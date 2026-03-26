Úgy érzed, nem találod a helyed a világban? Az asztrokartográfia megmondja, hol lennél boldog

Voltál már olyan helyen, ahol hirtelen azt érezted: „igen, pontosan ezt kerestem mindig”? Az asztrokartográfia erre az élményre ad magyarázatot. A módszer azt mutatja meg, melyek számodra a legkedvezőbb földrajzi pontok a bolygók, a csillagok, a Nap és a Hold születéskori helyzete alapján. Mindehhez mindössze a születési helyedre és az órára‑percre pontos születési idődre van szükség. Lehet, hogy itthon csak egy csendes háttérembernek érzed magad, miközben Madridban hirtelen az élet császára lehetnél – egyszerűen azért, mert ott húzódik a Nap‑vonalad.

A bolygók mozgása az asztrokartográfia szerint.

Forrás: Reddit

Mi az az asztrokartográfia? Megmutatja, hogy a születésed pillanatában hol álltak bolygók.

Segít elkerülni azokat a helyszíneket, amelyek nehézségeket hoznak az életedbe.

Kiderül belőle, hol találhatsz rá a nagy szerelemre.

Útmutatást ad a szakmai sikerekhez és a pénzügyekhez.

Megmagyarázza, miért érzed magad otthon külföldi városokban.

Ez a módszer a hagyományos asztrológia leágazása, amelyet 1979-ben alkotott meg egy bizonyos Jim Lewis amerikai asztrológus. Akik hisznek a módszerben, azok szerint ez egy rendkívül hasznos eszköz költözéshez és utazások szervezéshez.

Az asztrokartográfia alapjai

Az asztrokartográfia tudománya bonyolult, de itt van pár alapszabály, ami segít megérteni a működését. Az egész a vonalakról szól. Minden bolygó (illetve a Nap és a Hold) egy nyomvonalat vetít a Földre és négy fő vonalat generál a négy asztrológiai tengely (AC, DC, MC, IC) mentén: az Aszcendens vonal (AC, Én-vonal) a személyiség kifejeződését erősíti, Siker vonal (MC) a karrier és személyes életedben nyújt támogatást, a Deszcendens (DC) pedig a kapcsolatokat erősíti, IC (Égalja-vonal) pedig a családalapítást és a biztonságérzetet támogatja. Ezek a vonalakat rávetítik a Földre, de a pontos hatás a születési képlet aspektusaitól függ. Ezekből a vonalakból lehet kiolvasni, hogy hol és melyik bolygó hatása a legerősebb. Az MC és IC vonalak függőlegesek (meridiánok), míg az AC és DC vonalak pedig görbék (úgy néznek ki a térképen, mint a szinuszfüggvények).