4 csillagjegy, aki sosem felejt: erre számíts, ha egyszer megbántod őket

„Megbocsátunk, csak nem felejtünk" – ők azok a csillagjegyek, akiknél elég egyszer elrúgnod a pöttyöst, soha többé nem fognak ugyanúgy viszonyulni hozzád, mint azelőtt. Nem a haragtartás a lényeg, mert megbocsájtanak, de ezek a csillagjegyek örökké emlékezni fognak rá, mit tettél.

Minden ember másképp éli meg, ha valakiben csalódnak, vagy valaki megbántja őket. Vannak azonban olyan csillagjegyek, akik különösen is harapnak erre, és ha valaki megbántja őket, akkor azt sosem feledik. Persze nem tartanak haragot, de a kapcsolat már sosem lesz ugyanolyan. 

Ez a négy csillagjegy örökre megjegyzi, ha valaki megbántotta. 
Ezeket a csillagjegyeket sose bántsd meg: örökre megjegyzik

Az asztrológia szerint több csillagjegy is hajlamos lehet arra, hogy sokáig emlékezzen a sérelmekre. Van, aki csendben raktározza el, van, aki büszkeségből nem engedi el, más pedig érzelmileg túl mélyen éli meg. Mutatjuk, mely jegyekre a legjellemzőbb ez.

Oroszlán

Az Oroszlán főleg akkor nem felejt, ha a büszkeségét vagy méltóságát sértik meg. Az elismerés és a tisztelet fontos neki, ezért a megalázást vagy a nyilvános kritikát különösen nehezen engedi el.

Bak

Kívülről higgadtnak tűnhet, de sok sérelmet eltárol. Gyakran nem dramatizálja túl, viszont hosszú távon megjegyzi, ki hogyan bánt vele. Ha pedig egyszer betelik a pohár, akkor képes ráborítani a másikra minden sérelmét és fájdalmát.

Bika

A Bika számára nagyon fontos az őszinteség és bizalom, így ha valaki eljátssza azt, akkor már soha többet nem fog tudni ugyanúgy nézni rá. Lassan változtat véleményt valakiről, így nehéz kijutni a skatulyából, amit saját magának gyártott az, aki megbántotta.

Rák 

Nagyon érzékeny és érzelmes jegy, aki sokszor nem is a haragot őrzi, hanem a fájdalmat, amit okoztak neki. Egy bántó mondatot vagy csalódást évek múlva is fel tud idézni, mert erősen kötődik az emlékekhez és az érzelmi biztonsághoz. 

Persze ez nem jelenti azt, hogy más csillagjegyek szülöttjei jobban viselnék, ha valaki megbántja őket, de nem árt tisztában lenni vele, hogy ez a négy jegy valószínűleg sosem felejti el, hogy mit tettél ellene. Még ha úgy is tűnik, hogy túllépett rajta és barátok vagytok, tudd: ha egyszer eljátszottad a bizalmát, soha többet nem szerzed vissza.

