Matt Reeves ledobta a bombát: brutális szereplőgárdával jön a Batman: Part 2

Úgy tűnik, Gotham városa ismét nyitott kapukkal várja a hollywoodi nagyágyúkat, ugyanis Matt Reeves rendező sorra erősíti meg az új szereplőket a Batman: Part 2-höz. És valljuk be, a lista finoman szólva sem gyenge. Nyugodjon meg mindenki, Robert Pattinson természetesen visszatér Bruce Wayneként, de mellette olyan nevek bukkannak fel, mint Scarlett Johansson, Sebastian Stan vagy épp Charles Dance.

Matt Reeves szerint Bruce Wayne sokkal nagyobb fókuszt kap a folytatásban.

A havas Gotham és az új karakterek sötétebb tónusú sztorit sejtetnek.

Matt Reeves az X-en kezdte el „csepegtetni” a nagy híreket, és Scarlet Johansson érkezését például egy sejtelmes üzenettel jelentette be:

„Következő kijárat: Gotham.”

A színésznő csatlakozása már tavaly decemberben felmerült, most viszont hivatalossá vált. Sebastian Stan neve sem ismeretlen, de most már biztosnak tűnik, hogy ő alakíthatja majd Harvey Dentet – vagyis azt a karaktert, akiből később Kétarc válik. Nem túlzás azt mondani: Gotham pszichológusa ismét túlórázni fog.

Az új szereplők között ott van a Trónok harca veteránja, Charles Dance is, aki állítólag Harvey Dent apját, Charles Dentet formálja meg. Brian Tyree Henry és Sebastian Koch szintén érkezik, miközben Jayme Lawson és Gil Perez-Abraham is visszatér korábbi szerepeiben.

És ha ez nem lenne elég, Reeves egy havas Batmobile-ról posztolt „SnowTires” felirattal, ami arra utalhat, hogy Gotham ezúttal téli díszletet kap. Egy hófödte, komor Batman-film? Valljuk be, ez már önmagában elég ahhoz, hogy felírjuk a naptárba.

A történetről továbbra is mély a hallgatás, de Reeves annyit elárult, hogy ezúttal Bruce Wayne emberi oldala nagyobb hangsúlyt fog kapni. Vagyis nem csak a maszk mögötti bosszúállót látjuk majd, hanem azt a milliárdost is, aki valószínűleg még mindig nem tud rendesen aludni.

A premierre viszont még várni kell: a Batman: Part 2 2027. október 1-jén érkezik a mozikba. Addig maradnak a találgatások és persze Gotham szokásos káosza.