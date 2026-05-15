Új könyv rántotta le a leplet Olivia Newton-John és John Travolta titkáról: ez volt köztük valójában

Újabb részletek derültek ki Grease legendás sztárpárjáról: egy frissen megjelent életrajzi könyv szerint könnyen lehet, hogy Olivia Newton-John és John Travolta a való életben is egy párt alkottak volna, ha nem áll közéjük a szcientológia.

Ezért nem lett szerelem Olivia Newton-John és John Travolta között

Matthew Hild A Little More Love: The Life and Legacy of Olivia Newton-John című könyvében egy korábbi beszélgetést idéz fel, amelyet az énekesnő állítólag egy zenésztársával folytatott. A könyv szerint Newton-John arról érdeklődött, vajon Travolta elvárta volna-e tőle, hogy csatlakozzon a szcientológiai egyházhoz, ha összeházasodnak.

„Tudom, hogy a Szcientológia Egyház nagyon fontos követőként tekint Johnra. Ha hozzámentem volna, vajon elvárta volna, hogy én is szcientológus legyek?” – idézi a könyv az énekesnőt. A zenész, aki korábban maga is egy szcientológus házastársa volt, állítólag azt válaszolta: nem lett volna kötelező a vallási csatlakozás, de erősen bátorították volna rá. Newton-John erre csak annyit reagált: „Köszönöm, ennyit szerettem volna tudni.”

A két sztár még 1977-ben, a Grease próbafelvételein ismerkedett meg, röviddel a forgatás kezdete előtt. A következő évben bemutatott musicalben Newton-John alakította Sandy Olsont, míg Travolta Danny Zukót játszotta. A nézők azonnal felfigyeltek a köztük lévő kémiára, ám kapcsolatuk sosem fordult romantikus irányba – írja a Page Six.

Az énekesnő egy 2018-as podcastinterjúban maga is beszélt erről. Elmondta, hogy a forgatás idején mindketten más kapcsolatban éltek, és tiszteletben tartották ezt.

„Valószínűleg jót tett a filmnek, hogy nem jöttünk össze. Így megmaradt köztünk az a bizonyos feszültség és kémia. Lehet, hogy katasztrófa lett volna, ha randizni kezdünk vagy összeveszünk” – fogalmazott akkor. Kapcsolatuk ennek ellenére évtizedeken át szoros maradt, és 1983-ban ismét együtt játszottak a Kettő a slamasztikában című filmben.

Mindketten más oldalán találták meg a boldogságot

Olivia Newton-John 1984-ben ment férjhez Matt Lattanzi színészhez, akitől egy lánya született, majd 1995-ben elváltak. Később John Easterling üzletember oldalán találta meg újra a boldogságot, akivel 2008-ban házasodott össze. Haláláig együtt maradtak. Az énekesnő 2022-ben, 73 éves korában hunyt el mellrák következtében.