsz: idén nyáron bárki main characternek érezheti magát, csupán a megfelelő ruhadarabot kell kiválasztania hozzá. A köpenytrend már egy ideje szivárog a gardróbszekrényünkbe: télen elkezdtük próbálgatni a lepel szerű, beépített sállal rendelkező kabátokat, amik végre új megvilágításba helyezték az unalomig használt szövetkabátokat.

Most pedig bemutatkoznak a köpenyrésszel ellátott felsők, amik az utóbbi évek egyhangú outfitjeit hivatottak felváltani egy játékos, romantikus stílusban.

Egy tündérmesében érezheted magad egy ilyen felsővel.

Forrás: Getty Images Europe

Pedig a köpeny egyáltalán nem új találmány: az ókori katonáktól kezdve a középkori nemeseken át a modern márkákig mindenhol felbukkant már.

A 20. század ikonikus divatházai, mint a Dior vagy a Balenciaga is egyre gyakrabban használják, mert egyszerre sugall hatalmat és eleganciát.

Mi tehát a lényeg? Ha köpenyt viselsz, automatikusan úgy fogsz kinézni, mintha a fél világ a te markodban lenne. De ha mégsem, akkor is bőven lesznek, akik utánad fordulnak az utcán egy-két elismerő pillantás közepette.

Egy minimalista, monokróm outfitet is szuperül feldob egyetlen különleges szabás.

Forrás: Getty Images Europe

Az ilyen stílusú felsőket kézenfekvő módon kombinálhatod elegáns öltönynadrágokkal, vagy magas derekú felsőkkel, de egyáltalán nem kell lemondanod róluk akkor sem, ha a sportosabb stílus híve vagy. Egy szaggatott farmerrel, vagy akár egy bermudával is izgalmas, kontrasztos outfitet tudsz kreálni.