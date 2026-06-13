Sokkoló videóval figyelmeztet a Heim Pál Kórház: ekkora veszélyt jelenthet egy lenyelt gombelem

Sok szülő talán nem is gondolná, mekkora veszélyt jelenthet egy apró gombelem a gyermekek számára. A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet most egy sokkoló videóval hívta fel a figyelmet arra, hogy a lenyelt gombelem akár percek alatt életveszélyes sérüléseket okozhat.

Percek alatt súlyos baj lehet, ha a gyermek gombelemet nyel

Forrás: picture alliance

Egy lenyelt gombelem szó szerint lyukat éget a gyermek nyelőcsövébe

A szemléltető felvételen a szakemberek egy félbevágott párizsiba helyeztek egy gombelemet, majd stopperrel mérték az időt. A kísérlet célja az volt, hogy bemutassák, milyen gyorsan indulnak meg azok a kémiai folyamatok, amelyek az emberi szervezetben is súlyos károsodást idézhetnek elő. A videó tanúsága szerint már néhány perc elteltével látható elváltozások jelentkeztek, a gyermekek érzékeny szöveteiben pedig ennél is rövidebb idő alatt kialakulhatnak maró sérülések.

A szakemberek szerint a probléma egyre nagyobb jelentőségű, hiszen világszerte növekszik a gombelem-lenyelések száma. Nem véletlen, hogy június 12-ét a Gombelem Balesetek Megelőzésének Világnapjaként tartják számon.

Ezt tedd, ha felmerül a gyanú, hogy a gyermek lenyelt valamit

A Heim Pál Kórház arra kéri a szülőket és a családokat, hogy minden olyan eszközt fokozott figyelemmel kezeljenek, amely gombelemet tartalmaz. Különösen veszélyesek lehetnek a távirányítók, kulcstartók, játékok, világító eszközök, mérlegek, órák és más hétköznapi háztartási készülékek, amelyekből a gyermek könnyen hozzáférhet az elemhez. A szakértők hangsúlyozzák: ha felmerül a gyanú, hogy egy gyermek gombelemet nyelt le, azonnal orvoshoz kell fordulni. Nem szabad megvárni a tünetek jelentkezését, mert a sérülések rendkívül gyorsan kialakulhatnak, és súlyos, akár életveszélyes következményekkel járhatnak.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: