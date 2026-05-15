Perceken múlt a baba élete: a mentésirányító videóhívásban vette észre a bajt, és azonnal cselekedett

Életük egyik legijesztőbb hajnalára ébredt egy Pest vármegyei fiatal pár: a kismamánál erős fájások jelentkeztek, majd röviddel később szivárogni kezdett a magzatvíz is. A szülők azonnal segítséget kértek, ám ekkor még nem sejtették, hogy perceken belül valódi élet-halál harc kezdődik születendő gyermekükért. Végül a mentősök gyors reakciója és egy videóhívás segített megmenteni az újszülött életét.

Perceken múlt a kisbaba élete, a mentők végül sikeresen megmentették.

Fotó: Facebook

Videóhívással mentették meg egy újszülött életét a mentők

A mentésirányító videóhívás segítségével vette fel a kapcsolatot a családdal, és az édesapa telefonjának kameráján keresztül figyelte a helyzetet. A szakember pillanatok alatt felismerte a rendkívül veszélyes komplikációt: a köldökzsinór előreesett, ami azt jelenti, hogy a baba oxigénellátása bármelyik percben megszűnhetett volna. Az ilyen helyzetekben minden másodperc számít.

A mentésirányító azonnal több egységet riasztott, miközben a telefonon keresztül folyamatosan instruálta a rémült szülőket. A cél az volt, hogy a köldökzsinór ne nyomódjon össze, így a baba továbbra is oxigénhez jusson az anyaméhben. A megfelelő testhelyzet kialakítása és a gyors, szakszerű segítség végül életmentőnek bizonyult.

A helyszínre érkező mentők gyógyszeres beavatkozással stabilizálták az állapotot, majd az édesanyát azonnal kórházba szállították. A szülőszobán már felkészülten várták őket, és rövid időn belül császármetszéssel világra segítették a család első gyermekét.

Az Országos Mentőszolgálat beszámolója szerint a kisbaba végül egészségesen megszületett, ami több ember gyors reakciójának, lélekjelenlétének és összehangolt munkájának köszönhető.

A történet ismét rámutatott arra, mennyit számíthat a modern technológia a sürgősségi ellátásban. Egy videóhívás, néhány gyors döntés és egy tapasztalt mentésirányító higgadtsága most szó szerint életet mentett.

Az elmúlt időszakban több olyan mentős története is bejárta az országot, amely megmutatta, milyen elképesztő emberek dolgoznak nap mint nap a mentőszolgálatnál. Nemrég nagy figyelmet kapott dr. Dubóczki Zsolt, az Országos Onkológiai Intézet sebész főorvosa, aki a nyílt utcán mentett meg egy szúrt sérülést szenvedett férfit. A légimentők és a sebész Szigetújfalun, a helyszínen nyitotta meg a beteg mellkasát, és mindössze 7 perc alatt elvégezte az életmentő szívműtétet.