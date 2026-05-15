Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 15., péntek Szonja, Zsófia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok Adni Öröm Instant komfort
Országos Mentőszolgálat

Perceken múlt a baba élete: a mentésirányító videóhívásban vette észre a bajt, és azonnal cselekedett

Országos Mentőszolgálat életmentés újszülött
Rideg Léna
2026.05.15.
A szülők eleinte azt hitték, egyszerűen csak megindult a szülés, ám perceken belül kiderült, hogy születendő gyermekük élete közvetlen veszélybe került. A mentésirányító végül videóhíváson keresztül vette észre a súlyos komplikációt, és megmentette a kisbaba életét.

Életük egyik legijesztőbb hajnalára ébredt egy Pest vármegyei fiatal pár: a kismamánál erős fájások jelentkeztek, majd röviddel később szivárogni kezdett a magzatvíz is. A szülők azonnal segítséget kértek, ám ekkor még nem sejtették, hogy perceken belül valódi élet-halál harc kezdődik születendő gyermekükért. Végül a mentősök gyors reakciója és egy videóhívás segített megmenteni az újszülött életét.

Perceken múlt a kisbaba élete, a mentők végül sikeresen megmentették.
Perceken múlt a kisbaba élete, a mentők végül sikeresen megmentették.
Fotó: Facebook

Videóhívással mentették meg egy újszülött életét a mentők

A mentésirányító videóhívás segítségével vette fel a kapcsolatot a családdal, és az édesapa telefonjának kameráján keresztül figyelte a helyzetet. A szakember pillanatok alatt felismerte a rendkívül veszélyes komplikációt: a köldökzsinór előreesett, ami azt jelenti, hogy a baba oxigénellátása bármelyik percben megszűnhetett volna. Az ilyen helyzetekben minden másodperc számít.

A mentésirányító azonnal több egységet riasztott, miközben a telefonon keresztül folyamatosan instruálta a rémült szülőket. A cél az volt, hogy a köldökzsinór ne nyomódjon össze, így a baba továbbra is oxigénhez jusson az anyaméhben. A megfelelő testhelyzet kialakítása és a gyors, szakszerű segítség végül életmentőnek bizonyult.

A helyszínre érkező mentők gyógyszeres beavatkozással stabilizálták az állapotot, majd az édesanyát azonnal kórházba szállították. A szülőszobán már felkészülten várták őket, és rövid időn belül császármetszéssel világra segítették a család első gyermekét.

Az Országos Mentőszolgálat beszámolója szerint a kisbaba végül egészségesen megszületett, ami több ember gyors reakciójának, lélekjelenlétének és összehangolt munkájának köszönhető.

A történet ismét rámutatott arra, mennyit számíthat a modern technológia a sürgősségi ellátásban. Egy videóhívás, néhány gyors döntés és egy tapasztalt mentésirányító higgadtsága most szó szerint életet mentett.

Az elmúlt időszakban több olyan mentős története is bejárta az országot, amely megmutatta, milyen elképesztő emberek dolgoznak nap mint nap a mentőszolgálatnál. Nemrég nagy figyelmet kapott dr. Dubóczki Zsolt, az Országos Onkológiai Intézet sebész főorvosa, aki a nyílt utcán mentett meg egy szúrt sérülést szenvedett férfit. A légimentők és a sebész Szigetújfalun, a helyszínen nyitotta meg a beteg mellkasát, és mindössze 7 perc alatt elvégezte az életmentő szívműtétet.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

„Na szia mentő!" – Életmentő Érdemérmet kapott Filip Medárd, az édesanyját megmentő kisfiú

Ezzel ő lett a legfiatalabb, aki valaha is elnyerte ezt az elismerést.

5 hónappal a gyermekük megszületése után váratlanul véget ért a sztárpár kapcsolata

Szomorú híreket kaptunk. A bennfentesek szerint véget ért Pete Davidson és Elsie Hewitt kapcsolata. Pedig a szerelmespár tagjai mindössze 5 hónappal ezelőtt köszöntötték első gyermeküket, Scottie-t.

Palvin Barbara titokban elárulhatta a születendő gyermeke nemét

Mindössze néhány órája derült ki, hogy hamarosan anyai örömök elé néz a magyar modell. Palvin Barbara titokban azt is elárulhatta, hogy kisfiút vagy kislányt hord a szíve alatt. Mutatjuk az árulkodó jeleket!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu