Ami a felszín alatt rejlik: így fedi fel holdjegyed a titokzatos árnyékszemélyiséged

Amikor reggeli mellett átpörgetik a híreket és megnézik a napi horoszkópot, gyakran csalódottan veszik tudomásul, hogy az ott olvasottak nem illenek rá. Valószínű, hogy ilyenkor a holdjegy a ludas, ami a személyiség mélyebb rétegeit tárja fel, és csak kivételes esetekben egyezik meg a napjeggyel, melyet csillagjegyként is ismerhetünk. Összeszedtünk minden fontos tudnivalót, amit holdjegyről tudni kell!

A holdjegyről sokan elfeledkeznek, pedig roppant fontos része horoszkópunknak.

Holdjegy az asztrológiában A holdjegy azt a csillagjegyet jelöli, amelyikben a hold állt születésünk pillanatában.

Ez a belső gyermek, a tudatalatti része, ami hangulatunkat is szabályozza.

Mi a szösz az a holdjegy?

Az égitestek állandó mozgásban vannak, melyek ciklikusan vándorolnak a különböző állatövi jegyek között. Ezek közül is különösen kiemelkedő a Hold ereje, mely az érzelmi világot, ösztönös reakciókat, gondolkodást, biztonságérzetet befolyásolja. A telihold, újhold körüli kozmikus káosz remekül illusztrálja az égitest fontosságát, ám a két égi esemény mechanikájának megértéséhez nem árt ismerni, mi magunk milyen kapcsolatban állunk a holddal.

Holdjegyünk azt az állatövi jegyet jelöli, amiben a Hold születésünk pillanatában állt, ennél fogva tizenkét darab van belőle, mely megfeleltethető a zodiákus jegyeinek.

Míg napjegyünk a felszín, az egót, akaraterőt, vágyakat képviseli, gyakorlatilag a csillagjegy megfelelője, addig a holdjegy sokkal mélyebb regisztereket tár fel: érzelmeket, másokkal való kapcsolatunkat, reakcióinkat, valamint elvont érzelmi szükségleteinket.

Így hat életünkre a holdjegy

Legjobban akkor lehet tetten érni a holdjegy jelentőségét, amikor egy adott helyzetben csillagjegyünkkel össze nem egyeztethető módon reagálunk. Ugyanis a horoszkópban ez a jegy vetíti előre milyen érzelmi szükségleteink vannak, hogyan viszonyulunk a környezetünkhöz. Egyfajta spirituális csomagként érdemes rá tekinteni, mely megmutatja a karma, múltbéli események „útjelzőtábláit”. Szüleinkkel való kapcsolat, intuíciónk működése, tudatalattink kivetülése, ahogy remek útmutató lehet céljaink meghatározásában.

Különösen fontos szerepe van a kapcsolatokban, hisz segít megérteni, mi jelenti számunkra az érzelmi biztonságot, a kommunikáció ideális módját, így az ideális partnert is determinálhatja.

Segíthet feltárni a kötődési mintázatokat, gyerekkori szükségleteket, traumákat, nem véletlenül nevezik a belső gyermek kivetülésének. Az hogy a tizenkettő közül melyik holdjegy tartozik hozzánk, kalauzként szolgál gyökereinkhez, múltunkhoz, érzelmi világunk átláthatatlan labirintusához.